Ghinion pentru Bîrligea! Nu a fost desemnat MVP după golurile din Frosinone – Lecce 5-1

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, în condițiile în care a fost introdus pe teren abia în minutul 70, dar tot nu a fost declarat MVP-ul acestei partide. Acest premiu i-a revenit în schimb mijlocașului defensiv Giacomo Calo (29 de ani), cel care a înscris un gol în acest meci, din penalty, în prelungirile primei reprize.

Nu Daniel Bîrligea a fost desemnat MVP-ul meciului Frosinone – Lecce 5-1, în care a marcat două goluri

Cei doi fotbaliști au primit aceeași notă, 8, , dar în viziunea celor de la Lega Serie A Calo a fost mai bun decât La finalul partidei, mijlocașul defensiv a anunțat că are planuri mari în continuare alături de coechipierii săi de la Frosinone.

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„Astăzi am făcut cu toții in meci incredibil. Nu știu câte goluri pot marca, nu am astfel de obiective, trăiesc fiecare meci fără presiune. Singurul obiectiv este salvarea echipei de la retrogradare. Vrem să facem istorie pentru club, cea mai dificilă parte a fost integrarea jucătorilor noi, deoarece unii dintre ei nu vorbeau italiana”, a declarat Giacomo Calo la finalul meciului, citat tot de

Ce a declarat Daniel Bîrligea după dubla din Frosinone – Lecce 5-1

În mod evident, fostul fotbalist de la FCSB s-a declarat foarte mulțumit de prestația sa din această partidă. De asemenea, a apreciat că ar fi cazul să le facă cinste coechipierilor săi cu o cină pentru a celebra această reușită. Nu în ultimul rând, internaționalul român a explicat și că secretul succesului la Frosinone constă în prezent în munca grea depusă la antrenamente.

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Astfel, Daniel Bîrligea a avut doar cuvinte de laudă la adresa și a spus că acesta îi împinge foarte mult de la spate pe el și pe colegii lui în sensul de a se autodepăși la fiecare ședință de pregătire, fiind uneori și destul de aspru în acest sens, însă doar la nivel verbal.