Sport

Ghinion curat pentru Olaru în Champions League! Royale Union a picat cu coșmarul lui Chivu în preliminarii

Noua echipă a lui Darius Olaru, Royale Union Saint-Gilloise, va avea o misiune extrem de dificilă în turul 3 preliminar din UEFA Champions League. Pe cine vor întâlni belgienii.
Bogdan Mariș
20.07.2026 | 13:30
Ghinion curat pentru Olaru in Champions League Royale Union a picat cu cosmarul lui Chivu in preliminarii
ULTIMA ORĂ
Echipa lui Darius Olaru (28 de ani), Royale Union Saint-Gilloise, va avea o misiune dificilă în turul 3 preliminar din Champions League. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Visul lui Darius Olaru (28 de ani) de a juca în faza ligii din Champions League a primit o lovitură din partea celor de la UEFA. Noua sa echipă, Royale Union Saint-Gilloise, va avea un adversar foarte dificil în turul 3 preliminar: Bodo/Glimt, grupare care în sezonul trecut a eliminat Interul lui Cristi Chivu și a obținut calificarea în optimile competiției.

Ghinion pentru Darius Olaru în Champions League! Royale Union o va întâlni pe Bodo/Glimt

UEFA a stabilit partidele din turul 3 preliminar al Champions League, iar Royale Union Saint-Gilloise, noua echipă a lui Darius Olaru, va avea o misiune dificilă pe ruta non-campioanelor, urmând să-i întâlnească pe cei de la Bodo/Glimt. Cele două partide vor avea loc pe 4-5 și 11 august. Formația norvegiană a fost revelația sezonului trecut, reușind să obțină calificarea în faza eliminatorie după victorii contra lui Atletico Madrid și Manchester City.

ADVERTISEMENT

Apoi, nordicii au învins Interul lui Cristi Chivu în play-off cu scorul general de 5-2, fiind eliminați în optimi după o „dublă” dramatică împotriva celor de la Sporting. Bodo/Glimt a învins cu 3-0 în meciul tur din Norvegia, dar apoi a cedat cu 0-5 după prelungiri în returul din Portugalia. După disputarea primelor 14 etape din noul sezon al campionatului norvegian, Bodo are 29 de puncte, fiind la două lungimi în urma liderului Tromso, care are două meciuri în plus.

Ce alți adversari ar fi putut întâlni echipa lui Darius Olaru în turul 3

Ținând cont de faptul că Royale Union Saint-Gilloise nu era cap de serie, misiunea echipei lui Darius Olaru urma să fie una dificilă indiferent de rezultatul tragerii la sorți. Pe lângă Bodo/Glimt, pe lista cu posibilii adversari se mai aflau Olympique Lyon, Olympiacos și învingătoarea din duelul Fenerbahce – Gornik Zabrze.

ADVERTISEMENT
Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat...
Digi24.ro
Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat cu unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii

Turul 3 din UEFA Champions League, ruta non-campioanelor

  • Olympiacos – NEC Nijmegen
  • Royale Union Saint-Gilloise – Bodo/Glimt
  • Fenerbahce/Gornik Zabrze – Sturm Graz/Hearts
  • Sparta Praga – Olympique Lyon

Pe ruta non-campioanelor nu intră direct în play-off nicio formație, așadar pentru a obține calificarea în faza ligii, echipa lui Darius Olaru trebuie să treacă de Bodo/Glimt, iar apoi să învingă o altă echipă implicată în turul 3. În cadrul tragerii la sorți efectuate luni de UEFA și-a aflat posibila adversară din turul 3 și campioana României, Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT
Gestul
Digisport.ro
Gestul "jenant" al lui Leo Messi face înconjurul lumii: "E trist să-l vezi așa!" / "Dacă și el a ajuns să facă asta"
Universitatea Craiova și-a aflat posibilul adversar din turul 3 preliminar Champions League. Noroc...
Fanatik
Universitatea Craiova și-a aflat posibilul adversar din turul 3 preliminar Champions League. Noroc la tragerea la sorți pentru olteni
Sărbătoare transformată în tragedie în Spania! Un copil de 13 ani a murit...
Fanatik
Sărbătoare transformată în tragedie în Spania! Un copil de 13 ani a murit în condiții groaznice în timpul celebrării Cupei Mondiale
Marc Cucurella este gata să-și ducă până la capăt pariul nebun după ce...
Fanatik
Marc Cucurella este gata să-și ducă până la capăt pariul nebun după ce Spania a câștigat Cupa Mondială: „Trebuie să-l fac”
Tags:
Parteneri
Cele 6 naționale care sunt deja calificate la Cupa Mondială din 2030
iamsport.ro
Cele 6 naționale care sunt deja calificate la Cupa Mondială din 2030
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!