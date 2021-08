Gheorghe Mustață atacă CSA Steaua după amenda încasată cu Csikszereda: „Să o plătească el! Și așa nu face nimic pe acolo!”

Gheorghe Mustață a vorbit în FANATIK despre numirea lui și a continuat războiul împotriva CSA Steaua București.

În același timp, fanii de la Peluza Sud Steaua continuă războiul cu Helmuth Duckadam, pe care la meciul de la Slobozia.

Mustață, mesaj tranșant pentru Iulian Miu: „A făcut ceva pentru acest club?”

Gheorghe Mustață e ultragiat de faptul că cetățenii trebuie să plătească din propriul buzunar amenda încasată de CSA Steaua în urma scandărilor xenofobe de la meciul cu Csikszereda: „Să îl întrebați pe el cine plătește acea amendă care s-a luat acum la meciul cu Csikszereda. Cine va plăti amenda aia? Dumneavoastră? Ba da. Taxele și impozitele de la dumneavoastră din salariu, de la toată țara asta”.

Chiar dacă suporterii și-ar dori să plătească amenda din propriul buzunar, acest lucru nu ar putea fi posibili, iar Mustață așteaptă să vadă cum ar pltă acești bani: „Eu n-am nimic, să vedem de unde plătesc. Acum vrem și noi să știm. Că nu au cum să îi lase pe băieții de la Sud să își plătească singuri amenda, după aia devine mită. Clubul trebuie să plătească”.

Soluția a găsit-o același Mustață, care l-a atacat pe unul dintre oficialii Stelei: „Eu m-am gândit la o variantă. Eu cred că ar trebui să plătească Miu că și așa nu face nimic pe acolo. Vine de două ori… (n.r. Iulian Miu e o glorie a clubului Steaua?) Nu. Păi, ce a făcut? A luat ceva, a câștigat ceva, a făcut ceva pentru club? A jucat numai el pe teren?”, a spus ultrasul conform Pro Sport.

Ce s-a întâmplat la meciul dintre Steaua și Csikszereda

La pe noul stadion Ghencea, ultrașii de la Peluza Sud Steaua au avut mai multe bannere și scandări xenofobe la adresa covăsenilor și a Ungariei, care au fost aprig taxate și de către ministrul Tineretului și Sportului, : „Consider inacceptabile incidentele petrecute la meciul de fotbal dintre Steaua București și FK Csíkszereda și sunt ferm împotriva oricărei manifestări care derapează atât de grav de la regulile sportive și sociale de conduită”.

„102 ani de când a intrat Armata Română în Budapesta” și ”Aici e Steaua, Aici e București. Așa cum Harghita și Covasna sunt pământuri românești. Cerințele vremelnice ale unei minorități / Nu pot schimba credințele unei majorități”, au fost doar câteva dintre mesajele galeriei Stelei.

Meciul dintre Steaua și Csikszereda e primul dintr-o serie de partide în care . Cele mai mari probleme au fost derby-ul dintre Rapid și FCSB, dar și la Farul – Sepsi și Farul – Dinamo.

Suporterii de la Peluza Sud, atac acid la Helmuth Duckadam

Revolta lui Gheorghe Mustață la adresa lui Iulian Miu a venit în urma atacurilor celor de la Peluza Sud Steaua la adresa lui Helmuth Duckadam. Fostul mare portar al Stelei a numit echipa celor de la CSA Steaua una „nou înființată”, iar răspunsul ultrașilor a fost pe măsură. La meciul de la Slobozia, suporterii au afișat un banner extrem de acid la adresa sa: „Fost portar, vândut mănuși / Vând suflet, negociabil”.

Lui Duckadam nu i-a picat deloc bine atacul fanilor și a comentat jignirile la Digisport: „Ba mă afectează, sigur, pentru că eu mă consider un om care am încercat să nu jignesc pe nimeni. Eu mi-am spus mereu părerile și le voi spune. Sigur că mă afectează, nimănui nu-i place să fie jignit sau ironizat”.

Cu toate astea, Duckadam nu se dezice de ceea ce a declarat și își susține în continuare punctul de vedere: „Eu niciodată nu mi-am vândut sufletul și nu-l voi vinde. E foarte greu să am o reacție deoarece eu, în urmă cu 11 ani, când am venit la București, am venit la Steaua. Că între timp s-a hotărât că una poartă FCSB, iar CSA a reînființat echipa de fotbal…. eu mi-am spus mereu părerea, nu retractez nimic. Păi este nou-înființată, n-a funcționat atâția ani. De 4-5 ani a fost reînființată, n-am nicio legătura cu ea”.