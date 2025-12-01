Gheorghe Mustață, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB după scandalul de la Belgrad: „Le garantez că nu mai pot juca! Să-l întrebe pe Rică Neaga”

ADVERTISEMENT

Apele nu sunt deloc liniștite la FCSB. Campioana României a pierdut meciul de la Belgrad în fața celor de la Steaua Roșie Belgrad, iar la final jucătorii au intrat în conflict și cu galeria. Gigi Mustață a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și anunță măsuri.

Jucătorii de la FCSB i-au enervat pe suporteri la finalul meciului cu Steaua Roșie. Ce s-a întâmplat la Belgrad

Campioana României, deși a jucat aproape o oră în superioritate numerică la Belgrad, a pierdut meciul cu Jucătorii, vizibil frustrați de deznodământul partidei, au fost iritați în momentul în care au fost băgați în ședință de Peluza Nord.

ADVERTISEMENT

Mai mult, Fundașul campioanei a intrat într-un schimb de replici și chiar a pus înfrângerea pe seama greșelilor făcute de colegii săi.

Se anunță vremuri complicate pentru jucătorii de la FCSB. Avertismentul dat de Gigi Mustață

Gigi Mustață, liderul galeriei roș-albastre, a spus clar că nu va mai accepta un astfel de comportament și anunță vremuri grele pentru jucătorii de la FCSB dacă nu își schimbă total atitudinea în următoarea perioadă. Acesta a dat de înțeles că va avea o discuție cu fotbaliștii.

ADVERTISEMENT

„Le-am spus-o. Spuneți-le pe toate pe față. Nu venim la sfârșitul meciului și suntem tari în gură și suntem și obraznici. Lăsați-ne pe noi dacă vreți să vorbiți obraznic. Data viitoare când se întâmplă asta, oricare ar fi jucătorul cu atitudinea asta, îi garantez că nu știu dacă va mai putea juca.

ADVERTISEMENT

Dacă îl bagă Gigi, noi îl luăm. Să dea în urmă. Să îl întrebe pe Rică Neaga dacă putea să joace. Deocamdată noi am discutat, am avut o mică ședință. Așteptăm. Vedem ce se întâmplă la Constanța. Vom avea o discuție cu ei personală. Nu poți să vii cu atitudinea asta în fața noastră. Vino în peluză și arată-ne”, a declarat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.