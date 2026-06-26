Sport

Gheorghe Mustață, mesaj pentru suporterii FCSB îngrijorați de lipsa achizițiilor: „Vom face transferuri de milioane!”

Gheorghe Mustață, anunț de maxim interes pentru suporterii FCSB-ului! Liderul Peluzei Nord a confirmat transferurile de marcă pregătite la echipa roș-albastră
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.06.2026 | 11:32
Gheorghe Mustata mesaj pentru suporterii FCSB ingrijorati de lipsa achizitiilor Vom face transferuri de milioane
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Gheorghe Mustață, mesaj pentru suporterii FCSB îngrijorați de lipsa achizițiilor. Foto: Sport Pictures
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Gheorghe Mustață a confirmat că Mihai Stoica (61 de ani) face în prezent eforturi susținute pentru a aduce la FCSB jucători de calitate. Liderul Peluzei Nord a transmis că deține informații conform cărora sunt șanse mari ca în scurt timp aceste mutări să fie oficializate de către clubul roș-albastru, iar ele urmează să fie făcute în principiu în schimbul unor sume importante.

Gheorghe Mustață confirmă transferurile de marcă pregătite la FCSB

Ar fi vorba în linii mari despre transferuri de sute de mii de euro sau chiar poate milioane de euro în cazul anumitor fotbaliști vizați în acest moment de fosta campioană a României. De asemenea, Mustață a mai vorbit și despre faptul că ar fi de așteptat ca nu mai puțin de cinci sau chiar șase jucători de nivel ridicat, proveniți din campionate bine cotate din Europa, să semneze cu FCSB în viitorul apropiat.

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„Sunt în măsură să vă anunț că, sută la sută, vor fi făcute transferuri pe bani mulți, vor veni fotbaliști de valoare, de sute de mii de euro, chiar milioane. Nu jucători, ci fotbaliști, pentru că jucători mai avem. La FCSB vor veni 5-6 fotbaliști din campionate puternice, cu valoare, nu liberi de contract.

MM lucrează intens la aceste transferuri. Știu ce face, așa că fac apel la toți suporterii să înceteze cu jignirile la adresa lui, mai ales la adresa familiei. Opriți-vă! MM și Gigi lucrează mult la aceste transferuri, știu ce vă spun. La echipa pe care știu că o vom avea, în viitorul campionat, cine va face egal cu noi va trebui să se felicite”, a spus Gheorghe Mustață în emisiunea realizată de Gabi Safta pe canalul de YouTube „Templul Sportului”. 

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Ce transferuri vizează FCSB

În exclusivitate pentru FANATIK, Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit joiMihai Stoica i-a înaintat o listă cu mai mulți fotbaliști, patru mijlocași, dintre care urmează să fie ales doar unul, și un atacant de mare calitate: „Astăzi e o zi importantă pentru transferuri, să ne facem echipă de Champions League. Vine MM la mine astăzi și îmi propune 4 mijlocași, din care vom alege unul. Și un atacant de top. MM spune că e un atacant de mare valoare, nu pot să vă spun de unde e, din ce campionat, că după aceea tabără alții pe el”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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