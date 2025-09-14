Ghinion incredibil! Cel mai bun pasator din Superliga și-a rupt ligamentele și ratează restul sezonului!

Lovitură pentru Marius Măldărășanu! A a rămas fără unul dintre cei mai importanți jucători din echipă. Silviu Balaure și-a rupt ligamentele încrucișate în timpul unui amical și va sta pe bară luni bune.

Marius Măldărășanu rămâne fără cel mai bun pasator din Superliga României!

Silviu Balaure a avut parte de un început foarte bun de sezon. Mijlocașul celor de la Hermannstadt este cel mai bun pasator din Superliga. În cele 8 meciuri jucate pentru gruparea sibiană, a contribuit cu nu mai puțin de 5 assisturi și era o piesă de bază în echipa lui Marius Măldărășanu.

Doar că mijlocașul a fost lovit de un ghinion incredibil. În pauza cauzată de jocurile echipelor naționale, Hermannstadt a jucat un meci amical cu CSC Șelimbăr, iar Silviu Balaure a ieșit accidentat. Verdictul cel mai pesimist a fost confirmat de medici.

Conform , Silviu Balaure a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate la genunchiul drept. Accidentarea este una foarte complicată. El va trece printr-o intervenție chirurgicală și va avea nevoie de luni bune de recuperare până va putea reveni pe terenul de joc.

Balaure ratează restul sezonului. Când ar putea reveni pe teren

, însă, în marea majoritate a cazurilor, fotbaliștii pot juca din nou un meci oficial abia după aproape un an calendaristic, întrucât au nevoie să pună masă musculară în zona în care a avut loc intervenția.

Marius Măldărășanu rămâne astfel descoperit în zona mediană. Antrenorul celor de la FC Hermannstadt este nevoit acum să caute un înlocuitor pentru Silviu Balaure, lucru care nu pare deloc ușor, având în vedere startul lansat pe care fotbalistul l-a avut în acest sezon.