Gheorghe Mustață, distrus după plecarea lui Mirel Rădoi: „Nu credeam că voi trece vreodată prin așa ceva! Nu a plecat din cauza lui Gigi Becali”. Pe cine vrea antrenor la FCSB

Mirel Rădoi (45 de ani) a preluat-o pe FCSB la startul play-out-ului, însă a părăsit echipa după doar 5 meciuri pentru a accepta o ofertă de la prim-divizionara turcă Gaziantep. Decizia nu a fost pe placul lui Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord FCSB exprimându-și dezamăgirea cu privire la decizia antrenorului.

Gheorghe Mustață, extrem de dezamăgit după plecarea lui Mirel Rădoi

Gheorghe Mustață a declarat că a fost surprins într-un mod neplăcut de Mirel Rădoi. „Nu credeam că voi trece vreodată prin așa ceva, mai ales din partea lui Mirel. Am insistat mult să rămână. Am și vorbit cu el. Eram și sigur că va fi lăsat în pace, să conducă, să facă echipa. Eram atât de bucuroși. Adusese o disciplină de fier.

Nu mă așteptam la așa ceva, să nu-mi răspundă măcar la mesaje. Erau trimise din partea Peluzei. Nici până acum nu a reacționat. Când am vorbit, l-am asigurat că este cel mai iubit stelist dintre toți. Nici Marius Lăcătuș, la acel moment, nu era atât de iubit”, a afirmat acesta în emisiunea lui Gabi Safta, pe canalul de YouTube . .

Plecarea lui Mirel Rădoi, provocată de Gigi Becali?

Înainte de a se despărți de FCSB, , însă Gheorghe Mustață susține că acest aspect nu are legătură cu plecarea tehnicianului. „Îi rog pe toți suporterii, chiar și pe cei care critică mereu, să înțeleagă faptul că plecarea nu are nicio legătură cu Vlad Chiricheș.

Vă asigur sută la sută. Pe Chiricheș l-a afectat ultima declarație, pe prima nici nu a băgat-o în seamă. Nu l-a afectat în vreun fel pe Mirel. Știam că la Constanța începe tot cu Chiricheș, pentru că pe el nimeni nu-l putea influența. Rădoi nu a plecat din cauza lui Gigi Becali, vă asigur sută la sută, fără vreo virgulă. Dezamăgirea provocată acum de Rădoi nu are nicio legătură cu Becali”, a spus liderul Peluzei Nord. .

Mirel Rădoi s-a amendat singur la FCSB!

Gheorghe Mustață a vorbit și despre disciplina impusă de Mirel Rădoi la FCSB, dezvăluind că acesta s-a amendat singur: „O spun public, lucrul bun adus de Mirel a fost disciplina și sper să rămână acele reguli afișate pe pereți. Atenție, știu tot! Dacă ne întoarcem la ce făceam înainte, nu vom mai trece cu vederea.

Rădoi a ținut atât de mult să se respecte regulile, încât chiar și pe el s-a amendat, pentru că, după antrenament, și-a uitat ghetele pe teren. Suntem toți supărați. Mulți mă întreabă de ce a mai venit. Ne-a întărâtat 5 etape. Era totul în regulă. Eram atât de bucuros pentru că a venit cineva autoritar, să înghețe toți în fața lui. Până și pe el s-a amendat pentru că și-a uitat ghetele pe teren”.

Pe cine dorește Gheorghe Mustață pe banca FCSB-ului

Liderul Peluzei Nord și-ar dori ca fostul coechipier al lui Mirel Rădoi de la FCSB, Nicolae Dică, să preia echipa. Tehnicianul este liber de contract din septembrie 2025, ultimul său mandat fiind la divizionara secundă Concordia Chiajna. „Dacă acum nu avem soluții, în opinia mea, cel mai indicat să vină este Nicolae Dică. Nu știu dacă numai până în vară.

Poate face echipă… Propunerea mea, o spun răspicat, este Nicolae Dică. Dacă nu ai altă soluție, până la vară poate face echipă, poate aduce MM jucători, se consultă toți și fac echipa cu 5-6 jucători noi. Îl văd pe Dică să ne ducă în Europa, de ce nu?!”, a spus Gheorghe Mustață. Nicolae Dică a mai antrenat-o pe FCSB în două perioade, iunie 2017 – decembrie 2018 și iulie – noiembrie 2022, însă o revenire a sa pare puțin probabilă, ținând cont de .