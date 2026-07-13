Gheorghe Tadici a intrat în istoria Zalăului! Premiul cu care a fost recompensat pentru cei 52 de ani neîntrerupţi în antrenorat

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După 52 de ani neîntrerupți de activitate, Gheorghe Tadici (74 de ani) a primit titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Zalău, oraș a cărui echipă de handbal feminin a condus-o timp de sezoane numeroase. El a lipsit de pe banca formației ardelene timp de doar doi ani, între 2006 și 2008.

Gheorghe Tadici a fost numit Cetățean de Onoare al Municipiului Zalău

și în special echipei HCM Zalău, alături de care a obținut performanțe notabile. În acest moment, el are 52 de ani neîntrerupți în antrenorat, timp în care a lipsit doar în doi ani de pe banca formației ardelene.

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Pentru a-și arăta respectul față de reușitele sale pe banca tehnică, municipiul Zalău a decis să-l numească Cetățean de Onoare, după ce Sala Sporturilor din Zalău îi poartă deja numele: „Pentru municipiul Zalău, numele Gheorghe Tadici este sinonim cu handbalul de performanță. În semn de respect și recunoștință pentru întreaga sa activitate, profesorul Gheorghe Tadici a primit titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Zalău, o distincție pe deplin meritată pentru contribuția sa extraordinară la imaginea orașului și la sportul românesc.

Totodată, Sala Sporturilor din Zalău îi poartă numele, o dovadă că realizările sale vor rămâne peste generații și vor inspira tinerii sportivi care îi vor călca pe urme. Există oameni care nu doar scriu istorie, ci devin ei înșiși o parte din istoria unui oraș și a sportului românesc. Profesorul Gheorghe Tadici este, fără îndoială, unul dintre acești oameni. Prin zeci de ani de muncă, disciplină, profesionalism și devotament, domnul profesor a transformat HC Zalău într-un nume respectat atât în România, cât și în Europa. A demonstrat că performanța nu se obține peste noapte, ci prin perseverență, caracter și pasiune”, au scris cei de la HCM Zalău pe Facebook.

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Ce performanțe a reușit Gheorghe Tadici de-a lungul carierei sale

Alături de HCM Zalău, Gheorghe Tadici a cucerit trei titluri de campion al României, în 2001, 2004 și 2005. Ultimul său titlu coincide și cu o mare performanță a naționalei României, pe care o pregătea simultan. La Campionatul Mondial din 2005, „tricolorele” obțineau medalia de argint sub comanda marelui antrenor.

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În cei doi ani în care a lipsit de pe banca celor de la HCM Zalău, el a antrenat-o pe Oltchim Râmnicu Vâlcea, alături de care a câștigat 2 titluri de campion, 2 Cupe ale României, Supercupa României și Cupa Cupelor EHF. Toate aceste performanțe îi consolidează, fără doar și poate, titlul de cel mai longeviv și de succes tehnician din handbalul românesc. De asemenea, el a fost premiat de doi președinți ai României: Emil Constantinescu, în 2000, și Traian Băsescu, în 2006.

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Tadici visa să câștige Liga Campionilor

Gheorghe Tadici a plecat doi ani de la HCM Zalău pentru a se alătura unui proiect promițător, cel de la Vâlcea. A condus Oltchim doi ani cu speranța că va câștiga Liga Campionilor, acesta fiind principalul obiectiv pentru care și-a lăsat echipa de suflet pentru a accepta această provocare, însă nu a reușit să-și îndeplinească visul:

„Sunt cel mai longeviv antrenor la nivel de Liga Națională. Vin din 1974, suntem în 2022. Am 38 de ani de Liga 1. Am fost doi ani de zile și în Liga II, și la nivel de junioare. Că trebuia să urci. Din 1974 am lipsit de la Zalău doar doi ani, perioada Vâlcea. Am câștigat cinci trofee acolo, cea mai prolifică perioadă. Aș vrea să văd aceste performanțe repetate la nivel de club și de echipa națională.

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Am plecat la Vâlcea special pentru echipa națională. Am luat argintul mondial în 2005 și am mers în vară la Oltchim unde am adunat echipa națională. Voiam să câștigăm Liga Campionilor, ăsta era țelul. În primul an am câștigat Cupa Cupelor, iar în al doilea an am fost la un gol diferență de a ne califica în finală. La acea vreme era vestitul Gunnar Prokop de la Hypo Viena, care a făcut o manevră și nu ne-am mai calificat. Am avut cinci titluri de campion, trei cu Zalău, două cu Vâlcea”, a explicat Gheorghe Tadici