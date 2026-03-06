Ghinion teribil! Ionuț Radu și Celta Vigo, învinși de Real Madrid în prelungiri după un șut deviat

ADVERTISEMENT

Celta Vigo și s-au întâlnit în etapa cu numărul 27 din La Liga, iar Ionuț Radu a fost, ca de obicei, titular pentru cei de la Celta Vigo. Internaționalul nostru și colegii săi au avut ghinion, iar oaspeții au obținut victoria cu un gol venit în prelungiri.

Ionuț Radu, integralist în meciul dintre Celta Vigo și Real Madrid

Duelul dintre Celta Vigo și Real Madrid a fost unul foarte echilibrat, în care șansa i-a surâs echipei conduse de Alvaro Arbeloa. a fost titular pentru trupa gazdă și nu a avut multă treabă, însă în același timp la golurile primite nu a putut să intervină pentru că au fost execuții ce nu i-au dat vreo șansă internaționalului român.

Prima fază periculoasă a confruntării de pe Balaidos a venit de la Vinicius Junior. Lansat în profunzime de către un coleg, jucătorul sud-american a scăpat singur cu Ionuț Radu, a șutat la colțul lung, însă a lovit bara și balonul a refuzat să intre în poartă. Totuși, același noroc nu l-a mai ocrotit pe român, în minutul 13, când Aurelien Tchouameni a primit o pasă la marginea careului, după un corner exectutat scurt, iar francezul, lăsat liber, a tras puternic, șutul său a lovit bara și a intrat în poartă.

Victorie în prelungiri pentru Real Madrid. Ionuț Radu, învins de un șut deviat

Gazdele au oferit o replică solidă și au egalat în minutul 25, prin Borja Igleasis, iar de atunci a pornit un joc de posesie al celor de la Real Madrid, care au măcinat însă fără rezultate, defensiva celor de la Celta Vigo fiind la un nivel foarte bun. Ba chiar mai mult de atât, gazdele au fost aproape să dea lovitura în ultimele minute, când Iago Aspas a nimerit și el bara, cu un șut din careu.

Au venit prelungirile partidei, în care cei de la Real Madrid au marcat golul decisiv. Federico Valverde a șutat de la marginea careului, execuția sa nu părea imparabilă pentru Ionuț Radu, însă o deviere a dus balonul departe de goalkeeperul român și astfel s-a stabilit scorul final, favorabil „Galacticilor”, 2-1.