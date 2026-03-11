Sport

Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord FCSB, a oferit o primă reacție după ce Liga Profesionistă de Fotbal a reprogramat din nou meciul pe care campioana îl va disputa în play-out contra lui Metaloglobus.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
11.03.2026 | 13:45
Gheorghe Mustata reactie dura dupa ce meciul FCSB Metaloglobus a fost mutat de trei ori Suporterii nau nicio putere
EXCLUSIV FANATIK
Gheorghe Mustață a reacționat dur după ce FCSB - Metaloglobus, debutul lui Mirel Rădoi, a fost mutat de trei ori Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Partida dintre FCSB și Metaloglobus, din prima etapă a play-out-ului, a fost reprogramată din nou și se va disputa duminică, 15 martie, de la ora 20:30. Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, a reacționat pentru FANATIK după anunțul făcut miercuri de Liga Profesionistă de Fotbal.

Gheorghe Mustață, reacție dură după ce LPF a mutat din nou meciul FCSB – Metaloglobus

Duelul dintre FCSB și Metaloglobus din prima etapă de play-out a fost programat inițial vineri, de la ora 20:30, însă mai apoi a fost mutat sâmbătă, la 21:00, pentru ca apoi să fie reprogramat din nou, pentru sâmbătă, la ora 18:15. Într-un final, meciul se va disputa duminică, de la ora 20:30, deși campioana scosese deja la vânzare biletele pentru ziua de sâmbătă.

ADVERTISEMENT

Această ultimă modificare vine după ce Universitatea Cluj a solicitat ca derby-ul cu CFR să nu se joace duminică, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK marți. Liderul galeriei celor de la FCSB, Gheorghe Mustață, a comentat situația incredibilă în care s-a aflat formația „roș-albastră”. „Ce putem să facem noi? Era clar că nu o să le dea voie Jandarmeria. Dar nu ne interesează pe noi, e treaba lor. Ce putere avem noi?

Asta e, biletele s-au pus în vânzare, am făcut apel la suporteri să vină la meci. Nu cred că e problema că s-au pus biletele pentru sâmbătă. Din păcate, suporterii n-au nicio putere. Era clar că nu se puteau juca două meciuri în aceeași zi în București. Oricum nu ne interesează pe noi când se joacă. Vom fi acolo pentru echipă și Mirel Rădoi indiferent când se joacă meciul”, a declarat acesta, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP
Digi24.ro
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP

Susținere totală pentru Mirel Rădoi din partea galeriei celor de la FCSB

Duelul cu Metaloglobus va fi primul din al doilea mandat al lui Mirel Rădoi la FCSB, fostul mare fotbalist fiind numit de Gigi Becali pe banca echipei după demisia lui Elias Charalambous. Gheorghe Mustață a fost prezent la baza de antrenament a clubului în ziua în care numirea lui Mirel Rădoi a fost oficializată, iar acesta a vorbit despre primirea de care a beneficiat tehnicianul din partea suporterilor.

ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Digisport.ro
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
ADVERTISEMENT

„Un lucru frumos. O întâmpinare frumoasă. Mirel merită această primire. El este un stelist de-al nostru. A făcut ceva pentru clubul nostru. Este iubit. Acum îl așteptăm și pe Adrian Ilie. Mirel tot timpul a fost iubit de noi suporterii, de noi, peluza. Acum vom fi alături de el indiferent de situație. Orice s-ar întâmpla, noi vom fi alături de el”, a afirmat liderul Peluzei Nord la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

  • 7 este locul ocupat de FCSB la finalul sezonului regulat din Superliga
  • 23 de puncte are FCSB înainte de startul play-out-ului
1.88 este cota oferită de BETANO pentru ”total goluri: sub 3.5” în meciul FCSB - Metaloglobus
Ce contre au avut, de fapt, Gigi Becali și Mirel Rădoi. Schimburi dure...
Fanatik
Ce contre au avut, de fapt, Gigi Becali și Mirel Rădoi. Schimburi dure de replici între patronul FCSB și noul antrenor
Momente uluitoare în Champions League! Ce făcea un suporter al lui Atletico Madrid...
Fanatik
Momente uluitoare în Champions League! Ce făcea un suporter al lui Atletico Madrid în timp ce echipa sa o spulbera pe Tottenham. Video
Turcia, informații de ultimă oră despre biletele de la meciul cu România: „Nu...
Fanatik
Turcia, informații de ultimă oră despre biletele de la meciul cu România: „Nu cumpărați!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Anghel Iordănescu, la un pas de a fi luat la bătaie de un...
iamsport.ro
Anghel Iordănescu, la un pas de a fi luat la bătaie de un fost 'tricolor': 'Nuuu, țineți-l!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!