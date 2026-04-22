Gheorghe Tadici candidează pentru al nouălea mandat în Consiliul de Administrație la FRH: „Handbalul românesc a fost sacrificat!” De ce îi susţine pe Sorin Dinu şi Ramona Farcău

Pe data de 24 aprilie au loc alegerile FRH. FANATIK a pornit un amplu demers şi a vorbit cu candidaţii pentru preşedinţie, dar şi pentru celelalte funcţii din Federaţie, tocmai pentru a aduce aproape publicului planurile celor care vor să restructureze handbalul românesc.

Gheorghe Tadici candidează pentru al nouălea mandat în Consiliul FRH: „Am fost mereu în favoarea handbalului”

Iar unul dintre oamenii cu care se confundă handbalul românesc este Gheorghe Tadici. , iar echipa pe care o conduce, HC Zalău, rezistă în continuare cu granzii, în Liga Naţională. La 74 de ani, Tadici candidează pentru al nouălea mandat în Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal, după ce în 2022 a adunat cele mai multe voturi dintre membrii CA.

Cu ocazia alegerilor, FANATIK l-a provocat la un interviu pe Gheorghe Tadici, care a vorbit pe larg despre problemele din handbalul românesc, fiind un mare susţinător al implementării Legii Novak. Longevivul antrenor a dezvăluit şi care sunt motivele pentru care susţine echipa Dinu (preşedinte) – Farcău (vicepreşedinte) la aceste alegeri:

Domnule Tadici, în primul rând, cum v-aţi hotărât să candidaţi pentru un nou mandat în Consiliul de Administraţie?

– Nu mă mişcă foarte tare treaba asta. Susţinându-l pe Sorin Dinu şi pe Ramona Farcău, fostă jucătoare de-ale mele care a avut performanţe deosebite, golghetera Jocurilor Olimpice de la Beijing şi care a servit echipa naţională vreo 14 ani… ea, ca şi multe alte jucătoare, au pus problema: „Tu susţii pe respectivul şi te retragi? Ce să înţeleagă susţinătorii?”. În ultimele trei mandate am fost în top 3 la numărul de voturi, în 2022 pe primul loc, cu 137 de voturi.

Unii au spus că expertiza mă recomandă şi că ar fi normal să candidez. Sigur, susţinându-i pe Sorin Dinu şi Ramona Farcău, probabil cei care au văzut lupta mea pe parcursul anilor, fie că preşedinte a fost Gaţu, Dedu sau Costel Din, am fost mereu în favoarea handbalului. Au existat cârcotaşi care au venit cu nişte aberaţii, dar s-a constatat că nu.

De ce îi susţine pe Sorin Dinu şi Ramona Farcău: „Stau de faţă cu oricine vine cu argumente că nu ei sunt potriviţi”

V-aţi declarat susţinerea pentru echipa Sorin Dinu – Ramona Farcău. De ce ei?

– Ramona Farcău a făcut un club privat, eu am avut-o de junioară, am lansat-o în handbal şi am instruit-o. Îi cunosc caracterul. În ceea ce îl priveşte pe Sorin Dinu, stau de faţă cu oricine… cu oricine… să vină cu două argumente că nu el e potrivit ci altul. Dinu este un tip integru, un intelectual rasat, membru al Federaţiei Europene de Handbal. Alţii au tras patru ani de zile de treaba asta şi n-au reuşit şi a fost singurul scop pe care l-au avut, mai puţin problemele handbalului românesc. Cunoaşte foarte bine regulamentele, are două mandate de vicepreşedinte.

A fost în opoziţie şi a avut propuneri foarte bune. A luptat pentru promovarea juniorilor şi junioarelor. A făcut o strategie de formare a arbitrilor care n-a fost luată în seamă. Mărirea baremurilor îşi aparţine preşedintelui, dar, din păcate, invers proporţional, a scăzut calitatea arbitrajelor. A reuşit să îi dea cap în cap pe arbitri, pe observatori, cu interdicţii de a sta de vorbă cu oamenii de handbal. Mi-era mie jenă de unii arbitri care fugeau când se întâlneau cu unii preşedinţi. Unde suntem? În Bangladesh? Sper ca şi absurditatea asta să se rezolve.

