Gheorghe Turda s-a hotărât cu cine votează, sătul de 10 ani cu Klaus Iohannis: „Un român adevărat. O să vedeți!”

Gheorghe Turda se numără printre artiștii români care a luat deja decizia cu privire la persoana care va primi votul său la alegerile prezidențiale.

Interpretul de muzică populară a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că vom avea parte de o mare surpriză la alegerile din acest an și că este hotărât pe cine pune ștampila, profitând de discuția noastră pentru a-l pune la colț pe Klaus Iohannis.

Gheorghe Turda nu a vrut să spună cu exactitate numele candidatului, probabil pentru că s-ar putea ca lumea să îl critice pentru opțiunea sa. Artistul a fost extrem de vehement când a fost întrebat, însă, dacă, așa cum ne mărturisea, speră că va ieși cel la care s-a gândit. Turda este ferm convins că de data asta votul său va fi dat viitorului președinte al țării.

„De ce să nu merg la vot? Eu sunt român adevărat. Voi vota la toate alegerile (n. red.: se referă la seria de trei duminici: turul 1, parlamentarele și turul doi), dar în special mă duc la vot să votez pentru președintele care va ține cu românii, nu ca și hashtagul ăsta care ne-a trădat după 10 ani. Da, am speranță că poată să iasă președinte un român adevărat. Nu vi-l spun acuma. E un român adevărat, o să vedeți, o să aflați. Da, chiar, da, da, va fi o surpriză!”, a declarat Gheorghe Turda, în exclusivitate pentru FANATIK.

Folcloristul ne-a spus, în câteva cuvinte, și cum îl va ține minte pe regretatul om de afaceri Silviu Prigoană, dar și când a avut ocazia să stea de vorbă cu el ultima oară. Cântărețul l-a considerat un bun prieten, chiar dacă nu se vedeau foarte des. L-a cunoscut pe Prigoană prin intermediul televiziunii pe care o patrona, unde Gheorghe Turda a avut de-a lungul carierei sale numeroase apariții.

„L-am cunoscut pe domnul Prigoană prin intermediul televiziunii, la Etno TV și ce alte proiecte a mai avut. O să îl țin minte toată viața ca fiind un om deosebit, un prieten ardelean. Dânsul era ardelean, din Gherla, deci un om deosebit și de o seriozitate foarte mare în toate activitățile pe care le avea.

Prin asta câștiga respectul celorlalți, prin seriozitatea de care dădea dovadă. Ultima oară am vorbit cu el acum un an sau doi ani. Atunci a organizat un Revelion mare de tot, la Sala Palatului, cu Etno TV”, ne-a spus Gheorghe Turda.

în vârstă de 76 de ani ne-a zis și ce planuri are de sărbători. Turda are o energie de invidiat și cutreieră, în toată luna, evenimentele dedicate Crăciunului și Revelionului. De Crăciun, însă, Turda se va retrage alături de familia lui. De Revelion, va cânta în orașul după cum ni s-a lăudat.

„Nu pot să mă plâng. Am activitate cât în cap. Am multe filmări acuma de sărbători, am emisiuni chiar și mâine și poimâine, toată săptămâna. Avem filmări și la TVR 1, la mai toate televiziunile. De Crăciun o să colind la mine acasă, în familie, iar de Revelion o să cânt la Onești, în orașul Nadiei Comăneci”, a încheiat Gheorghe Turda.