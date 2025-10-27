Ghinion pentru Rareș Pop! A ieșit accidentat după a marcat în Rapid – Unirea Slobozia

ADVERTISEMENT

Rapid își confirmă forma foarte bună și reușește un meci foarte bun în fața Unirii Slobozia, în etapa a 14-a din SuperLiga. Cu toate acestea, Costel Gâlcă a primit și o veste negativă, anume Rareș Pop a ieșit accidentat în duelul cu ialomițenii.

Rareș Pop, accidentat în Rapid – Unirea Slobozia

Rareș Pop a fost alegerea jucătorului U21 a lui Costel Gâlcă pentru partida cu Unirea Slobozia, din etapa a 14-a din SuperLiga. Tânărul atacant nu a dezamăgit, acesta răsplătind încrederea antrenorului în minutul 36 din prima repriză.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Rareș Pop a reușit să ajungă primul la o minge respinsă de Popa, ca ulterior să îl învingă pe portarul advers cu un șut direct în vinclul stâng al porții.

După o repriză foarte bună, Rareș Pop a suferit o accidentare în minutul 53, . Tânărul fotbalist s-a prăbușit pe gazon în urma unui contact, ca ulterior să ceară să fie înlocuit. Pop a fost schimbat cu Bădescu, iar la prima vedere jucătorul pare să fi suferit o întindere musculară.

ADVERTISEMENT

Rapid, pe val sub comanda lui Costel Gâlcă

Instalat în această vară la echipă, după ce Marius Șumudică a plecat, C . Cu un nucleu similar de jucători, tehnicianul are parte de rezultate impresionante.

ADVERTISEMENT

După victoria ce se nuanțează cu Unirea Slobozia, Rapid rămâne pe poziția secundă în clasament, la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani, însă giuleștenii stau mai slab la capitolul golaveraj.