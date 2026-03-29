Gheorghe Mustață cere intervenția de urgentă după Turcia – România: „Bătaie de joc la adresa suporterilor”

s-au comportat cu fanii tricolori au stârnit discuții intense, asta după ce măsurile de securitate au fost considerate a fi exagerate și abuzive. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord FCSB, unul dintre cei mai vocali suporteri români, a vorbit și el despre această situație.

Gheorghe Mustață vrea demisia ofițerului de securitate de la FRF după meciul Turcia – România

Gheorghe Mustață, care nu a fost prezent la , însă spune că a discutat cu oameni care au fost acolo, cere măsuri urgente din partea FRF după evenimentele ce s-au petrecut la arena celor de la Beșiktaș, acolo unde suporterii români au fost supuși unor tratamente incorecte din partea organizatorilor. Liderul Peluzei Nord spune că problema a plecat în principal de la lipsa de implicare a ofițerului de securitate al FRF care nu a fost de găsit în zona de acces.

„Au fost descălțați, umiliți. Cred că ar fi trebuit să fie un reprezentant, în primul rând ofițerul de securitate al FRF. Ce s-a întâmplat acolo, umilința suferită de români în Turcia, cred că FRF trebuie să dea un comunicat. A fost ceva de nedrescris. Suporterii care au venit la stadion, să-i dezbraci, să-i descalți, să vezi dacă au ce la ei? Acel domn, care este ofițer de securitate, ar trebui să fie demis, pentru că asta este meseria lui.

Și la noi, când plecăm în deplasări, acel ofițer de securitate trebuie să stea acolo. Pur și simplu a fost o bătaie de joc la adresa suporterilor români și din partea FRF, și din partea turcilor. Eu zic că la momentul ăsta primul care trebuie să-și ia la revedere e ofițerul de securitate al FRF”, a spus Gheorghe Mustață în emisiunea moderată de Gabi Safta.

Alexandru Nicilă este ofițerul de securitate al FRF.

Ce probleme au acuzat suporterii români prezenți la Istanbul

Peste 2000 de suporteri români au luat loc în sectorul oaspete al arenei Beșiktaș din Istanbul, iar fanii tricolori prezenți în Turcia au avut parte de mai multe momente neplăcute. Prima problemă a fost cea legată de porțile de acces, acolo unde erau puțini turnicheți și trebuia să stai la o coadă ce părea interminabilă la un moment dat. Au urmat controalele făcute de agenții de securitate, unele extrem de dure.

Aceștia i-au obligat pe suporterii români să se descalțe și au fost extrem de stricți în ceea ce privește accesul pe stadion, la orice lucru considerat a fi neînregulă fiind interzisă prezența pe arenă. Nu în ultimul rând, trebuie menționat că au fost anumiți fani ai tricolorilor, care au avut bilete în alte zone din stadion, și cărora le-a fost interzis accesul fără un motiv clar.