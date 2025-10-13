Sport

“Ghiiiițăăăăăăăă!”. Video. Comentatorii britanici, reacție nebună la golul din ultima secundă marcat de fundaș în Romania – Austria 1-0

Reacție de senzație a comentatorilor englezi la golul decisiv înscris de Virgil Ghiță în România - Austria 1-0. Finalul incendiar de meci i-a ridicat în picioare pe britanici.
Alex Bodnariu
13.10.2025 | 10:07
Ghiiiitaaaaaaaa Video Comentatorii britanici reactie nebuna la golul din ultima secunda marcat de fundas in Romania Austria10
Golul lui Ghiță din România - Austria a făcut ravagii și în Anglia. Reacția comentatorilor britanici. Foto: SportPictures

România a câștigat dramatic meciul cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial. Tricolorii s-au impus cu 1-0, grație golului înscris la ultima fază de Virgil Ghiță. Reușita fundașului central i-a entuziasmat până și pe comentatorii englezi.

Show total pe Arena Națională! România a învins Austria la ultima fază

Partida de pe Arena Națională a fost una de mare calitate. Ambele echipe au prestat un fotbal bun, bazat pe pressing, însă naționala României a obținut cele trei puncte extrem de importante în economia calificării la Campionatul Mondial din 2026.

Mircea Lucescu a fost inspirat la schimbări. În partea a doua a meciului, selecționerul de 80 de ani a fost nevoit să-l scoată de pe teren pe Mihai Popescu. Fundașul de la FCSB s-a accidentat la genunchi destul de grav, iar în locul său a intrat Virgil Ghiță.

Fundașul de la Hannover s-a dovedit a fi eroul serii. Stoperul de 27 de ani a marcat primul său gol la reprezentativa de seniori. Virgil Ghiță a fost găsit, în prelungiri, de o centrare venită de la Ianis Hagi și l-a învins pe portarul advers cu o lovitură de cap perfect cadrată.

Reacția de senzație a comentatorilor englezi la golul lui Ghiță

Până și comentatorii englezi au rămas impresionați de dramatismul meciului. Punctul culminant al partidei a venit chiar în prelungiri, iar britanicii au strigat secunde bune numele lui Virgil Ghiță, despre care au spus că a marcat poate cel mai important gol al carierei. Partida de pe Arena Națională a stârnit un real interes: Fubo, ViX și Amazon Prime Video au transmis meciul dintre România și Austria.

Postarea FRF care i-a cucerit pe fanii naționalei. „Ghiță, te-aștept diseară la portiță!”

A doua zi după meci, pe rețelele de socializare ale FRF a fost postată o fotografie cu celebrul hit din anii 2000 al Cleopatrei Stratan, „Ghiță”, cu referire la reușita semnată de fundașul român de la Hannover, care a decis deznodământul duelului cu Austria. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

Digisport.ro
„Portarul Austriei, dimineața din ziua meciului: Ghiță, te aștept diseară la portiță!”, „Nu a venit cu mâna goală, Ghiță!”, „România la Mondiale!” – au fost doar o parte dintre comentariile lăsate de suporterii tricolorilor.

