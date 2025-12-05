Gheorghe Tadici răspunde acuzelor fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii! Pentru prima dată în 50 de ani deschid un proces!”. De ce crede că e o campanie ţintită împotriva lui. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Pe parcusul Campionatului Mondial de handbal feminin a izbucnit un scandal uriaş care îl are în centru pe Gheorghe Tadici. Mai multe jucătoare au acuzat comportamentul abuziv şi injurios al antrenorului, iar tatăl handbalistei Francesca Bălan, Marius, a declarat că fiica ei a trăit un chin din cauza lui Tadici.

Gheorghe Tadici, răspuns după acuzele fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii!”

FANATIK l-a contactat pe Gheorghe Tadici pentru a comenta multiplele acuzaţii care au fost publicate de şi , antrenorul celor de la HC Zalău spunând că împotriva lui este o campanie ţintită, din mai multe motive:

„95% din ceea ce aţi citit sunt acuzaţii nefondate şi care sunt uşor demontabile. Eu acum sunt la Cheile Grădiştei cu echipa şi le puteţi întreba pe fete dacă trăiesc sau nu în teroare.

Eu nu pot să iau în seamă toate declaraţiile care sunt sub protecţia anonimatului. Cum să răspund unor anonimi? Să iasă în faţă, cu nume şi prenume şi să spună dacă le-am făcut ceva.

Eu am curaj să stau față în față cu oricine, nu mă simt cu nimic vinovat. Şi v-am spus, după antrenament, le dau telefonul fetelor să vă spună dacă le iau mâncarea din faţă sau dacă le jignesc.

La fel de adevărat, în orice pădure există uscături. Şi din 100 de handbaliste pe care le-am avut sub comandă în ultimii ani, este posibil câteva care nu au făcut faţă să iasă cu aceste acuze şi să arunce cu noroi”, a spus Tadici pentru publicaţia noastră.

Îl dă în judecată pe tatăl Francescăi Bălan: „Pentru prima dată în 50 de ani deschid un proces!”

. Tadici a dezvăluit că pentru prima dată în 50 de ani va deschide un proces, împotriva lui Marius Bălan, tatăl handbalistei Francesca Bălan, care spunea că fetele nu se pot exprima din cauza terorii:

„Am vorbit deja cu avocaţii, pentru prima dată în 50 de ani deschid un proces. Nu pot să stau cu mâinile în sân să ascult cum se vorbesc aberaţii despre mine. Eu am încercat să ajut fiecare jucătoare.

Şi nu, nu din cauza mea a avut fiica lui probleme. Sunt calomniat de acest domn, iar când spun „Du-te naibii” nu este o înjurătură. Dar aceste lucruri se vor rezolva în instanţă”, a spus Tadici.

Marius Bălan, acuze dure: „Presiune ca în Coreea de Nord, la Kim Jong-un”

Marius Bălan, tatăl Francescăi Bălan, a declarat pentru că handbalistele de la HC Zalău sunt traumatizate de antrenor, iar Gheorghe Tadici minte când spune că fiica lui a venit cu probleme la echipă:

„Mi se pare că am depășit orice limită. Trebuie să înțeleagă că trebuie să se oprească, nu poți minți cu atâta nonșalanță. Să minți în halul ăsta la 73-74 de ani? El nu are niciun fel de dovadă, noi avem. Și că a fost la psihiatru de două ori, și că am avut probleme.

Acum este un copil extraordinar, și-a revenit, este OK. Este foarte bine psihic în momentul ăsta, e un copil foarte matur pentru vârsta ei. Doar că n-ai cum să reziști la o presiune atât de mare, presiune ca în Coreea de Nord, la Kim Jong-un. Dar dacă ai pomenit cuvântul Zalău, e o traumă, da. Se schimbă la față”.

Tadici acuză o campanie de denigrare: „Se apropie alegerile!”

Gheorghe Tadici susţine că este o campanie de denigrare ţintită împotriva lui, iar cei care se află în spatele acestui demers sunt oameni de handbal nemulţumiţi că antrenorul a fost unul dintre cei mai mari susţinători ai „Legii Novak”, plus oameni care încearcă să îl scoată din cursa pentru un nou mandat în Consiliul de Administraţie:

„Eu sunt sigur că vorbim de o campanie împotriva mea. Să nu uitaţi că eu am fost principalul susţinător .

Şi acum legea a trecut de Parlament şi sunt mulţi care tremură că va fi implementată. Vorbim aici despre echipele care au bugete mai mari de 3 milioane de euro.

Apoi, se apropie alegerile. Eu am opt mandate în Consiliul de Administraţie, obţinute cu cel mai mare număr de voturi. Şi există oameni care tot aleargă să fie legitimaţi în Consiliu, deşi ei n-au participat la o şedinţă în viaţa lor.

Alegerile sunt peste câteva luni şi nu mai ştiu cum să facă să scape de opoziţie. Eu ţin cu handbalul şi nu cu interesele nimănui. Dar pentru ei dacă eşti în opoziţie, eşti duşman”, a declarat Tadici pentru FANATIK.