Nemulţumit de anularea regulilor U-21 şi U-23: „S-au eliminat toate criteriile”

Deseori aţi declarat că nu sunteţi mulţumit de ceea ce s-a întâmplat la conducerea Federaţiei. Care sunt aceste nemulţumiri?

– Este suficient pentru oricine să studieze şedinţele de Consiliul de Administraţie pentru a se convinge cine a votat. Au fost cinci-şase salariaţi care au votat împotriva intereselor handbalului. La prima şedinţă de CA, în 2 august 2022, care a avut loc la trei luni după alegeri, motiv pentru care desfăşurarea competiţiilor a fost în aer. Am spus-o şi atunci, o spun şi acum, pe baza unor interese colaterale s-au anulat regula U-21 şi U-23 la Liga Naţională. Se antrenau 56 de jucătoare U-21 şi alte 56 de jucătoare U-23, au dispărut.

S-a anulat raportul de joc cu opt jucători români şi opt străini, cel puţin la băieţi era regula cu doi jucători români în teren. S-au anulat toate criteriile care au fost făcute pe parcursul a 6-7 ani de mandat Dedu. Nu foarte uşor, dar s-au făcut şi au fost foarte bine. S-au eliminat toate criteriile de transfer ale jucătorilor străini în România. Era suficient din cele peste 100 de jucătoare apte pentru Liga Naţională câte 5-6 jucătoare şi ar fi fost un fond excelent pentru lotul de tineret, chiar şi pentru lotul de senioare după U-23. Ar fi asigurat baza de selecţie a loturilor naţionale.

Înţeleg…

– S-a început mandatul cu un secretar general contestat, Viorel Mazilu, ca apoi să fie transferat ca director tehnic în aceleaşi condiţii pe care le-a avut ca secretar general. A fost director tehnic la toate loturile naţionale, caz unic în lume. Iar rezultatele se văd, cel mai evident fiind selecţia, cu jucătoare titulare şi randament excelent în Liga Naţională, ignorate chiar dacă sunt şefe de generaţie. Aş da două exemple: Boldijar şi Niţă. Nu mi s-a spus care sunt criteriile de selecţie la echipele naţionale, deşi le-am solicitat. Sunt jucătoare care nu joacă deloc atât la senioare şi tineret care sunt convocate şi sunt jucătoare care se remarcă în Liga Naţională şi sunt ignorate.

Susţine Legea Novak: „Dacă se cheltuie 28-30 de milioane de euro pe an de la bugetul de stat pe handbal, nu e normal?”

Sunteţi unul dintre susţinătorii Legii Novak…

– Legea Novak a fost complet ignorată la handbal. La alte jocuri de echipă s-au aplicat şi rezultatele au început să apară. Ne uităm la volei, ne uităm la polo, chiar şi la baschet. Motiv pentru care jucătoarele de senioare au invocat după Campionatele Mondiale şi Europene faptul că nu au minute de joc în Liga Naţională. Sunt neantrenate. Şi relaţiile dintre preşedinte şi handbaliste s-a alterat, mai ales după acel episod al meciului cu Muntenegru (n.r. de la Campionatul European 2022). Situaţia a rămas cu urmări chiar şi până azi. Eu pledez pentru Legea Novak pentru că toate echipele sunt bugetate de la bugetul României. Dacă se cheltuie 28-30 de milioane de euro pe an de la bugetul de stat pe handbal, nu e normal ca reprezentarea handbalistică să fie făcută corect, pe măsura investiţiilor care sunt făcute?

