Gheorghe Turda, pus într-o situație delicată la Paris! Ce a pățit înainte să cânte: “Ne-am enervat și am plecat”

Gheorghe Turda a plecat în Franța pentru a cânta la Nantes și la Paris, alături de finii lui de cununie, artiștii Lorraine și Marian Baicu. Dacă în primul oraș, celebrul interpret de muzică populară a cântat în localul finilor săi, Lorraine și Marian Baicu de la Nantes, la Paris, cei trei artiști au întâmpinat o situație neobișnuită. Aceștia au fost puși într-o situație delicată de către patronul unui local. Anul trecut, Gheorghe Turda a întâmpinat o situație similară.

Incident pentru Gheorghe Turda într-un restaurant din Paris

Gheorghe Turda s-a supărat pe organizatorul unui restaurant, care a suprapus două evenimente în localul din Paris în care trebuia să cânte. Când a văzut ce se întâmplă, celebrul interpret de muzică populară a ieșit pur și simplu din restaurant, alături de finii lui, Lorraine și Marian Baicu.

De supărare, ei au încercat să își facă o seară frumoasă și au plecat să petreacă pe cinste la un alt restaurant cu specific românesc din Paris, aproape de Turnul Eiffel.

”S-a suprapus un botez de basarabeni și când ne-au primit la restaurant… Au început cu muzica rusească și ne-am enervat efectiv, eu și oșenii mei.

Și ne-am retras. Am plecat cu Marian și Luminița la un alt restaurant, la Doina, sub Turnul Eiffel. Acolo am petrecut o seară românească ca în povești”, a declarat Gheorghe Turda, pentru FANATIK.

”E mai bine să rezolvăm cu pace”

Interpretul de muzică populară susține că și finii lui s-au supărat foarte tare, în special Marian Baicu, pentru situația întâmpinată la Paris. Totuși, în final au acceptat să refacă ”trupa” în același loc, pentru luna octombrie a acestui an.

”Și Marian s-a supărat foarte tare pe situația creată la restaurantul din Paris în care trebuia să cântăm… Dar eu am zis că e mai bine să rezolvăm cu pace.

Așa încât ne-am înțeles ca pe data de 28 octombrie să refacem trupa în același local, unde voi fi invitat de onoare. Voi cânta pentru toți românii din Paris și din împrejurimi, care vin să ne vadă”, a mai declarat Gheorghe Turda, pentru FANATIK.

Gheorghe Turda a mai întâmpinat o situație similară și anul trecut, tot la Paris, unde a luat o țeapă de zile mari. Un organizator avea să îl pună și atunci într-o situație dificilă, însă artistul revine cu drag la Paris, de câte ori este invitat, fiind unul dintre orașele sale preferate.

A avut discuții cu Mioara Velicu

Recent, cântărețul Gheorghe Turda a avut discuții cu fosta lui colegă de la Ansamblul Ciocârlia, Mioara Velicu, care a spus că a ieșit la pensie mai repede din cauza lui. pe colega lui de breaslă, după ce, în emisiune la Denise Rifai, Mioara Velicu a declarat că pe Gheorghe Turda l-au interesat doar gradele.

”Nu am mai putut rezista să stau acolo”

„Pentru el au contat foarte mult gradele, voia să îi spunem dl. colonel. (…) Este un subiect despre care nu aș vrea să vorbesc, pentru că niciodată nu am făcut, altfel făceam telenovelă la televizor.

Nu am vrut să pomenesc de lucrul ăsta. (…) Nu am mai putut rezista să stau acolo, deși el acum a spus că eu m-am dus și m-am rugat de el să mă angajeze din nou. Nu aș fi făcut sub nicio formă acest lucru, este o minciună de-a lui. (…)

Mă adusese într-o stare ca să plec eu fără să îmi spună: plecă! Am ajuns într-o stare foarte gravă și noroc de bărbatul meu care tot timpul mi-a dat o liniște sufletească.

Am mers la Ansamblu Burnasul, la Liviu Vasilică, și mi-a fost foarte bine, de acolo am ieșit la pensie”, a spus Mioara Velicu în emisiunea lui Denise Rifai.

Gheorghe Turda a fost căsătorit cu Dansatoarea i-a lăsat lui Turda două fete, pe Anca și Voichița, care l-au făcut bunic.