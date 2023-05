Gheorghe Turda, trădat de prieteni: “Au distrus munca mea de-o viață”! De ce nu suportă noua generație de artiști

Gheorghe Turda nu uită trădările oamenilor pe care i-a ajutat. Într-un interviu de suflet pentru FANATIK, Gheorghe Turda a vorbit deschis despre trădări și dezamăgiri. Îndrăgitul artist de muzică populară a recunoscut faptul că ține la imaginea sa și este foarte selectiv când vine vorba de apariții. Motivul? Nu vrea ca imaginea să îi fie asociată cu oricine. Mai mult decât atât, a avut și câteva replici dure la adresa noii generații de muzicieni.

Gheorghe Turda, trădat de prieteni

Domnule Turda, v-ați simțit vreodată trădat de cei apropiați?

– Am avut foarte multe persoane care m-au trădat la viața mea. Enorm de mulți. Unora le-am dat și funcție și grade, când am fost șeful direcției de cultură la Ministerul de Interne. Au fost nerecunoscători, se cunosc ei. Nu vreau să dau exemple, pentru că știu prea bine cine sunt. Au venit după mine la ansamblul Ciocârlia și Ministerul de Interne, iar eu i-am ajutat.

La ce vă referiți când spuneți că v-au trădat?

– Nu numai că m-au trădat, dar au distrus munca mea de o viață. Eu am clădit ansamblul Rapsodia, l-am reformat în 1990. De la 15 artiști, la vremea aceea, am adus în patru luni 86 de artiști. Când am plecat de acolo s-a terminat. În momentul în care am ieșit la pensie, tot ce a clădit Gheorghe Turda au distrus un individ și de o individă. Ei știu foarte bine cine sunt aceștia, știu și ei la rândul lor.

Gheorghe Turda, replici acide către noua generație: “Nu accept să vină un amator, să se considere coleg cu mine”

Vă considerați o persoană dură?

– De multe ori în viață am fost catalogat ca fiind o persoană dură. Eu nu sunt dur, sunt foarte drept și corect cu ceea ce am făcut la viața mea. Am peste 55 de ani de carieră, vă dați seama. Eu nu pot să mă joc cu ceea ce am clădit în toți acești ani. Nu accept să vină un individ și să ia peste picior o valoare ca a mea sau a altor colegi de breaslă, din generația de aur.

Ce părere aveți de noua generație de artiști din muzica populară?

– Unii artiști din generația tânără promit. Dar să nu apeleze la aceste succese imediate și facile. Să nu își dorească să primească imediat aplauze la scenă deschisă, pentru că nu vor reuși niciodată. Nu asta este cheia succesului. Dacă nu au o bază artistică, o școală, o școală a vieții pe scenă, nu vor reuși altfel. Trebuie să aibă un repertoriu ales, o prezență pe scenă, calități vocale și interpretative, atunci mai stăm de vorbă. Cei care nu le au, nu au cum să reușească vreodată în adevăratul sens al cuvântului.

Care este cheia succesului pentru Gheorghe Turda?

-Știți care e cheia succesului lui Gheorghe Turda? Nu e doar una. Sunt trei chei. Cheia sol, cheia fa și cheia do, pe portativ. Un artist care nu știe aceste trei chei muzicale, în repertoriul și muzica sa, acela pentru mine nu este artist. M-au format aceste trei chei muzicale. Eu am făcut prea multă muzică la viața mea, ca să vină un amator și să se considere coleg cu Gheorghe Turda. Nu există așa ceva.

“Nu prea există prietenie în lumea artiștilor”

Există prietenie adevărată în lumea artiștilor, domnule Turda?

– Nu prea există prietenie în lumea artiștilor. Mai puțin. Totul se rezumă acum la succesul facil. De scenă, de imagine, de apariții. De aceea aleg cu cine apar pe scenă.

Am avut solicitări ale unor tineri care voiau să îi ajut. Eu oricum i-am ajutat pe toți, mai ales pe ai mei, din Maramureș. Acum am o clasă de canto, predau canto popular.

Vin și copiii de la ministerul de interne, nepoții lor, copii de preoți, le predau muzică de toate genurile. Eu am făcut bel canto. Îi ajut cât pot. Nu vreau recunoștință materială din partea lor. Nu sunt omul care să am pretenții materiale de la un tânăr la început de drum. Singura mea pretenție este să spună: ‘Mulțumesc, domnule Turda’. Recunoștință, atât vreau.

“Dacă e cineva care nu e de valoarea lui Turda, eu nu apar”

Sunteți selectiv când vine vorba de apariții?

– Eu nu accept să fiu chemat undeva fără să întreb cine e în distribuție. Dacă e cineva care nu e de , eu nu apar nicăieri. Nu vreau să îmi fie asociat numele cu oricine. Țin la valoarea profesiei mele. Și pentru mine contează valoarea artistului care vine pe scenă lângă mine. Așa m-am menținut pe culmile succesului.

Ce planuri aveți pentru vara aceasta?

– Am multe planuri și mărețe pentru vara asta. Voi avea un turneu în Germania, în luna iunie. Am multe turnee și prin țară, solicitări cât încape. Am fost la Timișoara, la un bal al ardelenilor. Am fost la Roma, să cânt la nunta unui prieten. Munca mea artistică mă ține verde în activitatea mea. Am tot felul de colaborări.