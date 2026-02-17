Ghinion teribil! A fost împrumutat până în vară, însă s-a accidentat după 6 minute și ratează tot restul sezonului

ADVERTISEMENT

Oleksandr Zinchenko, fotbalistul împrumutat de Arsenal în Olanda, a primit o adevărată lovitură. Fundașul din Ucraina a suferit o accidentare teribilă, iar sezonul său s-a încheiat. A apucat să joace doar câteva minute pentru Ajax Amsterdam.

Dezastru pentru Zinchenko. Out pentru tot sezonul după transferul în Olanda

, întrucât fotbalistul nu reușea să prindă minute ca titular pentru echipa lui Mikel Arteta. Jucătorul a acceptat mutarea, deoarece își dorea să fie în formă maximă pentru barajul pe care Ucraina îl va juca în luna martie, pentru calificarea la Cupa Mondială.

Zinchenko și-a făcut debutul pe 8 februarie, într-un meci cu AZ Alkmaar, în deplasare. Atunci, f a fost introdus pe teren pe finalul partidei și a prins 15 minute. O săptămână mai târziu urma să joace prima partidă pe Johan Cruyff Arena, în fața propriilor fani.

Oleksandr Zinchenko a jucat doar câteva minute pentru Ajax și ratează restul sezonului

A fost însă o zi de coșmar pentru Ajax și Oleksandr Zinchenko. Fotbalistul a fost trimis titular, însă a ieșit de pe teren după doar 6 minute. Fundașul a suferit o accidentare cumplită la genunchi. Sezonul s-a încheiat pentru jucătorul trimis de Arsenal în Olanda. El va rata și partida pe care Ucraina o va juca la baraj cu Suedia.

„Investigațiile efectuate la spital au arătat că este necesară o intervenție chirurgicală. Aceasta va avea loc în perioada următoare. Internaționalul ucrainean, în vârstă de 29 de ani, va avea apoi nevoie de o perioadă lungă de recuperare, ceea ce înseamnă că nu va mai putea juca în acest sezon”, au transmis cei de la Ajax, într-un comunicat oficial.