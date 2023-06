Gheorghe Turda pleacă din România pentru femeia pe care a iubit-o cu decenii în urmă: „Am multă dragoste de oferit”

știe că dragostea nu ține cont de vârstă, distanță sau profesie. Rămas singur după câteva relații tumultoase, interpretul de muzică populară este pregătit să o ia de la capăt. Spune că a fost trădat, mințit și înșelat, însă nu și-a pierdut speranța. Crede în dragoste și pentru ea este gata să plece până la capătul lumii. La propriu!

Artistul Gheorghe Turda, dus de iubire în America: „Vreau să stau mai mult unde locuiește ea”

Cunoscutul artist a împlinit 75 de ani și nu își dorește să îmbătrânească singur. Singurătatea ucide, spune el, și este convins că își va reface viața. Fostul partener al Nicoletei Voicu este pregătit pentru cea mai frumoasă vacanță din viața lui.

„Peste două săptămâni plec în Germania, am trei concerte la Nürnberg, împreună cu finii mei, cu Dan Helciug, și vor cânta și ei. Urmează apoi să plec la Paris și apoi îmi voi face o vacanță în Grecia.

Apoi voi merge și în America, în Canada, voi umbla mult. Ar fi trebuit să merg mai des că acolo sunt prietenii mei. Acolo locuiește și fosta mea iubită și vreau să stau mai mult. Acum, depinde cât voi putea să stau. Eu și fosta mea iubită suntem în relații foarte bune.

Voi face plimbări la Toronto, la Montreal, apoi voi face o vacanță în America de Sud. Vreau să merg în Cuba sau în Punta Cana. Am mai fost acolo. Va fi o vară plină”, a dezvăluit Gheorghe Turda pentru FANATIK.

Gheorghe Turda, despre cât de mult îl schimbă femeia iubită: „Am reușit să mă echilibrez”

După doi ani în care susține că nu a putut să își găsească locul, Vrea să facă totul ca la carte și să acționeze acum. Este un luptător, iar pentru iubire este pregătit oricând „de luptă”.

„Sunt un om bun și am multă dragoste de oferit. Cea mai mare liniște a mea din această perioadă este că mi-am revenit. Doi ani nu am putut să-mi găsesc locul, dar am reușit într-un final să mă echilibrez. Acum iau din viață ce mi se cuvine, dar încă cu luptă.

Nu îmi place să primesc gratis, de-a gata. Nu-mi plac lucrurile date de pomană. Eu sunt un luptător, dar iubesc ceea ce este frumos pe acest pământ. Dragostea, frumusețea și caracterul oamenilor”, a spus artistul pentru FANATIK.

La ce se uită prima data Gheorghe Turda la femeia de lângă el: “Am ales mereu cu inima”

Când vine vorba de iubire, Gheorghe Turda are standarde înalte. Nu pune accent pe fizic, așa cum făcea odinioară, ci preferă un caracter frumos.

„Lucrurile la care mă uit eu la omul de lângă mine sunt caracterul și buna creștere pe care o are fiecare. Nu mi s-a întâmplat niciodată să mă îndrăgostesc doar de fizic și să las caracterul deoparte. Mi-a plăcut ce este frumos, este adevărat și am și cules, dar când am ales, am ales cu inima”, a spus artistul pentru FANATIK.

Artistul se simte „folosit” de fostele iubite, Nicoleta Voicu și Lucia Lazăr: ”Au profitat”

Printre ele se numără și Lucia Lazăr sau Nicoleta Voicu. Prima dintre ele a fost iubita artistului timp de cinci ani. Au fost și logodiți, dar s-au despărțit cu scandal. Lucia Lazăr și-a acuzat fostul partener că obișnuia să consume alcool. Nici cu Nicoleta Voicu lucrurile nu au fost mai roz. Deși la început totul era lapte și miere, finalul poveștii de iubire tot cu scântei a fost. Acum, Gheorghe Turda a spus că s-a simțit folosit și că nu mai vrea să aibă nicio legătură cu ele.

„Le-am pus la punct pe Nicoleta Voicu și pe Lucia pentru că m-au convins că nu au caracter. Au profitat de bunătatea mea, de mărinimia mea, de funcția mea și de arta pe care am desăvârșit-o până acum.

Au profitat pentru a-și face și ele un nume. Eu nu vreau să le mai dau apă la moară. Fiecare cu drumul lui în viață. Eu nu voi vorbi urât, dar nu le mai bag în seamă”, a mai dezvăluit Gheorghe Turda.

Din fericire, dezamăgirile din dragoste nu i-au știrbit încrederea în oameni. Cu toate că declară clar și răspicat că fostele iubite l-au folosit pentru nume, cântărețul este deschis la relații cu persoane publice.

„Nu m-au făcut dezamăgirile din partea lor să nu-mi mai doresc persoane publice sau artiste lângă mine. Eu sunt deschis. Nu sunt singur pentru că sunt cu cele două fete și trei nepoți. Nepoții mei moștenesc talentul meu și al soției mele care a fost prim-balerină la Rapsodia română. Din păcate, ne-a părăsit.

Niciodată nimeni nu o va putea înlocui pe soția mea. A fost și va rămâne mereu în sufletul meu. Avea un talent ieșit din comun și o blândețe absolută. A fost o dragoste mare între noi, 37 de ani am fost împreună”, a concluzionat cu lacrimi în ochi artistul.