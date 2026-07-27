Gheorghe Mustață, prima reacție după gestul lui Daniel Bîrligea care i-a inflamat pe fanii FCSB-ului: „Nu era momentul”

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Gheorghe Mustață a oferit o primă reacție vizavi de controversa generată recent de Daniel Bîrligea (26 de ani). După cum se știe deja destul de bine, recent, după înfrângerea celor de la FCSB contra lui Auda, scor 2-3, atacantul a pus în scenă, imediat după încheierea meciului din Ghencea, un soi de ședință foto alături de viitoarea lui soție.

Ce a spus Gheorghe Mustață despre gestul făcut de Daniel Bîrligea imediat după FCSB – Auda 2-3

La scurt timp, internaționalul român a fost criticat în spațiul public, inclusiv de către anumiți simpatizanți ai echipei roș-albastre în mediul online, și acuzat în acel context de lipsă de implicare în problemele echipei. Ulterior însă, Iar acum și liderul galeriei a avut o reacție în aceeași notă.

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„Nu știu dacă trebuie să fim supărați pe acel gest. Poate nu era momentul. Sincer, nu știam că el, de fapt, își promova nunta. O dată în viață ai o nuntă și vrei să-ți iasă frumos, să fie toată lumea impresionată. Am fost și aș fi supărat pe ratările avute, pe lipsa de concentrare în fața porții, pe modul în care tratează ocaziile.

Dar pe acea ședință foto nu știu dacă ar trebui să fiu supărat. Nu e cazul să comentăm acel gest. E nunta unui om și știm cu toții ce ne doream la nunta noastră: să iasă perfect”, a spus Gheorghe Mustață cu ocazia unui dialog purtat cu jurnalistul Gabi Safta

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Ce crede Gheorghe Mustață despre situația stadionului Steaua

După ce , liderul Peluzei Nord FCSB a vorbit și el despre acest subiect și a transmis, în mod destul de surprinzător, că oricum nu își mai dorea de ceva timp ca echipa favorită să își dispute acolo meciurile de pe teren propriu: „Am înțeles că, din luna mai, Ministerul nu a mai investit în administrarea stadionului. Păi, dacă nu investești, cum poți închiria pentru a câștiga un ban?! Banii primiți de la Becali ar fi trebuit reinvestiți în stadion.

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Trebuiau investiți banii ăia, sutele alea de mii, nu în salariile lui Oprița și Ogăraru, care au salarii de 3.000-4.000 de euro. Pune banii acolo, în stadion, nu să stai fără apă la toalete. Eu am spus de mult timp că nu mai vreau în Ghencea. E un stadion frumos, dar nu sunt condiții. La meciul cu FC Argeș au fost spectatori care au intrat abia în minutul 20, pentru că nu funcționau turnicheții. Nu se poate să ne faci mereu șicane. Sau poate la ei nu e nevoie de turnicheți, că la noi vin mii de oameni, iar la ei vin sute și nu se învârt așa de mult”.

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Gheorghe Mustață, deranjat de arborarea steagului Ținutului Secuiesc pe stadionul din Miercurea Ciuc

De asemenea, cu aceeași ocazie, liderul suporterilor FCSB-ului s-a exprimat și pe seama acestui subiect, după ce un astfel de episod s-a petrecut și la meciul disputat de fosta campioană a României duminică seară pe terenul lui Csikszereda, : „Ar trebui să existe o lege prin care să fie obligați să arboreze steagul României pe toate stadioanele și la toate instituțiile, pentru că ești în România. Să vă mai spun ceva. Fata care ne-a dat biletele nici nu știa românește. Nu ne puteam înțelege cu ea.

Până nu au venit doi oameni din club, nu puteam rezolva problema biletelor. Ești pe pământ românesc și trebuie să vorbești românește. În alte țări te obligă să le vorbești limba. Altfel, nu am avut și nu vom avea absolut nimic cu acei oameni. Am fost primiți mereu foarte bine. Nu am avut vreo problemă și nici ei nu au avut și nici nu vor avea la noi acasă”.