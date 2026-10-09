“Gheorghiță și Șumudică au greșit!” Război și după derby-ul CFR – U Cluj 1-3

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Derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj nu s-a încheiat odată cu fluierul final, iar tensiunile au continuat și după finalul partidei din Gruia. Gestul lui Gheorghiță, care a trântit pe gazon un obiect cu însemnele formației gazdă în loc să îl așeze pe fanion, a stârnit reacții, în timp ce declarațiile lui Marius Șumudică au fost criticate de Radu Constantea. Președintele Universității Cluj și Cristi Balaj au vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre responsabilitatea conducerilor și despre riscul ca astfel de episoade să reaprindă rivalitatea dintre cele două cluburi.

Radu Constantea a reacționat după gestul lui Gheorghiță de la CFR Cluj – U Cluj 1-3

Victoria obținută de Universitatea Cluj în fața rivalei CFR, scor 3-1, a fost umbrită de un moment controversat petrecut în timpul partidei. , în loc să o așeze cu grijă pe fanion, iar gestul a fost comentat ulterior de Radu Constantea.

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Președintele Universității Cluj a recunoscut că momentul nu a fost unul inspirat și a sugerat că apropierea de suporterii din peluză l-ar fi putut influența pe jucător. Totodată, oficialul „șepcilor roșii” a explicat că, în ultimii ani, cele două conduceri au încercat să reducă tensiunile dintre cluburi și să evite declarațiile care pot alimenta rivalitatea.

„Cred că a fost un pic cam neinspirat și mai cred că era apropiat de peluza noastră și s-a lăsat, cumva, luat de val. Nu a fost un gest inspirat, clar. A încercat să pună la loc, era o bucată de fanion, nu chiar eșarfă și putea să o pună mai elegant”, a declarat Radu Constantea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Radu Constantea l-a înțepat subtil și pe Marius Șumudică

În intervenția sa, președintele Universității Cluj a făcut referire și la dinaintea derby-ului. Constantea consideră că unele dintre afirmațiile tehnicianului nu au fost inspirate și că, într-o rivalitate atât de intensă, oamenii din fotbal trebuie să fie atenți la mesajele pe care le transmit public.

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Acesta a punctat direct declarațiile lui Șumudică, inclusiv pe cele legate de camera de supraveghere și de presupusul incident dinaintea meciului. Mesajul său a fost unul de temperare a conflictului, cu un apel la mai multă înțelepciune din partea tuturor celor implicați.

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„Declarațiile dinaintea meciului, ale domnului Șumudică, nu cred că au fost prea inspirate. Cea din perspectiva cu camera de supraveghere și a doua declarație, legată de așa-zisul incident. Toată lumea ar trebui să fie mai înțeleaptă. Cred că ambele cluburi putem să mai învățăm.

În ultimii ani, dacă vă uitați la declarațiile noastre dinaintea meciurilor cu CFR, am încercat să nu ieșim public, să nu facem agitație, să nu aducem o tensiune în plus. Cred că am reușit să mai diminuăm în ultimii ani din această rivalitate dintre cele două cluburi, au fost discuții civilizate între oficialii ambelor echipe, dar mai avem de învățat și noi și ei”, a explicat Radu Constantea.

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Cristi Balaj avertizează asupra efectelor declarațiilor dinaintea derby-urilor

La rândul său, Cristi Balaj a vorbit despre importanța rolului pe care îl au conducerile celor două cluburi în menținerea unei atmosfere civilizate. Fostul arbitru consideră că reducerea incidentelor față de perioadele tensionate din trecut s-a datorat inclusiv eforturilor oficialilor, care au înțeles că declarațiile publice pot avea efecte directe asupra suporterilor.

„Dacă s-au rezolvat în mare măsură problemele din trecutul echipelor, mă refer la ce a fost acum 10-15 ani, este meritul conducerilor. Dacă n-au fost incidente, un mare merit îl au și conducerile, iar când apar declarații de genul acesta pot veni imediat și repercusiunile. Suporterul e pătimaș, la el totul e înmulțit cu 20 și simte nevoia să reacționeze și apar incidente”, a comentat Cristi Balaj.

Cristi Balaj a apreciat atmosfera de pe teren la CFR Cluj – U Cluj 1-3

Dincolo de controversele de după meci, Cristi Balaj a ținut să remarce și aspectele pozitive ale derby-ului. Fostul arbitru a apreciat implicarea jucătorilor, atmosfera creată de suporteri și faptul că partida s-a desfășurat într-un ritm intens, fără ca fotbaliștii să transforme duelurile în conflicte permanente. Balaj a considerat că arbitrajul și atitudinea jucătorilor au contribuit la desfășurarea unui meci spectaculos.

„A fost un meci frumos datorită suporterilor, jucătorilor, arbitrului, pentru că dacă a lăsat jocul liber, s-a întâmplat și datorită jucătorilor. Ei au acceptat ideea, a fost un joc bărbătesc, au intrat la minge și au acceptat și situațiile în care au considerat că sunt dezavantajați. Văzând că arbitrul a lăsat liber jocul și de o parte și de alta, a existat acel respect față de adversar”, a mai spus fostul arbitru.

Acesta a evidențiat și imaginile de la finalul confruntării, când jucătorii celor două formații s-au salutat și s-au îmbrățișat, iar antrenorii Cristiano Bergodi și Marius Șumudică au dat mâna. Pentru Balaj, astfel de momente arată că rivalitatea poate rămâne intensă fără să depășească limitele respectului sportiv.

„Mi-a plăcut cum s-au salutat după meci, cum s-au îmbrățișat jucătorii. Bergodi cu Șumudică au dat mâna. Una peste alta, nu am exagerat când am spus că derby-urile și ambițiile care există între CFR și U Cluj sunt mai mari decât cele care erau între Dinamo și Steaua sau UTA – Poli Timișoara”, a concluzionat Cristi Balaj.