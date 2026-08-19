Gheorghe Mustață, reacție după derapajul lui Octavian Popescu de la finalul meciului cu Botoșani: „Îi promit asta!”

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Octavian Popescu (23 de ani) a ajuat-o pe FCSB să câștige meciul cu FC Botoșani, scor 3-2. „Șeptarul” a pasat decisiv la al doilea gol al lui Daniel Bîrligea, dar a ieșit în evidență și în mod negativ. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a comentat ieșirea lui Tavi, care a plecat la vestiare înjurând.

Gheorghe Mustață, scut pentru Octavian Popescu

În minutul 90+5 al meciului FCSB – FC Botoșani, Octavian Popescu a făcut franjuri defensiva moldovenilor și l-a servit excelent pe Daniel Bîrligea, care a marcat golul victoriei cu 3-2. Imediat după reușita „nouarului”, Tavi s-a dus să se bucure cu Peluza Nord, după care

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Ieșirea nervoasă a celui mai bun pasator de la FCSB a continuat și după ultimul fluier al partidei. . Nici măcar antrenorul Marius Baciu nu a reușit să îl țină în frâu pe fotbalistul de 23 de ani. La flash interviu, Octavian Popescu a refulat și a explicat că e nemulțumit că nu joacă titular. În ciuda derapajului, Peluza Nord rămâne alături de Tavi Popescu,

„Îi promit lui Tavi că va fi încurajat mereu, oricând și oricât joacă. E clar, copilul a demonstrat că și-a revenit. Știu ce face și cum se pregătește. Datorită lui am dat golul victoriei. Merită să ne aibă alături de el, să fim forța care-l împinge din spate. Îi promit asta”, a declarat Gheorghe Mustață, la emisiunea „Templul Sportului”, moderată de Gabi Safta.

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Octavian Popescu este cel mai bun pasator de la FCSB

În meciul cu FC Botoșani, Octavian Popescu a intrat pe teren în minutul 83 și a avut nevoie de doar 12 minute pentru a arăta ce poate. Faza din minutul 90+5, când a pasat la golul lui Daniel Bîrligea a semănat cu cea din semifinala barajului de Conference League, când a marcat după o serie de driblinguri asemănătoare. În acest sezon, Tavi Popescu este cel mai bun pasator de la FCSB, cu 4 assist-uri și 1 gol.