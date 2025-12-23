Ghetele purtate de Kobe Bryant în meciul de Crăciun împotriva echipei Miami Heat, scoase la licitație. Suma fabuloasă care a fost cerută

ADVERTISEMENT

Regretatul jucător de baschet Kobe Bryant se află în centrul atenției înainte de sărbători. Ghetele purtate de legendarul sportiv în meciul de Crăciun împotriva echipei Miami Heat, în anul 2010, au fost scoase la licitație.

Ghetele cu care Kobe Bryant a jucat de Crăciun în 2010, scoase la vânzare

Kobe Bryant nu a fost uitat de pasionații de sport și de cei care i-au urmărit activitatea de pe teren. Baschetbalistul este considerat a fi cel mai valoros jucător de la Lakers. A încetat din viață în anul 2020, într-un accident de elicopter, lăsând în urma sa o carieră uriașă.

ADVERTISEMENT

Fanii au aflat că zilele acestea celebrele ghete de baschet Nike Kobe 6 au fost . Acestea au fost folosite în partida cu Miami Heat, în urmă cu 15 ani, chiar în ziua de Crăciun. Încălțămintea are o culoare verde specială.

Acesta este motivul principal pentru care au fost numite inițial „Green Mamba”. Denumirea a plecat de la porecla jucătorului, însă ulterior aceasta a fost schimbată odată cu debutul lor în data de 25 decembrie 2010.

ADVERTISEMENT

Prin urmare, au început să fie cunoscute drept „Grinch”. Aceasta este o creatură blănoasă şi verde, care îşi are originile în literatură. Personajul este celebru în numeroase filme de Crăciun, fiind cel care urăşte sezonul sărbătorilor de iarnă.

ADVERTISEMENT

Purtând o singură dată aceste ghete de culoare verde Kobe Bryant a marcat 17 puncte, într-un meci pe care Lakers l-au pierdut în fața formației Miami Heat (80-96), la Staples Center (acum Crypto.com Arena), scrie .

Cu toate acestea, ghetele purtate de renumitul sportiv sunt legendare și acum pot fi cumpărate de fanii sportivului. Au fost scoase la licitație de platforma de comerț electronic Joopiter, care îi aparține artistului Pharrell Williams.

ADVERTISEMENT

Suma cerută pe ghetele folosite de Kobe Bryant

Agenția EFE a anunțat care este prețul de pornire pentru ghetele de culoare verde folosite de Kobe Bryant, în meciul de Crăciun din anul 2010. Anunțul a fost făcut de către directorul global de vânzări al platformei, Caitlin Donovan.

Mai exact, oferta minimă este o sumă fabuloasă care se ridică la 10 milioane de dolari. Cu siguranță, costul de achiziție va fi unul mult mai mare pentru că regretatul baschetbalist și-a lăsat autograful pe aceste încălțări.

Mai mai mult decât atât, a fost un nume important în acest sport. În momentul de față, încălțămintea legendară se găsește într-o locație din Beverly Hills, California. A fost expusă astfel încât potențialii cumpărători să o vadă.

În altă ordine de idei, în august 2024, un cartonaș de colecție semnat de și Michael Jordan a fost scos la licitație cu o sumă uriașă. S-a vândut cu 12,9 milioane de dolari, fiind a doua cea mai scumpă piesă de colecție sportivă din toate timpurile.