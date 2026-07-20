Ghinion curat pentru Olaru în Champions League! Royale Union a picat cu coșmarul lui Chivu în preliminarii

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Visul lui Darius Olaru (28 de ani) de a juca în faza ligii din Champions League a primit o lovitură din partea celor de la UEFA. Noua sa echipă, Royale Union Saint-Gilloise, va avea un adversar foarte dificil în turul 3 preliminar: Bodo/Glimt, grupare care în sezonul trecut a eliminat Interul lui Cristi Chivu și a obținut calificarea în optimile competiției.

Ghinion pentru Darius Olaru în Champions League! Royale Union o va întâlni pe Bodo/Glimt

UEFA a stabilit partidele din turul 3 preliminar al Champions League, iar Royale Union Saint-Gilloise, noua echipă a lui Darius Olaru, va avea o misiune dificilă pe ruta non-campioanelor, urmând să-i întâlnească pe cei de la Bodo/Glimt. Cele două partide vor avea loc pe 4-5 și 11 august. Formația norvegiană a fost revelația sezonului trecut, reușind să obțină calificarea în faza eliminatorie după victorii contra lui Atletico Madrid și Manchester City.

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Apoi, nordicii au învins Interul lui Cristi Chivu în play-off cu scorul general de 5-2, fiind eliminați în optimi după o „dublă” dramatică împotriva celor de la Sporting. Bodo/Glimt a învins cu 3-0 în meciul tur din Norvegia, dar apoi a cedat cu 0-5 după prelungiri în returul din Portugalia. După disputarea primelor 14 etape din noul sezon al campionatului norvegian, Bodo are 29 de puncte, fiind la două lungimi în urma liderului Tromso, care are două meciuri în plus.

Ce alți adversari ar fi putut întâlni echipa lui Darius Olaru în turul 3

Ținând cont de faptul că Royale Union Saint-Gilloise nu era cap de serie, misiunea urma să fie una dificilă indiferent de rezultatul tragerii la sorți. Pe lângă Bodo/Glimt, pe lista cu posibilii adversari se mai aflau Olympique Lyon, Olympiacos și învingătoarea din duelul Fenerbahce – Gornik Zabrze.

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Turul 3 din UEFA Champions League, ruta non-campioanelor

Olympiacos – NEC Nijmegen

Royale Union Saint-Gilloise – Bodo/Glimt

Fenerbahce/Gornik Zabrze – Sturm Graz/Hearts

Sparta Praga – Olympique Lyon

Pe ruta non-campioanelor nu intră direct în play-off nicio formație, așadar pentru a obține calificarea în faza ligii, echipa lui Darius Olaru trebuie să treacă de Bodo/Glimt, iar apoi să învingă o altă echipă implicată în turul 3. .