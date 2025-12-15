Gheorghe Tadici, replică după ce a fost acuzat de mama unei jucătoare: „Sunt numai anomalii!”. Răspunsurile antrenorului + reacţie în scandalul de pariuri: „Niciodată!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În ultimele săptămâni, Gheorghe Tadici s-a confruntat cu o serie de acuzaţii care au venit din partea unor foste sportive de la HC Zalău şi a părinţilor acestora, .

Cum răspunde antrenorul acuzaţiilor de fals în acte: „Eu i-am dat rezilierea, ce să mai falsific?”

Ultimele acuzaţii au venit de la mama unei foste sportive care, sub protecţia anonimatului, a lansat acuzaţii grave la adresa antrenorului: înjurături, privări de hrană sau fals în acte. Gheorghe Tadici a acceptat un dialog pe larg pentru FANATIK în care a răspuns punctual acuzelor venite din partea mamei sportivei.

Întrebat despre acuzaţia că voia să falsifice contractul unei jucătoare, Tadici se apără şi spune că el este cel care a semnat acordul de reziliere ca jucătoarea respectivă să plece la Universitatea Cluj:

„Sunt numai anomalii care apar, într-o chestie concertată. Ştiu despre ce jucătoare e vorba. A dat mesaj unei familii din Canada pentru a interveni la mine, pentru a-i face contract. E o mare diferenţă între ceea ce spunea şi ce se declară acum.

În vară eu am dat-o la Cluj. Am reziliat şi i-am dat drumul la Cluj. În prima fază am dat-o cu împrumut, apoi am făcut rezilierea. Eu am pus semnătura, eu am pus ştampila. Sarcina asta îmi revine mie conform deciziei Consiliului Director. Ea a afirmat cu tupeu că eu am vrut să falsific contractul. Când eu i-am dat rezilierea, ce să îi mai falsific?”, a răspuns Tadici.

Arătat cu degetul că ar fi ridicat o handbalistă de la masă pentru că a dat 11 goluri în loc de 16: „Nici Cristina Neagu nu avea targetul ăsta”

Mama handbalistei susţine că fiica ei a fost ridicată de la masă pentru că a dat 11 goluri, nu 16, aşa cum i-a fixat antrenorul obiectiv. Confruntat cu această acuzaţie, antrenorul a negat tot, spunând că nu putea să fixeze un asemenea obiectiv nimănui:

„Că i-am dat target să dea 16 goluri într-un meci şi pentru că a dat doar 11, am ridicat-o de la masă? Această individă chiar se crede… Eu nu i-am dat targetul ăsta nici Cristinei Neagu.

Eu am pus-o pe bancă în momentul în care aveam accidentate, ca să o încurajez, să o vadă spectatorii. A mers o singură deplasare, în Cupa României, la Roman. Cum să spună că a dat 11 goluri când nu ştiu dacă a marcat două goluri în Liga Naţională”, a fost răspunsul antrenorului.

A încasat sau nu handbalista banii din contract? Cum se apără Tadici

Gheorghe Tadici a fost chestionat despre faptul că mama handbalistei susţine că nu a încasat niciun leu din contract, deşi i s-a transmis să işi facă un cont unde să i se vireze banii:

„Există state de plată cu toate jucătoarele. Când le-a intrat celorlalte, i-au intrat şi ei. Dacă nu i-a spus mamei sau i-a spus că n-au intrat banii, asta e problema ei.

Dar atunci când au intrat banii la toate jucătoarele, i-au intrat şi ei. Drept dovadă, a mai fost o jucătoare pe care am dat-o la Cluj. Şi am dat-o împrumut, iar apoi cu rezilere pe cât vor”.

Controlează antrenorul inclusiv cazările handbalistelor?! „În atâţia zeci de ani n-am avut treabă să pun mâna pe aceşti bani”

Antrenorul a fost acuzat că are control şi asupra cazărilor: „Și cazările fetelor care stau la cămin sunt tot așa, la mâna lui. Depinde de cât de bine te înțelegi cu el. Unele plătesc 1.700 de lei și altele 400„. Tadici neagă şi spune că, prin contract, handbalistele au cazarea asigurată, iar banii de chirie se virează într-un cont gestionat de ele:

„Minciună ordinară că eu le iau 1700 de lei unora şi 400 de lei altora. Nu există aşa ceva. Este stabilit prin contract şi anexa la contract. Şi pentru cele care au garsoniere şi pentru cele care au apartamente, chiria este plătită de către club.

