FCSB , iar campioana României a început să dea semnale de revenire și în SuperLiga, acolo unde a învins Gloria Buzău în ultima etapă înainte de pauza internațională, scor 3-2.

Gheorghe Mustață, detalii de ultimă oră despre biletele cu Dinamo și Rangers. Cât îl costă pe un fan FCSB deplasarea în Scoția. Exclusiv

FCSB are maximum de puncte după primele două jocuri din faza principală a UEFA Europa League, iar echipa antrenată de Elias Charalambous s-a apropiat și de zona play-off-ului în SuperLiga României după succesul cu Gloria Buzău, scor 3-2.

ADVERTISEMENT

Perioada grea începe însă abia acum pentru , care după meciurile echipei naționale, urmând să se deplaseze la Glasgow pentru a înfrunta Rangers, în etapa a treia din Europa League.

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, , a transmis câte , unde FCSB va fi oaspete, dar și modalitățile prin care fanii din România și din străinătate își pot procura .

ADVERTISEMENT

„Este un interes foarte mare pentru fani. Eu tocmai am început să fac listele pentru meciul de la Rangers și este interes foarte mare și pentru meciul cu Dinamo. Am pus link-ul pe profilul meu de Facebook, deja s-au vândut de ieri în jur de 3.000 de bilete. Întotdeauna când a fost vorba de o înțelegere verbală între mine și Elias noi ne-am respectat decizia și am respectat tot ce am vorbit.

Ne-au pus peluza la dispoziție, asta o să facem și noi, nu se pune problema să existe vreo neînțelegere între noi la acest capitol. Cu Dinamo ne-am înțeles și nici nu vreau să mai discut foarte mult despre acest capitol. Ne-am înțeles întotdeauna la capitolul bilete, a fost o comunicare foarte bună.

ADVERTISEMENT

La Glasgos am început deja să fac listele, îmi sună telefonul tot timpul pentru bilete, rezervări de bilete, încercăm să ne trimită banii și să le asigurăm bilete tuturor celor de acolo, suporterii din diaspora. Cred că sunt în jur de 2000 și ceva de bilete, peste 2.000. Din țară vom pleca în jur de 200 cu o cursă de linie. Ne-am cumpărat deja bilete de avion, vedem ce curse mai prindem , că acum s-au mai scumpit.

Ca să terminăm cu biletele de la Rangers, oamenii știu, iau legătura și prin asociație, ne scriu pe site-ul peluzei, aseară la Gabi Safta am dat un număr de telefon, oamenii scriu mesaje acolo că își doresc să cumpere bilete, le spunem procedura și noi le vom duce biletele direct acolo. Sperăm să fie sold-out în sectorul nostru și restul rămâne de văzut cum stabilim să le ducem bilete oamenilor.

ADVERTISEMENT

Pe noi, deocamdată, dacă îți spun și vorbesc în numele meu, am dat 400 de euro pe biletul de avion, 35 de euro biletul la meci, vedem. Am încercat să facem un calcul cu autocar, dar este foarte greu”, a declarat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

Gheorghe Mustață, elogii pentru Gigi Becali și Mihai Stoica înainte de Dinamo – FCSB: „Jos pălăria! Ne-au câștigat definitiv”

FCSB vine după rezultate bune și chiar foarte bune, dacă ne raportăm la cele din Europa League. Deplasarea cu PAOK Salonic a fost una victorioasă (1-0), .

Gheorghe Mustață a vorbit recent despre acest aspect. Liderul suporterilor FCSB-ului a ținut să îi laude pe Gigi Becali și pe Mihai Stoica, împreună de întreg staff-ul, pentru implicarea lor în situația nefericită a celor arestați.

„Gigi, MM, jos pălăria! Am aflat că din proprie inițiativă, Gigi Becali, MM, staff-ul și chiar jucătorii s-au interesat de situația celor opt suporteri rămași în Grecia.

Gigi și MM chiar au făcut eforturi, după cum puteau ei, să-i aducă mai repede acasă. Fără să-i rugăm noi să o facă, iar asta m-a impresionat. Clubul ne-a câștigat definitiv, jos pălăria”, a spus Gheorghe Mustață pe canalul de .

Gigi Mustata, ULTIMELE DETALII despre BILETELE pentru Dinamo - FCSB si Rangers - FCSB