Gheorghiță și-a arătat piciorul avariat după Rapid – Poli Iași: “Uitați ce mi-a făcut Ignat și i-a dat doar galben”

Andrei Gheorghiță (22 de ani) a răbufnit la adresa arbitrajului, la . Mijlocașul stânga a venit, la flash-interviuri, în papuci și a arătat zgârietura urâtă cu care a rămas pe picior, în urma faultului făcut asupra sa de Cristian Ignat (21 de ani).

Andrei Gheorghiță, foc și pară pe arbitraj după Rapid București – Poli Iași

Stoperul giuleștenilor a văzut cartonașul galben în minutul 74 al jocului. Va fi suspendat în etapa următoare din cauza faptului că a primit al patrulea cartonaș galben din campionat.

Gheorghiță a dezvăluit că i-a solicitat arbitrului Iulian Călin să verifice faza la VAR, pentru un potențial cartonaș roșu direct, însă a fost refuzat. El a mai afirmat că Poli Iași nu ar fi primit niciodată contra Rapidului penalty-ul din care Claudiu Petrila a stabilit scorul final al confruntării în minutul 40.

Concluzia lui Andrei Gheorghiță a fost fără echivoc: echipele mari sunt ajutate de arbitri! El a dat ca exemplu și , în partida din această rundă cu Gloria Buzău.

”A fost un meci în care au fost ocazii de ambele părți. Și noi am avut ocaziile noastre, uriașe din punctul meu de vedere. Și ei au avut, la rândul lor. Ei au materializat una în plus față de noi. La final cred că e un rezultat echitabil.

Nu vreau să vorbesc, nu sunt în măsură, dar uitați ce mi-a făcut Ignat la picior și i-a dat doar galben. L-am rugat frumos să verifice, nu a vrut să verifice. La penalty, nu vreau să fiu subiectiv, las specialiștii să vorbească.

Gheorghiță: ”Din punctul meu de vedere, echipele mari sunt ajutate”

Din punctul meu de vedere, cu tot respectul, dacă se întâmpla acea fază la noi, nu verifica și nu se dădea nimic. Așa se întâmplă, cu tot respectul pentru cei de la Rapid. Din punctul meu de vedere, echipele mari sunt ajutate. Am avut încă un exemplu clar în etapa aceasta la ‘U’ Cluj cu Gloria Buzău.

Sunt de aici, din Giulești. Sunt crescut pe stadion, în fața acestor suporteri. Am iubit această echipă, în continuare îi susțin. Dar când joc pentru echipa mea, e normal să încerc să dau tot ce am mai bun. Și anul trecut, tot în Giulești, Horațiu Moldovan mi-a respins mingea în bară. Și acum a fost la fel, parcă sunt blestemat.

Problemele se vor rezolva, am încredere în conducere. Lupta este strânsă, urmează și play-out-ul. Mai avem de jucat opt meciuri din sezonul regulat. Meciul de astăzi chiar îmi dă speranțe. Mai ales că nu am avut o varietate de jucători.

Am început ușor temători, într-adevăr. Am primit golul. După aceea am pasat, am vorbit cu băieții. Ne-am gândit că, dacă pasăm, nu avem cum să nu marcăm. Am marcat și după aceea a urmat faza aceea de la penalty”, a declarat Andrei Gheorghiță, la .