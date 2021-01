Gheorghe Turda și Nicoleta Voicu, din nou la cuțite: ”Vreau să scap de această teroare psihică”

Gheorghe Turda și Nicoleta Voicu sunt din nou la cuțite, după ce artista a făcut mai multe declarații despre povestea lor de dragoste. Cântărețul de muzică populară a răbufnit și a lansat acuzații dure la adresa artistei.

Solistul susține că i-a trimis fostei iubitei trei notificări prin intermediul avocaților săi pentru a nu-i mai folosi numele. În caz contrar, cântărețul susține că este dispus să meargă mai departe și chiar să o dea în judecată pentru a pune capăt scandalului.

Celebrul artist a vorbit și despre situația prin care trece interpreta de muzică populară, mărturisind că familia sa are condiții destule de bune și nu este cazul să se plângă. Gheorghe Turda spune că nu a criticat-o pe Nicoleta Voicu, ci chiar i-a găsit ceva de muncă la o grădiniță.

Gheorghe Turda și Nicoleta Voicu, scandal de proporții. Ce acuzații își aduc foștii iubiți

„Eu vreau să scap de această teroare psihică! Eu am apărut în emisiunea Mirelei Vaida în care am vorbit despre viața mea, familia mea, regretata mea soție. Și, printre altele, m-au întrebat despre fosta iubită.

Nu am atacat-o, atât am spus, că s-a lamentat peste tot că n-are din ce trăi, că sunt condițiile neprielnice în care suntem toți artiștii, și am spus că știu că familia ei o susține. Părinții ei au susținut-o și o susțin, nicidecum n-am criticat-o.

Dacă Dumnezeu nu i-a dat suficientă minte și a interpretat greșit, e treaba ei. Mai ales că eu am fost la părinții ei acasă și sunt destul de înstăriți, ca la țară, cum sunt familiile actuale de la țară. Eu m-am retras definitiv în găoacea mea, nu mai vreau comentarii pe tema asta cu dânsa.

Mă amenință cu avocații ei, care avocați… nu știu. Sunt la a treia notificare, sper să se potolească. Dar n-ai cu cine să vorbești că, săraca, e suferindă cu capul. Și nu doar eu spun treaba asta, o spun și oamenii apropiați din mediile în care a fost ea”, a declarat Gheorghe Turda pentru starpopular.ro.

Cântărețul de muzică populară a mai dezvăluit că s-a gândit la situația prin care trece fosta parteneră de viață în momentul de față, dovadă că a încercat să o ajute. Solistul i-a găsit un post de educatoare, la o grădiniță din sectorul în care locuiește, dar Nicoleta Voicu ar fi refuzat.

„Eu pot să-mi retrag notificarea pentru că sunt un om cu suflet, am ținut la ea! Și ca să vă spun un secret, acum vreo lună, având relații foarte multe i-am găsit un post de educatoare. Ea n-a profesat niciodată meseria ei de bază, inginer-agronom, ea a fost doar educatoare la grădinițe în Capitală.

Și ca să vedeți sufletul meu, i-am găsit un post de educatoare chiar lângă casa ei, în sectorul în care locuiește, să aibă de lucru, să facă un bănuț. Credeți că a vrut? Nu i-am spus ei încă, i-am transmis unei prietene bune de-a ei.

Știți ce mi-a spus prietena ei? «Domnul Turda, nu vă recomand! Ea nu are nicio susținere materiala decât ce îi oferă părinții ei». Are, probabil, și acea indemnizație de la guvern că și artistă”, a completat Gheorghe Turda, mai arată sursa citată mai sus.