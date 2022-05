Gheorghe Turda este și un pasionat al viorii. Prin ce peripeții a trecut până să își descopere talentul

Celebrul solist în vârstă de 74 de ani este un pasionat al viorii. Vedeta a povestit prin ce peripeții a trecut până să își descopere talentul și cum a găsit instrumentul muzical luat de bunicul său de la unul dintre argați.

Gheorghe Turda, despre pasiunea pentru vioară. Cum a descoperit că are talent

Gheorghe Turda a avut parte de numeroase întâmplări din clipa în care a descoperit vioara. Se petrecea la vârsta de 7 ani, perioadă în care a încercat să cânte câteva melodii. Ulterior, a povestit cum a fost păcălit de lăutarii din sat.

„Bunicul meu a luat un argat când aveam vreo 6-7 ani, era un fel de lăutar al satului la vremea aceea. L-a angajat toată vara, iar, pe la Rusalii, l-au luat în armată. Acela cânta cu vioara, iar bunicul ce era să ia de pe el, după ce i-a dat toată simbria?

A luat cetera lăutarului și a zis «Lasă că am și eu doi nepoți. Cine știe care se va face artist!». La 7 ani am găsit vioara în cămara bunicilor și am furat-o, iar după trei luni știam să îngân, autodidact, vreo 2-3 melodii.

Bunica m-a blestemat și a zis «Vai de mine! Neam de neamul nostru nu a avut țigan în neam! A venit Iuca Măriei și acum e pui de țigan!». Am avut multe pățanii. M-au păcălit lăutarii din sat că vioara nu cântă dacă nu o ungi cu slănină.

Bineînțeles că am luat slănină și m-am dus la lăutarul din sat, iar tata s-a supărat și l-a blestemat pe acela. Apoi mi-a degresat arcușurile de la vioară și mi-am revenit.

Mi-a făcut toată această bucurie și plăcere să învăț autodidact la vioară… Am două viori ale mele la ora actuală”, a povestit cântărețul de muzică populară în podcast-ul moderat de .

În momentul de față, Gheorghe Turda impresionează prin talentul muzical. Interpretul a susținut până acum sute de concerte atât în țară, cât și în străinătate. A ieșit la , dar continuă să urce pe scenă pentru fanii săi.