Peluza Nord amenință din nou cu proteste la meciurile FCSB, după ultimele declarații ale lui Gigi Becali: „Mai ne suspendăm trei-patru etape!” Exclusiv

le-a transmis galeriei de la Peluza Nord, în direct la ProX că este interesat doar de bani, iar suporterilor le dorește glorie și îi amenință că FCSB ar putea ajunge într-o situație dificilă precum cea a lui Dinamo sau a Rapidului, care a fost în faliment.

Gheorghe Mustață i-a răspuns lui prin intermediul FANATIK și are un mesaj clar pentru toți suporterii FCSB-ului din România și din străinătate.

Gheorghe Mustață anunță măsuri împotriva lui Gigi Becali și Toni Petrea: „Vom lua atitudine de la primul meci”

Liderul galeriei FCSB îi cere public lui Toni Petrea demisia și anunță că va fi contestat din primul minut la meciul cu Farul Constanța: „Îi transmit un singur lucru lui Toni Petrea: să-și dea demisia! Asta transmite Peluza Nord, altfel se umilește definitiv și îl vom considera așa până la capăt.

Dacă din momentul ăsta nu va lua hotărârea, înseamnă că îi place să fie umilit. Va fi contestat din primul minut până pleacă. Noi avem antrenor, Gigi Becali e numărul unu. Nouă nu ne trebuie Toni Petrea. Avem antrenor pe Gigi Becali”.

Peluza Nord va avea o întâlnire în care se vor discuta toate măsurile care se vor lua ca formă de protest și ce atitudine va avea galeria la meciuri: „Eu sunt în Anglia și vom ajunge mâine acasă și vom avea o ședință. Voi transmite ce atitudine vom avea la următoarele meciuri. Vom lua atitudine de la primul meci pentru tot ce se întâmplă. Dacă pe patron îl interesează doar banii, pe noi ne interesează performanța!

Noi suntem în protest dar am zis să nu afectăm echipa și să îi încurajăm. Noi ne dorim ca echipa să câștige campionatul, dar dacă se fac aceste lucruri… Noi nu ne dorim bani, noi ne dorim performanță!”.

Gheorghe Mustață e tranșant: „Dacă patronul nu vrea titlul, nicio problemă, mai ne suspendăm trei-patru etape!”

În cazul în care Gigi Becali va continua în aceași direcție la FCSB, liderul Peluzei Nord amenință cu incidente la meciuri: „La această ora toți suporterii de la Peluza Nord și din diaspora care suntem în asociație ne dorim titlul. Dacă Gigi Becali își dorește lucrul ăsta, înseamnă că și noi suporterii ne dorim să luăm campionatul. Dacă patronul nu vrea titlul, nicio problemă: mai ne suspendăm trei-patru etape! ”

Gigi Becali l-a atacat din nou pe Claudiu Keșeru, iar Mustață spune că atacantul de 35 de ani va fi susținut la fiecare meci din Casa Pariurilor Liga 1: „Keșeru este jucătorul care ne poate ajuta. Dacă nimeni nu poate să înțeleagă asta, că e sub contract și să se folosească de el, înseamnă că ne dorim suspendări și asta e! Ca să câștigăm să pierdem campionatul 100%. Keșeru e susținut necondiționat de toți suporterii Stelei indiferent de situație”.

Mustață îi transmite că echipa a fost cumpărată cu tot cu suporteri și nu poate să nu țină cont de părerea masei de fani ai Stelei: „Ne gândim la o formă de protest împotriva patronului, pentru ca suporterii să înțeleagă că noi nu suntem bătaie de joc. Noi susținem această echipă și când Steaua (n.r. FCSB) a fost cumpărată a fost luată cu tot cu suporteri! Acești suporteri sunt la nivel de milioane și nu pot fi batjocoriți”.

Ultrașii s-au săturat ca echipa să rămână cu mâna goală la finalul sezonului și să termine mereu în urma lui CFR Cluj: „Sau poate Gigi Becali își va reveni la normal și să înțeleagă că suporterii visează să ia campionatul de șapte ani de zile! Noi nu luăm nimic! Suntem abonați la locul doi”, a declarat Gheorghe Mustață în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce le-a transmis Gigi Becali ultrașilor de la Peluza Nord

Gigi Becali le transmite din nou suporterilor că nu vrea ca FCSB să ajungă ca Dinamo sau Rapid care au grave probleme financiare și că nu îi pasă de ceea ce cred fanii: „Fiecare face în familia lui ce vrea. Pe mine nu mă interesează ce vor suporterii. Ei sunt în familie cu mine, iar eu sunt stăpânul familiei.

Dacă sunt copii ascultători, bine, dacă nu, ajung în groapă ca-n Ștefan cel Mare și în Divizia C, ca ăia cu șinele de tren. Eu am fost un cap de familie care a avut grijă, dar acum am altă mentalitate despre viață. Nu mai vreau slavă deșartă. Vreau biruință. Pentru suporteri glorie, iar pentru mine bani, să fac biruință”, a spus Becali la .

Reacția Peluzei Nord pe pagina oficială de Facebook

Peluza Nord a reacționat și printr-un comunicat pe pagina oficială, în care l-au atacat pe Gigi Becali: „Gresesti “stăpâne”, tu nu faci parte din familia noastră, noi nu suntem familia ta! Cei din imaginile de mai jos sunt familia noastră, ei și alte mii de jucători, sau antrenori /conducători care au făcut istorie! Pentru ei continuăm să venim la stadion, pentru ei suntem alături de echipă și vom fi până murim!

Tu? Ai ajuns cu japca în familia noastră și din păcate, trebuie să te tolerăm, dar nu îți face idei greșite, te urâm din tot sufletul pentru răul pe care îl faci clubului nostru! Nu suntem copii ascultători și nu te vrem în familia noastră!”, a fost comunicatul dur al celor de la Peluza Nord.