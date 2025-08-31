Ghinion fără sfârșit pentru Olimpiu Moruțan! Fostul fotbalist de la FCSB s-a accidentat din nou! Scene șocante la meciul echipei sale

Olimpiu Moruțan a revenit pe gazon în acest an după accidentarea gravă suferită în 2024, iar mijlocașul a semnat în iulie cu Aris Salonic, formație pentru care a evoluat în toate meciurile oficiale din acest sezon. Din nefericire, în eșecul contra lui Panetolikos, fostul jucător de la FCSB a suferit o nouă accidentare.
Olimpiu Moruțan a intrat pe teren în minutul 29 al partidei dintre Aris și Panetolikos, în locul fostului jucător de la Barcelona, Carles Perez, care s-a accidentat la genunchi. Din nefericire, internaționalul român a fost înlocuit la rândul său după doar 41 de minute, tot din cauza unei accidentări, într-un moment în care gazdele erau conduse cu 1-0.
Echipa pregătită de fostul antrenor al Universității Craiova, Marinos Ouzounidis, a mai încasat un gol spre final și a suferit un eșec neașteptat, 0-2, care a provocat furia fanilor prezenți pe stadion. Aceștia au scandat mesaje la adresa jucătorilor, precum „Scoateți-vă tricourile!”, dar l-au contestat și pe președintele Thodoros Karypidis, care a fost prezent după meci în vestiar, unde a ținut un discurs dur în fața jucătorilor.
Eliminată surprinzător din turul 2 preliminar al Conference League de formația bulgară Araz (scor general 4-3), Aris a debutat în campionatul intern cu o victorie, 2-0 contra lui Volos, însă eșecul cu Panetolikos a fost unul extrem de dezamăgitor, iar postul antrenorului Marinos Ouzounidis este în pericol, după cum a dezvăluit presa din Grecia.
„Prezența lui Thodoros Karypidis în vestiar, cu replici dure la adresa jucătorilor, și absența lui Marinos Ouzounidis de la conferința de presă au creat o imagine negativă. În același timp, directorul tehnic al clubului, Ruben Reyes, vorbea la telefon, îngrijorat la rândul său cu privire la prestația slabă a echipei. În orice caz, deciziile vor fi luate în următoarele 24 de ore, iar acestea vor privi și viitorul relației dintre antrenor și club”, au precizat cei de la gazzetta.gr.
„Părea că meciul nu va merge bine, am avut acest sentiment de la început. Aceasta este o lecție pentru noi și pentru tinerii jucători. Trebuie să se adapteze condițiilor și realității din Grecia”, a declarat Marinos Ouzounidis la flash-interviul de la finalul meciului. Transferat recent de Panetolikos, Alexandru Mățan a intrat pe teren în minutul 77 al partidei cu Aris.