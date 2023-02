Gheorghe Turda, dezvăluire neașteptată despre Elena Merișoreanu: “Mai bine iert”

Recent, Gheorghe Turda povestea cât de mult o admira pe Elena Merișoreanu în perioada în care cei doi erau mult mai tineri. O vedea femeia perfectă și de asemenea, artistul spune că a fost vorba despre o iubire curată, însă niciodată nu și-a permis să îi ceartă cântăreței ceva mai mult.

Gheorghe Turda, noi dezvăluiri despre relația cu Elena Merișoreanu

Artista recunoștea că bunul său coleg era curtat de multe fete, era frumos, însă nu considera că o căsătorie între cei doi ar fi avut succes, drept urmare, a ales o cu totul altă cale.

Acum însă, Gheorghe Turda vine cu alte dezvăluiri, după ce anterior spunea că aceasta era o femei destul de nehotărâtă. Menționăm faptul că Elena Merișoreanu s-a căsătorit în timp ce artistul era plecat din țară, iar el la rândul său și-a găsit aleasa inimii. Chiar și așa, artistul vrea să clarifice câteva lucruri care s-au întâmplat în urmă cu mai bine de cinci decenii.

Gheorghe Turda povestește că s-a căsătorit cu soția sa, care din păcate s-a stins din viață din cauza unei boli năucitoare, înainte ca Elena Merișoreanu să se mărite. De asemenea, el mai povestește că artista i-a cântat la nuntă gratis și că nu va uita niciodată acele momente.

”Caracterul ei de origine nu și-l dezminte! Eu m-am căsătorit cu un an înaintea ei, deci nu aveam cum să-i ofer verighetele înaintea soției mele Elisabeta (Balerina), iar la nunta noastră a participat și ea, la Hanul lui Manuc, Elena Merișoreanu a fost invitată și a cântat gratis la nunta mea. N-am cum să uit toate astea, am memorie de elefant”, a mărturisit artistul pentru .

Gheorghe Turda a ”iertat-o” pe Elena Merișoreanu

Iar dezvăluirile lui Gheorghe Turda nu s-au oprit aici. Artistul spune că îl cunoaște și pe soțul Elenei Merișoreanu, care i-a fost coleg și despre care spune că este un om cu mare caracter. Pe de altă parte nici el și nici artista nu au avut vreo influența asupra carierei sale, așa cum a spus Elena Merișoreanu public.

Artistul a mai venit și cu un sfat public pentru faimoasa artistă căreia îi spune că a fost iertată pentru declarațiile făcute. De asemenea, el a mai subliniat și faptul că îi respectă familia acesteia și că speră să fie iubită, dar și sănătoasă, având în vedere puternica legătură de prietenie care a existat între cei doi.

”Eu îi respect familia și îi dau un sfat sincer: ”Să nu se erijeze în atotștiutoarea, că le știe ea pe toate! Așa că, Elena, te-am iertat! Să fii iubită și sănătoasă! Pentru că nu mai am timp să te iert!! Acum îmi pregătesc aniversarea zilei de naștere, cu spectacolul din 5 martie, de la Sala Radio, și am foartă multă treabă! M-am gândit și am hotărât! Mai bine iert!”, a mai povestit Gheorghe Turda, pentru sursa citată.

Menționăm că reacția artistului vine după ce recent,