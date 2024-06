Ghinion sau noroc?! Suporterii tricolorilor au fost surprinși de o mireasă înainte de Belgia – România. Video

în cadrul etapei a doua de la EURO 2024. O victorie pentru echipa lui Edi Iordănescu ar însemna calificarea în faza „optimilor” de finală.

Ghinion sau noroc?! Fanii „tricolorilor” au fost surprinși de o mireasă înainte de Belgia – România. Video

Suporterii României au luat cu asalt terasele din centrul orașului Koln înainte de meciul care le poate aduce „tricolorilor” calificarea în faza „optimilor” de finală la EURO 2024.

ADVERTISEMENT

Înaintea marelui meci, ce se va disputa de la ora 22:00 și va putea fi văzut în format LIVE STREAM pe PRO TV și VOYO, dar și în format LIVE VIDEO TEXT pe FANATIK.RO, o mireasă i-a luat prin surprindere pe fanii „tricolorilor”.

Se pare că femeia se duce la propria nuntă, chiar în ziua în care România are șansa să-și egaleze cea mai bună performanță a sa din istorie la un Campionat European.

ADVERTISEMENT

Dacă România nu pierde meciul de pe Koln Arena, echipa lui Edi Iordănescu se va califica în „optimile” de finală la turneul final din Germania, egalând astfel performanța din urmă cu 24 de ani de la EURO 2000.

Vezi mai jos videoclipul cu fanii „tricolorilor” care au fost surprinși de o mireasă înainte de Belgia – România:

ADVERTISEMENT

Ghinion sau noroc?! Fanii „tricolorilor” au fost surprinși de o mireasă înainte de Belgia - România

Fanii României, ironii maxime la adresa belgienilor înaintea partidei de la Euro 2024: „Mici are better than waffles”

România și Belgia se luptă pentru calificarea în faza „optimilor” de finală de la EURO 2024. Dacă un rezultat negativ pentru echipa lui Edi Iordănescu nu ar însemna chiar o tragedie, lucrurile stau cu totul diferit pentru selecționata lui Domenico Tedesco.

O înfrângere în meciul cu România ar însemna pentru De Bruyne și coechipierii săi eliminarea din cadrul Campionatului European de la EURO, șansele de calificare în „optimi” fiind aproape nule în cazul unui rezultat negativ.

ADVERTISEMENT

. Aceștia au afișat mesaje precum „Mici are better than waffles”, „Mujdei better than chocolate” sau „Sarmale are better than moules-frites”.

Traduse în limba română, mesajele fanilor români sunt următoarele: „Mici sunt mai buni decât vafele belgiene”, „Mujdeiul este mai bun decât ciocolata” sau „Sarmalele sunt mai bune decât midiile cu cartofi prăjiți”.

Articol realizat cu sprijinul VODAFONE, partener de conectivitate al FANATIK la EURO 2024.