Gheorghe Tadici a debutat-o pe Cristina Neagu în naţionala României! Ce spune de retragerea handbalistei: “O sportivă de excepţie!”. Exclusiv

la finalul actualului sezon. De patru ori aleasă cea mai bună handbalistă a lumii, handbalista de la CSM Bucureşti va pune capăt carierei la 36 de ani.

Gheorghe Tadici, după retragerea Cristinei Neagu: “A avut o carieră prodigioasă, un IQ ridicat şi calităţi fizice şi motrice excepţionale”

la echipa naţională. Longevivul antrenor a vorbit pentru FANATIK despre retragerea sportivei, spunând că este printre cele mai bune jucătoare din lume din generaţia sa:

“O sportivă, fără doar şi poate, excepţională. A avut o carieră prodigioasă, un IQ ridicat şi calităţi fizice şi motrice excepţionale. A avut o carieră lungă, cu mulţi ani în care a jucat la cel mai înalt nivel.

Tocmai datorită acestor calităţi fizice a putut trece peste accidentările grave din carieră. S-a impus încă de la junioare ca lider, iar în ceea ce priveşte retragerea, timpul nu iartă pe nimeni.

“Fără doar şi poate este în top 5 jucătoare ale generaţiei sale”

Dar a reuşit să joace la cel mai înalt nivel şi să se retragă la o vârstă la care alte sportive sunt deja retrase şi au şi copii. Aşa că, poate că este momentul oportun să facă acest pas.

Fără doar şi poate este în top 5 jucătoare ale generaţiei sale. O văd la acelaşi nivel cu Lunde, Oftedal sau Bojana Popovici”, a spus Gheorghe Tadici pentru FANATIK.

Cum a debutat-o Tadici la echipa naţională: „Băi, fii atent, decât să ducem de astea care sunt însoțitoare oricum, vine Neagu!”

Gheorghe Tadici este omul care a promovat-o pe Cristina Neagu la echipa naţională a României, în 2007. A luat-o din lotul B după trofeul Carpaţi direct în lotul de Mondiale:

„Am convocat-o la lotul B cu generația ei de 88-89. A fost Trofeul Carpați la Cluj, a jucat acolo, a mers destul de bine. Erau două, trei senatoare care credeau că sunt de neînlocuit.

Iar când am făcut lotul după Trofeul Carpați a fost o pauză de vreo trei zile și i-am spus lui Muși: „Bă, eu o chem pe asta”, „Hai, mă, că e mică, că are 19 ani, ce poate să ne ajute?”, spunea el.

Și i-am spus: „Băi, fii atent, decât să ducem de astea care sunt însoțitoare oricum (n.r. – râde), vine Neagu! Nu mai discutăm…”.

“Am băgat-o și a pocnit una de nici nu a mișcat portărița Franței”

Era mult mai rea, ca joc, și avidă de performanțe. Pe fapte, nu pe dat din gură. Și am dus-o la Campionatul Mondial din 2007. Meciul cu Franța, patru reprize de prelungiri, nu s-a mai întâmplat niciodată, Paris-Bercy, 18.000 de oameni…

Meci direct cu ele pentru calificare în 1-4. Aveau echipă mare. Am stat și m-am gândit: „Risc cu asta? Aia în poartă nu o știe pe Neagu. Două-trei atacuri, ce-o fi”…

Am băgat-o și a pocnit una de nici nu a mișcat portărița Franței. Am discutat cu Cristina: „Băi, tragi numai în lung”. Avea aruncarea asta pe întors. A dat trei goluri, am intrat în joc și ne-am calificat”, a povestit Tadici.

50 de ani de antrenorat are Gheorghe Tadici

2007 este anul în care Cristina Neagu a debutat în echipa naţională