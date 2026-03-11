Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”

ADVERTISEMENT

Partida dintre FCSB și Metaloglobus, din prima etapă a play-out-ului, a fost reprogramată din nou și se va disputa duminică, 15 martie, de la ora 20:30. Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, a reacționat pentru FANATIK după anunțul făcut miercuri de Liga Profesionistă de Fotbal.

Gheorghe Mustață, reacție dură după ce LPF a mutat din nou meciul FCSB – Metaloglobus

Duelul dintre FCSB și Metaloglobus din prima etapă de play-out a fost programat inițial vineri, de la ora 20:30, însă mai apoi a fost mutat sâmbătă, la 21:00, pentru ca apoi să fie reprogramat din nou, pentru sâmbătă, la ora 18:15. Într-un final, meciul se va disputa duminică, de la ora 20:30, deși campioana scosese deja la vânzare biletele pentru ziua de sâmbătă.

Această ultimă modificare vine după ce . Liderul galeriei celor de la FCSB, Gheorghe Mustață, a comentat situația incredibilă în care s-a aflat formația „roș-albastră”. „Ce putem să facem noi? Era clar că nu o să le dea voie Jandarmeria. Dar nu ne interesează pe noi, e treaba lor. Ce putere avem noi?

Asta e, biletele s-au pus în vânzare, am făcut apel la suporteri să vină la meci. Nu cred că e problema că s-au pus biletele pentru sâmbătă. Din păcate, suporterii n-au nicio putere. Era clar că nu se puteau juca două meciuri în aceeași zi în București. Oricum nu ne interesează pe noi când se joacă. Vom fi acolo pentru echipă și Mirel Rădoi indiferent când se joacă meciul”, a declarat acesta, în exclusivitate pentru FANATIK.

Susținere totală pentru Mirel Rădoi din partea galeriei celor de la FCSB

Duelul cu Metaloglobus va fi primul din al doilea mandat al lui Mirel Rădoi la FCSB, după demisia lui Elias Charalambous. Gheorghe Mustață a fost prezent la baza de antrenament a clubului în ziua în care numirea lui Mirel Rădoi a fost oficializată, iar acesta a vorbit despre .

„Un lucru frumos. O întâmpinare frumoasă. Mirel merită această primire. El este un stelist de-al nostru. A făcut ceva pentru clubul nostru. Este iubit. Acum îl așteptăm și pe Adrian Ilie. Mirel tot timpul a fost iubit de noi suporterii, de noi, peluza. Acum vom fi alături de el indiferent de situație. Orice s-ar întâmpla, noi vom fi alături de el”, a afirmat liderul Peluzei Nord la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.