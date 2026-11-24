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Gheorghe Mustață a comentat în termeni duri scandalul de la Mioveni, după ce președintele lui FC Argeș, Dani Coman (47 de ani), l-a certat pe Ștefan Târnovanu (26 de ani). Liderul Peluzei Nord FCSB, a adus acuzații grave la adresa conducerii clubului piteștean.

Dani Coman, atacat virulent de Gheorghe Mustață după scandalul cu Târnovanu

Pe finalul partidei FC Argeș – FCSB 0-0, din etapa a 16-a a SuperLigii, copiii de mingi de la Mioveni au încercat să întârzie jocul ascunzând baloanele de Ștefan Târnovanu. Extrem de nervos după joc, portarul FCSB a aruncat o minge în afara stadionului și s-a luat la înjurături cu un spectator.

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Dani Coman a intervenit și l-a certat pe Târnovanu atât pe teren, cât . Însă, intervenția președintelui clubului piteștean nu a fost pe placul lui Mustață. Liderul galeriei ”roș-albaștrilor” a cerut o amendă usturătoare pentru gruparea din Trivale.

”Asta e munca ta de președinte, de fair-play, să-i pui pe copii să mute copetele? Ar fi trebuit să-i fie rușine lui Dani Coman de ceea ce se întâmplă. După primul gest, trebuia să sune responsabilul copiilor și să-i spună să oprească acea mizerie.

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Pentru că se face de râs atât el, cât și clubul. Vede lumea la televizor și râde de ei. Cum să-i înveți să facă asta la vârsta lor? E bătaie de joc. În mod normal, FRF sau LPF, nu știu cine, trebuia să le dea o amendă atât de mare, încât să-i doară și să nu mai facă așa ceva data viitoare. Dai lecții când alții trag de timp împotriva ta, iar tu faci asta la 0-0?”, a spus Mustață, pentru canalul de .

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Dani Coman a comandat tragerile de timp

Mai mult decât atât, liderul Peluzei Nord FCSB l-a acuzat pe Dani Coman că el a fost cel care le-a cerut copiilor de mingi să întârzie jocul și este de părere că fostul portar nu poate ajunge la conducerea LPF cu un astfel de comportament.

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”Eu zic chiar că el i-a pus să facă așa ceva, mai ales că a văzut și nu a intervenit. S-a întâmplat de 3-4 ori. După meci, în loc să spui, măcar de ochii lumii, că faci o anchetă și îl vei pedepsi pe cel vinovat, tu te cerți cu Târnovanu. Păi ai ajuns tu, un portar de duzină cum ai fost, să-l cerți pe Târnovanu?! Asta ești. Ai arătat din nou.

Păi cum să ajungă ăsta șef la LPF vreodată? A mai mințit și cu înregistrările alea legate de transfer și l-a pus apoi pe părintele copilului… Nu mai vreau să mă întorc la subiect, dar ăsta este Dani Coman. Toți știu, asta este…”, a afirmat Mustață.

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Mesaj după transferul lui Stanciu la U Cluj

În cadrul aceleiași intervenții, șeful de galerie de la FCSB a comentat și și consideră că mijlocașul nu i-a trădat în niciun fel pe ”roș-albaștri”, ci doar a ales să fie aproape de casă.

”Nu înseamnă că un jucător care a fost la noi și semnează cu o altă echipă a trădat. S-a dus la Cluj, aproape de casă. A stat atâția ani departe de familie. Are multă experiență și este un fotbalist foarte bun. Nu a trădat pe nimeni.

Dacă mergea la Dinamo sau la Rapid, deși avea ofertă de la noi, atunci, da. El nu a ajuns la Rapid nici măcar când era la Genoa, deși era același patron. Respectăm decizia lui. Nicio supărare”, a precizat Gheorghe Mustață.