Gheorghe Tadici, aspru pedepsit după gestul surprins de camerele TV! Ce a decis Comisia de Disciplină a FRH

Ieșirea necontrolată a lui Gheorghe Tadici din timpul meciului câștigat de HC Zalău pe 18 noiembrie, în fața fostei campioane CSM Râmnicu Vâlcea, scor 21-20, nu a rămas fără ecou. Pentru că și-ar fi bruscat o jucătoare – pe tânăra Alexandra Vrabie (19 ani) – , tehnicianul de 69 de ani s-a ales cu nu mai puțin de șase etape de suspendare, căreia i se adaugă și o amendă în valoare de 4.000 de lei.

Doar în actuala stagiune a primit patru penalități pentru comportament nesportiv, fie în spațiul public, fie în timpul time-out-urilor.

Gheorghe Tadici, suspendat șase etape după ce ar fi bruscat-o pe Alexandra Vrabie

„În legătură cu sesizarea domnului președinte DEDU ALEXANDRU privind comportamentul domnului antrenor GHEORGHE TADICI (HC Zalău) față de propria jucătoare VRABIE ALEXANDRA la jocul de LNF dintre echipele HC Zalău si SCM Râmnicu Vâlcea disputat în data de 18.11.2021 la Zalău, comisia văzând punctul de vedere al domnului profesor TADICI GHEORGHE și al observatorului HORAȚIU BELU hotărăște:

Sancționarea domnului profesor TADICI GHEORGHE cu 6 (șase) etape suspendare, începând cu data de 01.12.2021 și penalitate pecuniară 4000 (patru mii lei) data limită de achitare 30.12.2021 pentru bruscarea propriei jucătoare în timpul jocului, conform Art. 43.4 lit. b cu aplicarea art. 34.1 lit. k (recidivă 02.03.2021, 30.08.2021, 07.09.2021)”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină.

În imaginile surprinse de camerele TV se observă cum Gheorghe Tadici, o apucă de braț pe Alexandra Vrăbioru și o ceartă preț de câteva secunde. Se întâmpla în prima parte a meciului, la 9-9, imediat după eliminarea jucătoarei.

Ce spunea Tadici în apărarea sa: „Eu îmi permit să le jignesc pe ele, când muncim cot la cot, zi de zi?”

În replică, tehnicianul s-a declarat șocat de maniera în care mass-media a prezentat acest eveniment și a dat asigurări că nu a intenționat în niciun moment . „Şi ea (n.r. Alexandra Vrabie) a fost şocată de modul în care s-a relatat acest episod în presă. Ea e plecată acum, e pe la Făgăraş parcă. Mi-a dat mesaj şi m-a întrebat: ‘Domnul profesor, ce se întâmplă cu atâta tam-tam ?’

Pentru ce se insistă pe faza asta? Era normal ca dumneavoastră să mă opriţi şi să-mi atrageţi atenţia să nu mai persist în greşelile comise până atunci». Asta mi-a scris fata. Vă trimit şi mesajul.

Eu nu înţeleg un lucru. Ce se doreşte, de fapt? Vrem antrenori-roboţi care n-au voie să le zică nimic jucătoarelor?! La faza respectivă, eu am oprit-o pe Alexandra şi am întrebat-o: ‘Dar noi ce am antrenat în ultimele zece zile? Unde arunci?’.

Ea mi-a răspuns, după care i-am zis: ‘Treci pe bancă’. Pe imagini s-a văzut că aş fi împins-o. Dar ea, de fapt, trecea prin faţa mea şi eu voiam să mă întorc la joc. Ah, că eram încruntat?

Păi, era gălăgie în sală şi eram concentrat. N-aveam nimic cu Alexandra. Dar noi ce vrem, de fapt? Poate că nici nu mai am voie să clipesc…Dar eu cred că tot acest scandal are legătură cu altceva…

Păi, eu îmi permit să le jignesc pe ele, când muncim cot la cot, zi de zi? Credeţi-mă că noi, ca volum de antrenamente, facem la Zalău cât nu fac şapte echipe la un loc!”, a reacționat Gheorghe Tadici.

Plângere penală împotriva jucătoarei care a cerut excluderea sa din handbal

De asemenea, tehnicianul lui HC Zalău a depus o plângere penală împotriva Amandei Kurtovic, după ce aceasta . Decizia finală se va lua, însă, pe 7 decembrie.

„În legătură cu sesizarea d-nului profesor TADICI GHEORGHE în contradictoriu cu sportiva KURTOVIC AMANDA (HC Dunărea Brăila) comisia, odată cu comunicarea sesizării, solicită sportivei menționate apărări sau un punct de vedere pentru ședința din 07.12.2021”, a transmis Comisia de Disciplină.