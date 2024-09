Gheorghe Mustață, imagini în premieră de la ultimul antrenament al FCSB înaintea meciului cu CFR Cluj: dialog savuros cu Bîrligea și Mihai Popescu

Campioana României se pregătește de marele derby din Gruia cu CFR Cluj, programat duminică, 15 septembrie, de la ora 21:00, iar Cristi Coste a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că .

Gheorghe Mustață, prezent la antrenamentul FCSB

Campioana FCSB a efectuat la baza de la Berceni un antrenament înaintea meciului cu CFR Cluj, iar Gheorghe Mustață, liderul galeriei ”roș-albaștrilor” a transmis totul live, iar imaginile au fost date și la .

După încheierea ședinței de pregătire, liderul Peluzei Nord a stat de vorbă cu atacantul Daniel Bîrligea și cu fundașul Mihai Popescu, ultimii doi jucători transferați de patronul Gigi Becali la FCSB.

”Am venit cu gânduri mari, să luptăm să câștigăm din nou campionatul și să facem cât mai bine în Europa, să ajungem cât mai sus, să arătăm că avem valoare și anul viitor, câștigând campionatul, să încercăm să ajungem în Champions League”, a declarat Bîrligea.

”Respect pentru ce faceți voi suporterii, respect că veniți și susțineți echipa necondiționat. Vreme bună, vreme rea sunteți mereu acolo, sunteți alături de echipă și asta pentru mine e cel mai important lucru. Împreună o să facem lucruri mărețe.

Sunt aici să dau totul, ăsta sunt eu, sunt făcut din muncă. Nu contează unde am fost, ce am făcut, acum sunt aici și o dau ce am mai bun pentru echipa asta când o să joc. O să intru pe teren cu sufletul deschis și gata să facem performanță”, a spus și Popescu.

Bîrligea nu are drept de joc cu CFR Cluj

În momentul în care l-a prezentat oficial pe Daniel Bîrligea la FCSB, Gigi Becali l-a comparat cu Rodion Cămătaru. Fostul mare atacant al Craiovei Maxima a intrat la FANATIK SUPERLIGA și .

Achiziționat de curând de FCSB, Gigi Becali plătind 2.000.000 de euro pentru aducerea sa, Daniel Bîrligea nu poate juca în întâlnirea cu CFR Cluj. În înțelegerea dintre cele două cluburi există o clauză că atacantul nu poate evolua împotriva ardelenilor decât dacă ”roș-albaștrii” plătesc o sumă importantă de bani.

Contactat de FANATIK, Bîrligea a mărturisit că neavând drept de joc în partida cu CFR nu va merge la Cluj și în jocul împotriva fostei sale echipe.

