Sport

Ghinion pentru Bîrligea! Nu a fost desemnat MVP după golurile din Frosinone – Lecce 5-1

Gabriel-Alexandru Ioniță
29.10.2026 | 23:45
Ghinion pentru Birligea Nu a fost desemnat MVP dupa golurile din Frosinone Lecce 51
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Ghinion pentru Bîrligea! Nu a fost desemnat MVP după golurile din Frosinone - Lecce 5-1. Foto: Profimedia
Daniel Bîrligea a marcat două goluri în meciul Frosinone - Lecce 5-1, dar nu a fost declarat MVP-ul partidei. Cui i-a revenit acest premiu
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Daniel Bîrligea (26 de ani) a marcat două goluri în meciul Frosinone – Lecce 5-1, în condițiile în care a fost introdus pe teren abia în minutul 70, dar tot nu a fost declarat MVP-ul acestei partide. Acest premiu i-a revenit în schimb mijlocașului defensiv Giacomo Calo (29 de ani), cel care a înscris un gol în acest meci, din penalty, în prelungirile primei reprize.

Nu Daniel Bîrligea a fost desemnat MVP-ul meciului Frosinone – Lecce 5-1, în care a marcat două goluri

Cei doi fotbaliști au primit aceeași notă, 8, în ancheta jurnaliștilor italieni de la tuttomercatoweb.com, dar în viziunea celor de la Lega Serie A Calo a fost mai bun decât Bîrligea. La finalul partidei, mijlocașul defensiv a anunțat că are planuri mari în continuare alături de coechipierii săi de la Frosinone.

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„Astăzi am făcut cu toții in meci incredibil. Nu știu câte goluri pot marca, nu am astfel de obiective, trăiesc fiecare meci fără presiune. Singurul obiectiv este salvarea echipei de la retrogradare. Vrem să facem istorie pentru club, cea mai dificilă parte a fost integrarea jucătorilor noi, deoarece unii dintre ei nu vorbeau italiana”, a declarat Giacomo Calo la finalul meciului, citat tot de tuttomercatoweb.com. 

Ce a declarat Daniel Bîrligea după dubla din Frosinone – Lecce 5-1

În mod evident, fostul fotbalist de la FCSB s-a declarat foarte mulțumit de prestația sa din această partidă. De asemenea, a apreciat că ar fi cazul să le facă cinste coechipierilor săi cu o cină pentru a celebra această reușită. Nu în ultimul rând, internaționalul român a explicat și că secretul succesului la Frosinone constă în prezent în munca grea depusă la antrenamente.

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Astfel, Daniel Bîrligea a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului Massimiliano Alvini și a spus că acesta îi împinge foarte mult de la spate pe el și pe colegii lui în sensul de a se autodepăși la fiecare ședință de pregătire, fiind uneori și destul de aspru în acest sens, însă doar la nivel verbal.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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