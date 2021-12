Gheorghe Mustață, „înțepături” pentru galeria Rapidului după derby-ul cu FCSB: „Le-am dat o mare rușine! Am știut toate mesajele lor!”

FCSB a reușit să o învingă pe Rapid, 3-1, continuând urmărirea liderului CFR Cluj. Pentru gazde, au marcat Florin Tănase (două goluri) și Ianis Stoica, în timp ce unica reușită a oaspeților a fost semnată de Cristian Săpunaru.

Gheorghe Mustață, „înțepături” pentru galeria Rapidului după derby-ul cu FCSB

Cu câteva ore înainte de startul partidei, ultrașii FCSB-ului au postat, în mediul online, o fotografie cu un bilet pe care erau scrise mesajele de pe bannerele pregătite de rapidiști pentru derby-ul cu roș-albaștrii.

umilitor, pentru galeria rapidistă, faptul că suporterii FCSB-ului au aflat, înainte de meci, ce se află scris pe bannerele acesteia. Și susține că suporterii din Peluza Nord au un merit pentru victoria obținută de FCSB.

„Am arătat cine suntem noi, Peluza Nord. Consider că și noi avem un merit în victoria cu Rapid. Am fost toți la înălțime, dar ceea ce m-a făcut efectiv fericit a fost că le-am dat o mare rușine celor din galeria rapidistă prin faptul că am știut toate mesajele lor.

Mă și mir că nu și-au dat seama, după afișarea primelor bannere, și că le-au prezentat pe toate. La fiecare mesaj de-al lor am avut replică, iar asta, pentru o galerie, este rușinos. Este lovitură grea de tot, similară, poate, capturării steagului”, a declarat Gheorghe Mustață, la Radio Sport 1.

În prezent, FCSB se află pe locul 2 din Casa Pariurilor Liga 1, cu 46 de puncte obținute după 20 de meciuri jucate.

Florin Tănase, cuvinte de laudă pentru Rapid

La finalul derby-ului câștigat de FCSB, . Acesta susține că își dorește ca formația giuleșteană să se califice în play-off și consideră că are șanse mari să realizeze această performanță.

„Suntem fericiți că ne continuăm seria, după un meci dificil, un derby. Nu știu ce a făcut diferența, au fost acele faze pe final, cu mingea în fața porții. Important este că ne iese.

Probabil ne puneau probleme dacă nu era acea eliminare, altfel decurgea meciul. Nu știu dacă a fost acordată corect, dacă el (n.r. Junior Morais) zice că a fost acordată ușor, e părerea lui. Per total, nu cred că avem ce să-i reproșăm arbitrului.

Și în teren, și în tribune a fost derby. O atmosferă foarte frumoasă, vă dați seama ce era dacă puteau veni mai mulți suporteri. Dar și așa a fost un spectacol foarte frumos în tribune, așa se întâmplă când se întâlnesc echipe de tradiție. Da, îi aștept în play-off și cred că Rapid are șanse mari să ajungă în play-off.

Nu știu ce voi face, mai e un meci, deocamdată sunt aici. Șanse mai mari sunt de play-off (n.r. râde). Încă nu mi-am făcut bagajele. Dacă va fi un transfer, când se va finaliza… am mai simțit că e momentul să plec și a trecut”, a spus Florin Tănase, la finalul meciului cu Rapid.

În următoarea partidă de campionat, FCSB o va întâlni, în deplasare, pe Sepsi Sfântu Gheorghe. Meciul este programat duminică, la ora 20:30.