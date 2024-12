Gheorghe Mustață, reacție tranșantă după Farul – FCSB 1-1: „Lasă să-i ia la rând Gigi Becali pe jucători!”

Farul Constanța a reușit să egaleze pe finalul jocului, iar roș-albaștrii au ratat șansa de a egala liderul din Superliga României, Universitatea Cluj. La finalul jocului, Gigi Mustață, liderul galeriei, a declarat că peluza este în continuare mulțumită de rezultate.

Farul – FCSB 1-1. Gigi Mustață, mulțumit de forma echipei din ultimele meciuri

Ambele echipe au ratat câteva ocazii uriașe, însă la final tabela de marcaj a arătat scorul 1-1. După acest rezultat, roș-albaștrii rămân pe locul 3 în Superliga României, în timp ce gruparea de la malul mării este abia pe locul 11.

Gigi Mustață a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA după partida de la Ovidiu. El nu a fost prezent pe stadion, însă a urmărit meciul cu mare interes. Liderul galeriei FCSB-ului s-a declarat foarte mulțumit de rezultatele din ultima perioadă și nu este foarte dezamăgit de acest insucces.

Gigi Mustață: „Noi, suporterii, suntem ok. Echipa a ajuns de pe locul 13-14 pe locul 3”

„E păcat că am pierdut două puncte. Asta este. Pretențiile sunt mari. Nu avem ce să le reproșăm băieților. Venim după niște rezultate bune, și în Europa, și în campionat. Se joacă din 3 în 3 zile. Faptul că patronul e supărat pe anumiți jucători, că nu dau randament, e cu totul altă problemă. Lasă să-i ia la rând Gigi Becali pe jucători!

Nu au jucat băieții. Ce să faci? În fotbal se poate întâmpla. Azi joci bine și alteori poți să joci prost. Eu nu am fost la meci. Ieri am venit din Germania. Nu am avut timp. Aveam de rezolvat ceva. Într-adevăr, nu s-au finalizat niște faze care puteau să încheie jocul.

Repet. Noi, suporterii, suntem ok. Echipa a ajuns de pe locul 13-14 pe locul 3, la o diferență mică față de prima clasată. Rezultatele au venit. Mai sunt etape. Sperăm să intrăm în playoff după primul loc.

Eu eram sigur că vom lua 3 puncte. A fost acel penalty. Radunović l-a executat mai slab. Asta este. Mergem înainte cu capul sus. Acum 3 zile ne-am bucurat împreună cu ei, acum suntem lângă ei, chiar dacă este un rezultat mai slab. Nu am pierdut meciul”, a declarat Gigi Mustață în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB a ajuns la 7 meciuri consecutive fără înfrângere în toate competițiile. Obiectivele din acest sezon par realizabile. Roș-albaștrii visează la un nou titlu și speră să ajungă cât mai departe și în Europa League.

Acum, bucureștenii se pregătesc pentru derby-ul cu Universitatea Craiova din Cupa României. Roș-albaștrii au două victorii din tot atâtea posibile, însă, în cazul unei înfrângeri, ar putea rata prezența în sferturile de finală. Farul își joacă și ea șansa în meciul cu UTA Arad.