Le intră în salariile lor. De acolo au un cont pe care le gestionează ele, nu Tadici sau altcineva, prin căpitanul de echipă. Acolo virează banii de chirie şi căpitanul de echipă virează mai departe.

Vorbiţi cu căpitanul de echipă, cu Bălăceanu. Ea le prezintă facturile, ordinele de plată. Practic, la Tadici nu au ajuns nici 5 lei. În atâţia zeci de ani n-am avut treabă să pun mâna pe aceşti bani.

Fata asta a stat cu părinţii ei, apoi a plecat să stea în chirie. Dar ea nu a avut în contractul ei chirie sau utilităţi. Ăia sunt bani de chirie şi utilităţi pe care le plăteşte clubul. Jucătoarele, din salariul lor, nu au dat un leu pe chirie şi utilităţi. Se poate verifica. Practic, sunt nişte anomalii şi aberaţii ce se spun”.

Tadici, reacţie virulentă în scandalul pariurilor: „Niciodată nu am călcat într-o agenţie!”

Cu două săptămâni în urmă, Tadici a fost . În dialogul cu FANATIK, antrenorul a fost chestionat şi despre această situaţie, spunând că a sesizat deja Comisia de Disciplină a FRH:

„Aşa cum am promis, voi deschide nişte procese. Voi culege date şi am solicitat FRH prin Comisia de Disciplină să declanşeze o anchetă vis-a-vis de acuzaţia că eu aş fi jucat vreodată la pariuri! Niciodată! Eu sau cineva din familia mea nu a călcat într-o agenţie de pariuri sau loto-prono.

Eu am jucat doar table şi rummy. Şi astea nu sunt jocuri de noroc. După ce se va încheia această anchetă pe care eu am cerut-o, cei care au făcut afirmaţia respectivă vis-a-vis de meciul cu Bistriţa, trebuie să vină cu argumente. Nu voi renunţa.

Îmi strică imaginea după 50 de ani de muncă, cu sute de jucătoare pe care le-am crescut. Nu există pădure fără uscături, aşa e şi la handbal. Există unele frustrate cărora nu le-a plăcut munca şi disciplina. Ele au avut doar drepturi, fără nicio obligaţie. O să le dau prilejul să vină cu argumente în instanţă”.

Antrenorul, schimbare majoră: „Nu trebuie eu să mă chinui, să îmi erodez sănătatea”

În final, a declarat că o să îşi revizuiască şi politica de creştere a tinerelor handbaliste, iar banii plătiţi pe grilele de formare, în valoare de 7500 de euro, vor fi investiţi în salariile unor jucătoare cu experienţă:

„Nu mă mişcă treaba asta, lumea handbalului mă cunoaşte foarte bine. Ştie cât am lucrat, că Zalăul este singura echipă care are în atenţie jucătoare tinere românce. O să îmi revizuiesc politica asta. Nu este normal să plătim grile de 7500 de euro pentru jucătoare pe care trebuie să le mai pregăteşti un an sau doi pentru a intra cu şanse.

Iar peste trei ani de zile să plece pe salarii triple, aşa cum s-a întâmplat în fiecare vară. Eu am promovat cele mai multe jucătoare, dar aceşti bani cheltuiţi pe grile o să îi băgăm în salariile unor jucătoare cu experienţă.

Ele vin şi joacă. Nu trebuie eu să mă chinui, să îmi erodez sănătatea şi să le învăţ chestii pe care ar trebui să le ştie de la junioare 2: prinderea şi pasarea mingii şi alte elemente tehnice de bază.

După doi ani de muncă se întăresc, cresc şi apoi toată lumea se repede să ia jucătoarele de la Zalău după 2-3 ani. Ca dovadă, în ultimii 3 ani de zile, 16 jucătoare au plecat la alte echipe. Aproape toate echipele de Liga Naţională au avut jucătoare consacrate la Zalău”, a încheiat Tadici.