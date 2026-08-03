Gheorghe Mustață, mesaj pentru suporterii FCSB-ului după ce clubul a scos la vânzare bilete în Peluza Nord la meciul cu Farul: „Îi rog să respecte decizia”

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Gheorghe Mustață a anunțat recent că Peluza Nord a decis să nu se prezinte la meciul FCSB – Farul în semn de protest față de eliminarea echipei roș-albastre în turul doi preliminar din Conference League în fața letonilor de la Auda. Cu toate acestea, clubul a decis să scoată totuși la vânzare bilete în acea zonă a stadionului pentru partida de luni seară din etapa a treia a SuperLigii.

Cum a reacționat Gheorghe Mustață după decizia luată de FCSB la meciul cu Farul vizavi de Peluza Nord

Cu ocazia unei reacții acordate în exclusivitate pentru FANATIK, liderul galeriei fostei campioane a României a transmis că grupurile organizate de ultrași nu au cum să controleze acest fenomen și nici să îi oblige pe fanii „obișnuiți” să se alăture acestui protest. Pe de altă parte însă, Gheorghe Mustață i-a rugat pe ceilalți suporteri să nu își cumpere totuși bilete în Peluza Nord, pentru ca aceasta să rămână goală la acest meci, așa cum s-a stabilit inițial, ci să încerce pe cât posibil să meargă în alte zone ale arenei „Arcul de Triumf” din Capitală.

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„Nu putem obliga pe nimeni, doar îi rog pe suporteri să respecte decizia noastră și să nu cumpere bilete în peluza unde stăm noi. Să accepte decizia noastră. Toți suntem la fel de supărați. Îi mai rog pe cei care vor să meargă la meci să și cumpere bilete la tribune. Acest mesaj este pentru toți suporterii noștri. Să respecte decizia noastră de a lăsa peluza goală”,

De ce s-a ajuns în această situație

Cu doar câteva zile înaintea acestui meci cu Farul, liderul Peluzei Nord FCSB , motivele care au condus la această decizie radicală: „Trebuia să reacționăm. Nu se mai putea continua să fim îngăduitori după toate cele întâmplate. Lumea este foarte supărată, furioasă chiar. Am fost alături de ei mereu. Am fost alături când au avut acea serie lungă de eșecuri.

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Am fost alături de ei când au retrogradat în play-out, dar rușinea din Letonia a pus capac. Trebuie să înțeleagă supărarea suporterilor care le-au fost mereu alături. Să se trezească, altfel vor rămâne singuri. Noi am cerut atitudine și concentrare. Nu se poate să radă lumea de noi în halul ăsta din cauză că ei nu au atitudine”.