La Jocurile Olimpice nu am prea ajuns şi, jucătoarele românce nu au unde să joace. Suntem singura federaţie care a ignorat Legea Novak. Iar rezultatele s-au văzut. Nu e posibil să mergi la echipa naţională să faci minute de joc, să ai de trei ori, de patru ori mai multe minute decât ai în Liga Naţională sau în cupele europene. Am pregătit foarte multe jucătoare străine, junioarele au văzut că nu au perspective şi sunt multe care se lasă. O jucătoare care stă în tribune nu poate să progreseze. O problemă pe care eu sper ca în mandatul viitorului preşedinte se va rezolva. Legea este la CCR printr-o anumită conjunctură, nu cred că preşedintele a trimis-o acolo. Din moment ce avem o hotărâre de Înaltă Curte, nici nu trebuia să ajungă acolo.

Tadici susţine că au fost ignorate Comisiile Tehnice: „Ne plângem că nu avem antrenori români”

Faceţi parte din Comisia Tehnică. Pe de o parte preşedintele Din spune că această Comisie nu a venit cu propuneri, în timp ce mai mulţi membri ai acestei comisii din care faceţi parte, susţin că nu a fost convocată această Comisie. Cum stau lucrurile din punctul dumneavoastră de vedere?

– S-au ignorat Comisiile Tehnice. În cei patru ani, Comisia Tehnică de senioare a fost convocată de 5-6 ori, la presiunea oamenilor de handbal, inclusiv a subsemnatului. Nici pentru analize, nici înaintea turneelor finale nu s-a convocat. O singură dată s-a făcut o analiză după Campionatul European, în perioada Pera. Asta spune totul despre modul în care sunt ignoraţi antrenorii din handbalul românesc şi ne plângem că nu avem antrenori români. Aşa cum ar trebui să fie o strategie coerentă pentru instruirea jucătoarelor, ar trebui să fie şi pentru formarea şi promovarea antrenorilor şi arbitrilor. Este preferat cel mai avantajos mod: importul de antrenori străini, la fel ca la nivel de jucătoare.

Ce spune de scandalul desfiinţării Campionatului de Tineret

Anularea Campionatului de Tineret este unul dintre subiectele de scandal în handbalul românesc. Şi vă rog să lămuriţi această situaţie, mai ales că numele dumneavoastră a apărut printre cei care au votat împotriva acestui campionat…

– Au fost nişte discuţii că doar trei persoane au votat pentru desfiinţarea campionatului de tineret: subsemnatul, Flaviu Sâsâeac şi Sorin Dinu. Într-o şedinţă de Administraţie s-a făcut o scurtă analiză. La nivelul băieţilor era prezent Armanu şi Ghervan, care au fost întrebaţi câţi jucători au fost promovaţi la Liga Naţională după trei ani la tineret. Au spus niciunul. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi la fete, nu au promovat niciuna. S-a pus problema dacă face bine sau nu? În Campionatul de Tineret toate echipele au avut în proporţie de 80% junioare 1 şi 2. Au fost afectate alte competiţii: Divizia A, care nu a mai avut de unde să ia junioare 1 şi să le promoveze.

S-a diminuat considerabil nivelul la junioare 1, care erau luate la tineret. S-a diminuat numărul de echipe la junioare 1. Şi aşa, la finalul junioratului şi din cauza grilei şi din cauza unor interdicţii, peste 85% din jucătoare care au terminat junioratul au fost ignorate sau nu au mai continuat. Grila e de 7500 de euro pentru fiecare jucător. Pentru echipele de Divizia A este aproape imposibil, iar echipele de Ligă nu au avut interes nici de U-21, nici de U-23 şi, practic, toate echipele astea care au bugete de peste 2,5 milioane de euro au început să protesteze pe faptul că s-a desfiinţat divizia de tineret.

