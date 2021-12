„Acolo e viața mea”. Cum l-a schimbat rolul lui State Potcovaru, din Inimă de Țigan, pe actorul Gheorghe Visu

Gheorghe Visu, actorul care i-a dat viață timp de patru ani personajului State Potcovaru, vorbește despre experiența pe care a trăit-o în timpul filmărilor telenovelelor „Inimă de țigan”, „Regina” și „State de România”.

, Gheorghe Visu, a acceptat să vorbească pe larg despre perioada în care a avut de jucat cel mai important rol. Într-un interviu acordat emisiunii „La Măruță”, actorul a mărturisit că cele mai frumoase momente din cariera sa au avut loc în perioada în care l-a interpretat pe State Potcovaru.

„Cea mai frumoasă perioadă a vieții mele de actor este acolo din multe puncte de vedere. Eu acolo m-am jucat pe mine. Eu ce fac acolo, făceam acasă demult cu prietenii. Acolo e viața mea particulară. Acolo e felul meu de a mă distra. Impulsul mi-a fost dat de regizorul Iura Luncașu și 70% din improvizații vin de la el.”, povestește cu nostalgie actorul.

Avantajele pe care i le-a oferit rolul lui State Potcovaru în Inimă de Țigan

Chiar dacă a avut parte de o mulțime de alte roluri în diferite filme sau piese de teatru, personajul lui State Potcovaru i-a oferit lui Gheorghe Visu ceva ce îi lipsea cu desăvârșire. Actorul povestește că, pe lângă sumele de bani pe care le-a încasat în urma celor patru ani de filmare, rolul lui State l-a ajutat să aibă mai multă încredere în el și în modul în care a ales să facă comedie.

„În afară de partea materială, e foarte plăcut să vezi că te salută cineva în supermarket. Am căpătat o anumită încredere în mine, în felul meu de face comedie.”, a declarat în interviu Gheorghe Visu.

Ce fel de copilărie a avut actorul Gheorghe Visu

Deși nu a avut parte de o copilărie plină de bucurii, Gheorghe Visu rememorează cu emoție acea perioadă. Actorul povestește că a fost întotdeauna un copil care a avut limite și nu a creat probleme, dar toate astea s-a schimbat în ultimul an de liceu. Atunci și-a dorit să aibă și el, la fel ca toți ceilalți colegi, amintiri frumoase din perioada liceului, și a început să chiulească de la școală și să obțină note mici.

„Am avut două copilării. Nu aveam gașcă. O copilărie în care mă uitam cu puțină invidie la niște vecini care spuneau că învață două limbi la școală. Copilăria mea adevărată a început când ne-am mutat în Giulești. Mă făceam simpatic și profesorilor. Nu am fost niciodată un rebel. În clasa a XII-a a avut o perioadă în care am zis că nu am nicio zi de chiul, nu am nicio corigență și am început să nu mai merg la școală. Toate astea până într-o zi când mama a venit mai devreme acasă. A fost ultima dată când mama mi-a mai dat o palmă. Aveam preaviz de exmatriculare.”, a povestit actorul.

Gheorghe Visu nu vorbește despre viața sa personală

Dacă despre meseria pe care o practică vorbește cu multă bucurie, când vine vorba de viața personală, actorul este mult mai rezervat. Gheorghe Visu susține că îi este mult mai ușor să trăiască viețile personajelor pe care le are de interpretat, decât să vorbească despre sentimentele sale sau despre lucrurile pe care le consideră mult prea personale.

„Nu îmi place să vorbesc despre mine, despre ce simt eu. Îmi place să trăiesc alte povești. Nu mai țin minte cum m-am apucat de actorie. Îmi place să trăiesc poveștile altora. Îmi place să vorbesc despre meseria mea cu drag.”, a spus Gheorghe Visu.

Gheorghe Visu: „Am o mulțime de regrete”

După o viață în care s-a dedicat trup și suflet meseriei pe care a îmbrățișat-o cu drag, Gheorghe Visu spune că are și regrete. Actorul este nemulțumit de felul în care aborda lucrurile la vârsta de 30 de ani, deoarece consideră că era mult prea încrezător și refuza să accepte că nu are întotdeauna dreptate. Printre regretele sale cele mai mari se numără și faptul că nu a terminat liceul de muzică sau că nu și-a urmat pasiunea pentru desen.

„Am o mulțime de regrete. Aș vrea să termin liceul de muzică, măcar. Îmi plăcea să desenez. Și acum m-am apucat de desenat pentru că îmi place să lucrez migălos. Îmi plac lucrurile astea.”, a declarat actorul.