Gheorghe Tadici, reacţie dură după respingerea „Legii Novak”: „Banii publici sunt aruncaţi! Se urmăreşte prăbuşirea totală a sporturilor de echipă”

Gheorghe Tadici a fost unul dintre susţinătorii "Legii Novak". Antrenorul lui HC Zalău a avut o reacţie dură după ce legea a fost declarată neconstituţională spunând că banii publici sunt risipiţi fără niciun beneficiu în sportul românesc.
Marian Popovici
29.04.2026 | 17:02
Gheorghe Tadici reactie dura dupa respingerea Legii Novak Banii publici sunt aruncati Se urmareste prabusirea totala a sporturilor de echipa
Gheorghe Tadici, reacţie dură după respingerea "Legii Novak": "Banii publici sunt aruncaţi! Se urmăreşte prăbuşirea totală a sporturilor de echipă". Sursa. sportpictures.eu
„Legea Novak” este istorie! Curtea Constituţională a respins proiectul de lege care prevede obligativitatea a 40% sportivi români în teren la toate sporturile de echipă. Este finalul legii care a început în 2022 ca ordin emis de ministru Sportului de atunci, Eduard Novak, şi care a devenit foarte controversată în întreg sportul românesc.

Gheorghe Tadici, reacţie după respingerea Legii Novak: „Se urmăreşte prăbuşirea totală”

Gheorghe Tadici a fost unul dintre susţinătorii „Legii Novak” şi, prin intermediul clubului HC Zalău, a făcut cerere de intervenție, alături de Federația Română de Volei și a fostului ministru Carol Eduard Novak la Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie privind legalitatea legii. Ce spune Tadici la dispariţia Legii Novak:

Nu sunt surprins. La Gala handbalului am discutat cu domnul Roşu (n.r. Cristian Roşu, fostul reprezentant al Primarului în CA al CSM Bucureşti), care este în acest moment consilier prezidenţial, şi mi-a transmis că aceasta este direcţia în care se va îndrepta decizia. Am văzut că a fost avanasată de un individ care a fost în fruntea sportului şi care nu are realizări în ceea ce priveşte reprezentarea României în competiţiile internaţionale. (n.r. Ionuţ Stroe) 

Dar a avut câştig de cauză ceea ce va duce la o şi mai rară participare a echipelor naţionale în competiţii mondiale, europene şi Jocuri Olimpice. Aşa cum a fost pusă problema, se vede că a fost făcută de oameni care nu ştiu cum se creşte un sportiv de performanţă. Sunt paraleli cu acest fenomen. Regret faptul că banii publici sunt aruncaţi în alte scopuri decât ceea ce ar trebui să fie preocuparea federaţiilor de reprezentare a naţionalelor la turneele mari. Este motivul pentru care România are o serie de discipline sportive. Este în lumea a doua şi chiar a treia în sporturile de echipă şi probabil se urmăreşte prăbuşirea totală în lumea a treia sau a patra”, este reacţia antrenorului de la HC Zalău pentru FANATIK.

Decizia Înaltei Curţi, în contradicţie cu decizia CCR: „Are la bază un obiectiv legitim”

Gheorghe Tadici este selecţionerul cu care naţionala feminină de handbal a obţinut cea mai valoroasă performanţă din ultimele decenii, argint mondial în 2005. În mometul în care mai multe cluburi din Liga Naţională au mers în instanţă şi au avut câştig de cauză împotriva Legii Novak, clubul HC Zalău a făcut cerere de intervenţie la Înalta Curte, care a concluzionat că legea este constituţională:

„Obligativitatea prezenţei pe teren a jucătorilor români în proporţie de 40% are la bază o măsură justificată de un obiectiv legitim, de natură strict sportivă/competițională, iar măsura impusă respectă analiza proportionalităţii, fiind adecvată şi necesară pentru atingerea obiectivelor/scopurilor propuse”, s-a arătat în motivarea de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În schimb, Curtea Constituţională a decis că „Legea Novak ” nu este constituţională şi a fost respinsă.

  • 52 de ani de antrenorat are Gheorghe Tadici
  • 9 mandate în Consiliul de Administraţie al FRH are Tadici
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
WOW! Nadia Comăneci i-a marcat viața pentru totdeauna: 'Era diferită!'
iamsport.ro
WOW! Nadia Comăneci i-a marcat viața pentru totdeauna: 'Era diferită!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!