Gheorghe Mustață, prima reacție după plecarea lui MM Stoica. Peluza Nord face scut în jurul lui Reghecampf

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Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, este mulțumit după ce Alin Stoica a fost înlăturat în cele din urmă de la FCSB. Antrenorul fusese întors din drum la insistențele lui Mihai Stoica, însă a plecat în cele din urmă după ce Peluza Nord a amenințat că va boicota toate meciurile echipei.

Gheorghe Mustață le cere fanilor să vină la stadion pentru a-l încuraja pe Laurențiu Reghecampf

A plecat și MM Stoica, cel care ar fi dispus să se întoarcă după ce lucrurile se vor mai liniști și FCSB va lua titlul. „Gigi Becali a înfăptuit dreptatea pentru părinți, pentru copii, pentru suporteri și pentru toată lumea. Am pus două pariuri cu o seară înainte că MM va pleca și le-am câștigat. Pentru că îl cunosc prea bine. De aceea știam ce urmează să facă.

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Să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului, dar să-i luăm Cezarului ce nu-i al lui. Știu că nu va veni nimeni în locul lui MM. Reghecampf a fost pus de Gigi să fie un manager adevărat. Dacă tot văd că suporterii se bucură de plecarea lui MM, atunci să-i văd că vin pe stadion pentru Reghe, pentru echipă”, a explicat Mustață pentru canalul de

Peluza Nord face scut împotriva lui Laurențiu Reghecampf în următoarea perioadă

În lipsa lui MM Stoica, și îi va transfera mai mulți jucători de valoare la iarnă. În acest context, Peluza Nord va fi alături de Reghecampf și îl va „proteja” de atacurile ce vor urma în următoarea perioadă.

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„Acum trebuie să fim și mai mult alături de Reghe, pentru că mă aștept ca în următoarele săptămâni să fie puse tunurile asupra lui, dar noi îi vom fi scut. De astăzi, suporterii trebuie să fie alături de echipă, de Reghe, care trebuie să facă totul. Din câte știu, din iarnă, Gigi va face o super echipă.

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iar spre seară vom transmite un comunicat din partea Peluzei despre plecarea lui MM”, a declarat Gheorghe Mustață pentru