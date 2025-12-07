VIDEO Gheorghe Nețoiu, mesaj către bucureșteni după ce a votat: „Luați-vă soarta în mâini! V-au mințit deja 36 de ani”

ADVERTISEMENT

Candidatul independent la Primăria Capitalei, Gheorghe Nețoiu, s-a prezentat duminică, 7 decembrie, la urne pentru a pune ștampila pe buletinul de vot. Afaceristul a profitat de moment pentru a lansa un atac dur la adresa actualei clase politice și a modului în care a fost organizat acest scrutin electoral.

Gheorghe Nețoiu a votat. Atac dur la adresa actualei clase politice

Fostul finanțator al Dinamo este total nemulțumit de faptul că alegerile pentru Primăria Capitalei au loc „în mijlocul iernii”, chiar în preajma sărbătorilor, fiind de părere că politicienii au amânat intenționat votul pentru a-i descuraja pe oameni să iasă din locuințe.

ADVERTISEMENT

Gheorghe Nețoiu, mesaj către bucureșteni după ce a votat: „Luați-vă soarta în mâini! V-au mințit deja 36 de ani”

„Vedeți cum este ironia sorții. De fapt, a trecut un an de la anularea alegerilor din 2024 și vedeți că legea nu se mai respectă. Președintele, premierul, politicienii au făcut tot posibilul ca votul să nu se țină în termenul legal. Acest scrutin trebuia să aibă loc la începutul primăverii, la trei luni de când postul a rămas vacant. Ei au făcut în așa fel încât aceste alegeri să fie puse în mijlocul iernii, în zile de sărbătoare.

Oamenii știți ce greutăți au, ce probleme sunt și câte necazuri au. Pentru asta bucureștenii trebuie să iasă la vot, să dea un semn, că nu doar politicienii pot să hotărască pentru destinele și pentru greutățile care sunt azi în București. După 36 de ani, bucureștenii o duc mult mai greu decât în alte orașe în care primarii chiar au făcut ceva, cum ar fi Oradea, Brașov, Timișoara”, a declarat Gheorghe Nețoiu, la ieșirea din secțiile de vot.

ADVERTISEMENT

Care sunt principalele probleme ale Capitalei

i-a mai compătimit pe pensionarii din România, spunând că, după ce că au pensii foarte mici, măsurile de austeritate impuse de premierul Ilie Bolojan i-au distrus, lăsându-i fără hrană, fără căldură și chiar și fără mâncare. Nețoiu a amintit că el, spre deosebire de „politicienii de profesie” care nu au construit nici măcar un chioșc, a ridicat fabrici moderne și afaceri în energie, dar tot simte greutățile economice. Printre multe alte probleme cu care se confruntă Capitala, Nețoiu a amintit și de traficul infernal, care răpește ore întregi din viața șoferilor, dar și problema drogurilor, întrebându-se retoric unde este Poliția Locală și Poliția Română și de ce toleranța zero promisă nu se vede în stradă.

ADVERTISEMENT

„Ieșiți la vot și nu vă mai luați după ce vă spun politicienii, 36 de ani v-au mințit suficient. Ei nu se gândesc la oameni. Cum ajung acolo nu mai bagă pe nimeni în seamă. (…) Dacă nu mă ocupam de afaceri, cum puteam să trăiesc doar din pensie, 3.000 de lei, să mai vină Bolojan să mai impoziteze încă o dată această pensie? Bătrânii nu au bani să mănânce, nu au de gaze, nu au bani de căldură, vii și dublezi acum impozitele și taxele pentru construcții, pentru apartamente, de unde? Plătim miliarde pe războaie, spunem că ne luptăm cu rușii. A spus cineva de ce au anulat alegerile din 2024? A dat cineva vreo explicație? Legile sunt doar pentru ei. Bucureștenii trebuie să înțeleagă acest mesaj: să iasă la vot și să își aleagă singuri soarta”, a mai declarat Nețoiu.

Gheorghe Nețoiu, mesaj important pentru bucureșteni: „Ieșiți la vot, este singura variantă!”

La final, fostul finanțator al echipei Dinamo sau de jocurile politice, dând exemplul lui Călin Georgescu, care a fost ignorat de analiști, dar a produs o mare surpriză la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că sunt singurul candidat independent care nu am avut niciun partid în spate. Câți bani au cheltuit politicienii în această campanie? Eu cred că trebuie să ne uităm ce facem de mâine încolo. Cei de vârsta mea de 66 de ani, 67 de ani, nu mai au timp să aștepte proiectele pe care vin politicienii și mint că le fac. Ce face PSD, USR, PNL pentru oamenii ăștia? De un an și jumătate nu au luat nicio măsură pentru oameni, se ceartă încontinuu.

Eu fac un apel. Să iasă lumea la vot, este singura variantă, să nu se mai ia după televiziuni, după Exit Poll-uri. Știți foarte bine că și la președinție nimeni nu i-a dat nicio șansă lui Călin Georgescu. Păi de ce au anulat acele alegeri? De ce acum sunt mai corecte când patru cinci candidați se unesc și își dau voturile unii la alții. De ce tranzacționează, practic, voturile bucureștenilor? De ce oamenii nu mai ies la vot? Din cauza acestor acțiuni ale actualilor politicieni”, a mai transmis Nețoiu.