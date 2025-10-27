Sport

Ghinion pentru Rareș Pop! A ieșit accidentat după a marcat în Rapid – Unirea Slobozia

Rareș Pop a avut un ghinion teribil în partida Rapid - Unirea Slobozia. După ce a reușit să marcheze în prima repriză, tânărul fotbalist a fost înlocuit în urma unei accidentări.
Iulian Stoica
27.10.2025 | 22:03
Rareș Pop, ieșit accidentat în Rapid - Unirea Slobozia. Sursă foto: sportpictures
Rapid își confirmă forma foarte bună și reușește un meci foarte bun în fața Unirii Slobozia, în etapa a 14-a din SuperLiga. Cu toate acestea, Costel Gâlcă a primit și o veste negativă, anume Rareș Pop a ieșit accidentat în duelul cu ialomițenii.

Rareș Pop, accidentat în Rapid – Unirea Slobozia

Rareș Pop a fost alegerea jucătorului U21 a lui Costel Gâlcă pentru partida cu Unirea Slobozia, din etapa a 14-a din SuperLiga. Tânărul atacant nu a dezamăgit, acesta răsplătind încrederea antrenorului în minutul 36 din prima repriză.

Mai exact, Rareș Pop a reușit să ajungă primul la o minge respinsă de Popa, ca ulterior să îl învingă pe portarul advers cu un șut direct în vinclul stâng al porții.

După o repriză foarte bună, Rareș Pop a suferit o accidentare în minutul 53, la scorul de 3-0 pentru Rapid. Tânărul fotbalist s-a prăbușit pe gazon în urma unui contact, ca ulterior să ceară să fie înlocuit. Pop a fost schimbat cu Bădescu, iar la prima vedere jucătorul pare să fi suferit o întindere musculară.

Rapid, pe val sub comanda lui Costel Gâlcă

Instalat în această vară la echipă, după ce Marius Șumudică a plecat, Costel Gâlcă a reușit să dea un nou suflu Rapidului. Cu un nucleu similar de jucători, tehnicianul are parte de rezultate impresionante.

După victoria ce se nuanțează cu Unirea Slobozia, Rapid rămâne pe poziția secundă în clasament, la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani, însă giuleștenii stau mai slab la capitolul golaveraj.

  • 600.000 de euro este cota lui Rareș Pop
  • 5 meciuri, un gol și o pasă decisivă a bifat atacantul în acest sezon la Rapid