Inclusiv echipe care au folosit numai şi numai junioare 1 şi 2. Vreo 5 sau 6 din Liga Naţională. S-au dat jucătoarele înapoi şi s-a dat o arie mai largă să nu se piardă jucătoare. Dar nu a interzis nimeni ca echipele să nu se înscrie în Divizia de tineret. Ea a rămas pe bază de înscriere, cei 6-8 cu bugete de peste 2,5 milioane de euro au venit să spună că ei vor juca. În momentul în care s-au făcut înscrierile, aceşti lupi moralişti nu s-au înscris. Dar a dat bine să acuze cele trei persoane din cele 11 care au votat. Vreau să accentuez, au votat 11 persoane pentru, 5 împotriva. În afară de Tadici, Sâsâeac şi Dinu au mai fost încă opt. Nu au votat cei care erau în maşina de vot a Federaţiei, salariaţii FRH. S-a constatat că Divizia de Tineret afecta Divizia A, Juniori 1 şi Juniori 2.

Reacţie despre acuzaţiile la adresa lui: „Au dispărut conturile care m-au atacat cu minciuni şi aberaţii”

Adică spuneţi că dumneavoastră, domnul Dinu şi domnul Sâsâeac de la Turda aţi fost evidenţiaţi în acest scandal…

– Toate conturile false care au fost făcute în această perioadă au dispărut. Cum au fost date puţin la poliţie, cum au dispărut conturile false. La fel ca în toamnă, când s-a descoperit cine e în spatele unor conturi, dar un proces ţine foarte mult… Au dispărut conturile care m-au atacat cu minciuni şi aberaţii şi inclusiv persoana care a fost invocată a venit şi şi-a cerut scuze…

Spuneţi de Francesca Bălan?

– Da,da. S-a rugat de mine şi s-a aliniat fără ca . Este la lot, a început să se reintegreze şi, la urma urmei, s-a constatat că fata nu a fost atât de vinovată şi i s-au pus în gură nişte lucruri care niciodată nu s-au rostit. A fost, a trecut, i-am dat a doua şansă, am spus asta în faţa echipei. A treia şansă nu mai există. Atacurile nu au fost plecate de la ea.

Alţii au manipulat-o pe ea cu nişte aberaţii de se stinge lumina. Nu le mai repet, dar astea sunt vremurile. Reţelele sociale suportă orice. Sunt unii care asta fac, pe tastaturi, n-au serviciu, n-au nimic, taie frunze la câini, jignesc pe toată lumea. Doar că eu am suportat, nu m-a interesat, nu bag în seamă. La câte dispute am avut în 52 de ani ar fi însemnat să fiu plecat demult, aşa cum au plecat şi alţii care au pus prea mult la suflet.

Reacţie tăioasă despre echipele naţionale: „Handbalul românesc a fost sacrificat”

În final, aş vrea să vă întreb despre cum vedeţi situaţia echipelor naţionale?

– Handbalul românesc a fost sacrificat. Federaţia a fost mai mult a cluburilor decât a echipelor naţionale. Au fost apărate mai mult interesele echipelor de club decât a echipelor naţionale. Totul în favoarea unui buget de 600-700.000 de euro anual care a venit de la cluburi. Au fost cluburi care au plătit şi câte 45.000-50.000 de euro pe transferuri. Să vedem cât de legale sunt aceste taxe. Pentru o jucătoare care semnează cu cinci minute înainte e un barem de 4000, iar la următoarea care semnează sare la 6000, apoi la 9000 şi tot aşa. După începerea campionatului toate se dublează.

Au fost echipe care au plătit 18-20.000 de euro taxe pe un transfer. Şi nu ştiu cât este legalitate şi cât nu. Nu ştiu dacă normele financiare le permit să dea aceste sume. Au uitat că principala menire a Federaţiei sunt loturile naţionale şi rezultatele sunt pe măsură de la juniori până la seniori. Vedem rezultatele cu Turcia şi la seniori şi la tineret. Suntem cu juniorii în urma înfrângerii cu Italia şi Grecia în urna a doua valorică. Şi actualul lot de tineret suntem tot în urna a doua valorică, chiar dacă noi ne-am depus candidatura pentru Campionatul European.