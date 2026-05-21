Gheorghe Ștefan „Pinalty”, aproape de revenirea în SuperLiga! Clubul surpriză care l-a cooptat

ADVERTISEMENT

Gheorghe Ștefan „Pinalty”, așa cum îl cunoaște publicul din România, este aproape de a reveni în prim-planul fotbalului românesc. Acesta ocupă o funcție oficială la FC Voluntari, formație care se va duela cu Hermannstadt în barajul pentru menținere-promovare în SuperLiga României.

Cine este, de fapt, Gheorghe Ștefan, „Pinalty”

Gheorghe Ștefan, y, a fost unul dintre cei mai influenți oameni din fotbalul românesc în anii 2000. Om de afaceri și politician, acesta a finanțat-o pe Ceahlăul Piatra Neamț și a condus clubul în perioada în care echipa era o prezență constantă în Liga 1.

ADVERTISEMENT

În paralel, Gheorghe Ștefan a fost și primar al timp de mai multe mandate. Numele lui „Pinalty” a fost legat de celebra „Cooperativă” din fotbalul românesc, sistem despre care s-a spus că implica înțelegeri între cluburi pentru anumite rezultate sau avantaje sportive. De-a lungul anilor, acesta a fost considerat unul dintre oamenii puternici ai fotbalului românesc.

Cum poate reveni „Pinalty” în SuperLiga

Gheorghe Ștefan a vorbit în , realizata de Ovidiu Ioanițoaia la GSP, despre viața sa din prezent. Acesta a mărturisit că ocupă un post oficial la FC Voluntari, formație care în barajul pentru promovarea în SuperLiga României va da piept cu Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

„Eu acum sunt președintele consiliului consultativ la Voluntari, pe tot sportul. Da. Acum au încercat să revin, dar am spus că nu pot, pentru că am altă obligație și trebuie să o respect”, a precizat fostul acționar de la Ceahlăul.