Ghinion fără sfârșit pentru Olimpiu Moruțan! Fostul fotbalist de la FCSB s-a accidentat din nou! Scene șocante la meciul echipei sale

Olimpiu Moruțan a revenit pe gazon în acest an după accidentarea gravă suferită în 2024, iar , formație pentru care a evoluat în toate meciurile oficiale din acest sezon. Din nefericire, în eșecul contra lui Panetolikos, fostul jucător de la FCSB a suferit o nouă accidentare.

ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruțan a părăsit terenul accidentat în minutul 70 al partidei Aris – Panetolikos

Olimpiu Moruțan a intrat pe teren în minutul 29 al partidei dintre Aris și Panetolikos, în locul fostului jucător de la Barcelona, Carles Perez, care s-a accidentat la genunchi. Din nefericire, internaționalul român a fost înlocuit la rândul său după doar 41 de minute, tot din cauza unei accidentări, într-un moment în care gazdele erau conduse cu 1-0.

Echipa pregătită de fostul antrenor al Universității Craiova, Marinos Ouzounidis, a mai încasat un gol spre final și a suferit un eșec neașteptat, 0-2, care a provocat furia fanilor prezenți pe stadion. Aceștia au scandat mesaje la adresa jucătorilor, precum „Scoateți-vă tricourile!”, dar l-au contestat și pe președintele Thodoros Karypidis, care a fost prezent după meci în vestiar, unde a ținut un discurs dur în fața jucătorilor.

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor al Craiovei, demis de la Aris după primele două etape din noul sezon?

(scor general 4-3), Aris a debutat în campionatul intern cu o victorie, 2-0 contra lui Volos, însă eșecul cu Panetolikos a fost unul extrem de dezamăgitor, iar postul antrenorului Marinos Ouzounidis este în pericol, după cum a dezvăluit presa din Grecia.

„Prezența lui Thodoros Karypidis în vestiar, cu replici dure la adresa jucătorilor, și absența lui Marinos Ouzounidis de la conferința de presă au creat o imagine negativă. În același timp, directorul tehnic al clubului, Ruben Reyes, vorbea la telefon, îngrijorat la rândul său cu privire la prestația slabă a echipei. În orice caz, deciziile vor fi luate în următoarele 24 de ore, iar acestea vor privi și viitorul relației dintre antrenor și club”, au precizat cei de la .

ADVERTISEMENT

„Părea că meciul nu va merge bine, am avut acest sentiment de la început. Aceasta este o lecție pentru noi și pentru tinerii jucători. Trebuie să se adapteze condițiilor și realității din Grecia”, a declarat Marinos Ouzounidis la flash-interviul de la finalul meciului. Transferat recent de Panetolikos, Alexandru Mățan a intrat pe teren în minutul 77 al partidei cu Aris.