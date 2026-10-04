Gheorghe Mustață, atac devastator la adresa antrenorilor de la FCSB: „Să plece urgent, să dispară din club”

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Deși părea că lucrurile s-au liniștit la FCSB odată cu instalarea lui Laurențiu Reghecampf, un nou iureș a început. Gheorghe Mustață a cerut plecarea a doi antrenori și a amenințat că dacă nu se va întâmpla asta va face totul public.

Gheorghe Mustață cere plecarea a doi antrenori de la FCSB

Liderul suporterilor FCSB a mărturisit că a aflat lucruri incredibile despre doi antrenori de la FCSB și a cerut conducerii să le rezilieze imediat contractele. Mustață a dezvăluit că aflase de mai mult timp despre aceste nereguli, dar a vrut să fie sigur atunci când iese la atac.

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”Ei doi trebuie să plece urgent din club, fac mult rău. Avem dovezi. Le voi spune dacă e cazul. Știam că în club este haos, dar ce am aflat săptămâna aceasta le întrece pe toate. E haos, iar doi oameni trebuie să dispară din club. Atenție, nu de la echipă, ci din club. Nu mai au ce căuta în clubul nostru. Sunt acolo în plus.

Dacă vreunul dintre ei contrazice ce spun eu, le dăm imediat replica și nu va fi bine. Noi, suporterii, suntem acolo de o viață. Cum se spune, ei vin și pleacă, noi rămânem. Noi iubim echipa din dragoste, ei din interes, pentru bani. De câteva zile noi am fost în bază, fără ca ei să știe. Și am aflat că este adevărat tot ce auzisem. S-a confirmat tot ceea ce nu ne venea să credem.

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Când am auzit, am întrebat de două ori dacă este adevărat sută la sută. Sunt persoane foarte importante care sunt dispuse să stea față în față și să povestească. Nu aș fi ieșit public cu asemenea declarații dacă nu am fi avut confirmări”, i-a declarat Gheorghe Mustață lui Gabi Safta, la .

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Cine sunt cei doi antrenori pe care suporterii îi vor plecați

Liderul Peluzei Nord a dezvăluit că cei doi cărora le cere plecarea sunt Alin Stoica și Lucian Filip, secunzii lui Laurențiu Reghecampf. Cei doi au mai fost în staff și pe vremea lui Marius Baciu și i din primăvară.

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”Dacă vreunul dintre cei doi are îndrăzneala să reacționeze, va fi foarte rău pentru ei. Acum nu spun mai multe, dar dacă vor să nu fim dușmani și să rămână aici informațiile, ar fi bine să se ia de mână și să plece pe drumul lor. Să plece din club. Să aibă bărbăția și să-și dea demisia.

Mai sunt și alții care trebuie să plece de acolo, dar Alin Stoica și Lucian Filip să plece cât pot ei de repede. Asta este dorința suporterilor, a mea și a liderilor. Toți ne dorim așa ceva pentru a nu exista atmosferă urâtă la echipă.

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Noi vom susține necondiționat echipa, mai ales acum, când știm ce lucrează Laurențiu Reghecampf, dar să nu-i mai vedem pe cei doi. Nu pe bancă, nu la echipă, în club să nu mai fie. Nu vrem să stricăm atmosfera cu Oțelul. Încurajăm echipa, dar vor avea parte de mesaje și, din când în când, ne vom aduce aminte de cei doi, dacă nu pleacă deja”, a spus el.

La Academia FCSB se joacă pe pile

Gheorghe Mustață a mărturisit că la Academia celor de la FCSB sunt nereguli majore și s-a ajuns să se joace pe pile și cunoștințe. El i-a transmis patronului Gigi Becali că îi stă la dispoziție pentru a-i explica ce se întâmplă acolo.

”Știm că Gigi urăște pilele și nepotismele la Academie. Ei bine, fix asta este acolo. Sunt nepotisme de te doare capul. Se joacă numai pe pile. Fiul lui ăla și alălalt. Știm tot. Dacă tac, nu înseamnă că nu fac. Pentru că mă doare sufletul să văd așa ceva.

Să nu joace baba-oarba cu noi, suporterii, pentru că-i prindem. Să nu creadă că 4-5 inși își pot bate joc de club, de milioane de suporteri. Se întâmplă fără știrea lui Becali, dar poate că îi voi spune detalii după ce o să citească aceste declarații.

Îi stau la dispoziție. Să afle ce se întâmplă la Academie și la clubul la care investește atâția bani. Avem o bază de pregătire dotată cu facilități pe care rar le vezi la cluburi uriașe. Și pentru ce?”, a afirmat Mustață.

Academia FCSB, condusă de dinamoviști

În ciuda faptului că Alin Stoica și Lucian Filip sunt antrenori secunzi la prima echipă, liderul suporterilor FCSB este convins că în acest moment se lucrează foarte bine odată cu .

”Prima dată sunt de acord cu Florin Prunea, care spune ce probleme sunt în fotbalul românesc. Bine, o spune acum, dar și el a făcut parte din acest sistem. Din staff-ul Academiei fac parte băiatul cuiva, băiatul altuia. Se joacă pe pile.

Copiii talentați nu au loc la noi, dar ajung la Bayern, Valencia și Dortmund. Alin Stoica a luat un campionat acum nu știu câți ani și se crede mare antrenor. Să dispară Alin Stoica și Lucian. Ei doi fac mult rău la club.

Trei sferturi din Academie este condusă de dinamoviști, veniți și cu neamurile lor. Și la echipa mare a fost haos până a venit Reghecampf. Acum stăm liniștiți cu prima echipă. Vom merge la stadion siguri că se lucrează bine, că intră cine merită și, dacă pierd, măcar știm că fac totul să câștige”, a precizat Gheorghe Mustață.