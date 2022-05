Gheorghe Turda îi dă replica Mioarei Velicu, după emisiunea lui Denise Rifai: “Minte cu nerușinare!”

Cântărețul Gheorghe Turda îi dă replica fostei sale colege de la Ansamblul Ciocârlia, Mioara Velicu, care a spus că a ieșit la pensie mai repede din cauza lui. Celebrul interpret de muzică populară o numește “mincinoasă” pe colega lui de breaslă, după ce, în emisiune la Denise Rifai, Mioara Velicu a declarat că pe Gheorghe Turda

Gheorghe Turda îi dă replica Mioarei Velicu

Gheorghe Turda s-a arătat revoltat de afirmațiile făcute de Mioara Velicu, luna trecută, la postul Kanal D, unde a fost invitată în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai. „V-a forțat Gheorghe Turda să vă pensionați?”, a fost curiozitatea lui Denise Rifai.

„Pentru el au contat foarte mult gradele, voia să îi spunem dl. colonel. (…) Este un subiect despre care nu aș vrea să vorbesc, pentru că niciodată nu am făcut, altfel făceam telenovelă la televizor. Nu am vrut să pomenesc de lucrul ăsta. (…) Nu am mai putut rezista să stau acolo, deși el acum a spus că eu m-am dus și m-am rugat de el să mă angajeze din nou. Nu aș fi făcut sub nicio formă acest lucru, este o minciună de-a lui. (…) Mă adusese într-o stare ca să plec eu fără să îmi spună: plecă! Am ajuns într-o stare foarte gravă și noroc de bărbatul meu care tot timpul mi-a dat o liniște sufletească. Am mers la Ansamblu Burnasul, la Liviu Vasilică, și mi-a fost foarte bine, de acolo am ieșit la pensie”, a spus Mioara Velicu în emisiunea lui Denise Rifai.

Realizatoarea emisiunii a întrebat-o apoi de gradele ei, iar aceasta a răspuns că ea a avut “doar gradul de nevastă”.

Interpretul de muzică populară susține că Mioara Velicu minte cu nerușinare, după ce cererea ei de a mai rămâne în Ansamblul Ciocârlia nu a fost aprobată de minister.

”Este o mincinoasă! Minte cu nerușinare, tovarășa Velicu. Ea a trebuit să plece din Ansamblul Ciocârlia, pentru că cererea ei nu a fost aprobată din minister… Eu eram o rotiță mică pe vremea aceea.

A lins toate clanțele la minister. Dar eu, dimpotrivă, nu i-am aprobat cererea de retragere și ea a recunoscut acest lucru și că a plecat în Teleorman la Liviu Vasilică, unde a stat câteva luni.

A vrut să fie vedetă, fără să vină la program. Nu putea fi ca Maria Ciobanu, Irina Loghin, Angela Moldovan sau Ion Cristoreanu! Ea voia program preferențial. Acesta este termenul. Este mincinoasă. De ce? Să fim serioși. Am martori, oameni din Ansamblul Ciocârlia, din vremea aceea”, a declarat Gheorghe Turda, în exclusivitate, pentru FANATIK.

”Ea dădea în Gheorghe Turda și avea fratele mort pe masă!”

Gheorghe Turda explică și de ce nu a făcut aceste declarații în urmă cu o lună de zile. Artistul susține că este un om credincios și s-a abținut să îi dea vreo replică în Postul Paștelui. Mai mult, artistul dezvăluie că interpreta Mioara Velicu era în doliu, după ce îi murise fratele în acea perioadă.

”A fost Postul Paștelui, Săptămâna Mare, și nu am vrut să-i dau replică. I-a mai murit și fratele… Ea dădea în Gheorghe Turda și avea fratele mort pe masă!

Ea era bârfită de celelalte colege. Era o cloacă de bârfitoare acolo… Maria Păunescu, Steliana Sima, Marai Butaciu – Dumnezeu să o ierte – și Mioara Pitulice, care a plecat în America. Se certau care să intre mai devreme sau mai târziu pe scenă. Era cuibul lor…”, susține interpretul de muzică populară.

Gheorghe Turda neagă că a colaborat cu Securitatea

Acuzat că ar fi colaborat cu Securitatea, Gheorghe Turda a ținut să clarifice și acest aspect. Înaintat la gradul de general de brigadă (n.r. – cu o stea) în rezervă printr-un decret prezidențial semnat de Traian Băsescu în 2008, celebrul interpret de muzică populară spune că pe vremuri erai obligat de sistem să dai cu subsemnatul, să spui tot ce faci, în special când te întorceai dintr-un turneu efectuat peste hotare.

”În ce privește gradele, toți erau cu grade, și Zamfira, toți. Pentru că nu se putea altfel. Când ne întorceam de afară, șeful de cadre ne punea pe fiecare să dăm declarații, cu cine ne-am întâlnit și ce am făcut. Era obligatoriu în sistemul de atunci. Iar acestea nu erau fapte, pentru care să fii acuzat că ai colaborat cu Securitatea. Așa era peste tot. Și la Sindicate, și la Cultură, nu se putea altfel”, a mai declarat Gheorghe Turda, pentru FANATIK.

Cântărețul a ținut să precizeze că soțul artistei Mioara Velicu a avut grad militar. ”În emisiunea lui Denise Rifai de la postul Kanal D, Mioara Velicu a declarat că ea n-a avut grade, dar a avut soțul colonel. Ca multe alte artiste… aș completa eu!”, a declarat Gheorghe Turda, pentru FANATIK.

Și Steliana Sima l-a atacat pe artist

Gheorghe Turda a mai avut conflicte cu Steliana Sima care, anul trecut, l-a atacat într-o emisiune la Pro TV. Cântăreața de muzică populară a spus despre Gheorghe Turda că este îmbârlăgător și parșiv. În replică, acesta a spus că nu are dreptate și că el este cel care i-a dat primul a pus-o șefă la Ansamblul Ciocârlia. Ulterior, GheorgheTurda și Steliana Sima într-o emisiune de televiziune de la Antena 1.