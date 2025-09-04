Ghinion teribil pentru Andrei Borza! S-a accidentat în cantonamentul naționalei și își amână debutul! Cât va lipsi de pe teren

Fotbalistul în vârstă de doar 19 ani s-a accidentat la gleznă și urmează să părăsească în scurt timp baza de pregătire a echipei naționale. Cel mai probabil, selecționerul Mircea Lucescu va apela în regim de urgență la un alt jucător pentru ocuparea poziției de fundaș stânga.

Andrei Borza s-a accidentat în cantonamentul echipei naționale și ratează astfel meciurile contra Canadei și Ciprului

Din informațiile obținute de FANATIK, Borza va lipsi de pe teren minim două săptămâni și astfel va rata meciul pe care Rapid îl va disputa în Superliga după această pauză prilejuită de partidele echipelor naționale în deplasare cu U Cluj. Despre acest subiect al accidentării tânărului fundaș stânga a scris și

Pentru Andrei Borza aceste două meciuri, mai ales amicalul împotriva Canadei, reprezentau oportunitatea perfectă pentru a-și face debutul la echipa națională, în mod evident un mare motiv de bucurie pentru el, după cum de altfel chiar a transmis la finalul ultimului joc disputat în campionat în tricoul Rapidului.

„Mă bucur, un pas important pentru mine. Sunt fericit și vreau să rămân acolo. Depinde de mine, trebuie să lucrez mai mult. Am avut emoții constructive când am aflat și mă voi duce acolo cu inima deschisă”,

Ce variante are Mircea Lucescu

Dar iată că fundașul stânga este nevoit acum să își vadă amânat acest moment extrem de important pentru cariera lui, din motive medicale. Borza a mai fost convocat o dată la națională, sub comanda selecționerului Edi Iordănescu, la un meci România – Andorra 4-0 disputat în preliminariile pentru EURO 2024, dar atunci a fost doar rezervă neutilizată.

România joacă împotriva Canadei la București, pe Arena Națională, vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, meci amical. Ulterior, pe 9 septembrie, „tricolorii” se deplasează în Cipru pentru duelul din campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Pentru această acțiune, , așa cum se întâmplă în mod tradițional, un singur alt fundaș stânga în afară de Andrei Borza. Este vorba despre Nicușor Bancu de la Universitatea Craiova. Rămâne deci acum de văzut la cine va apela „Il Luce” pentru acoperirea locului rămas liber după accidentarea fotbalistului de la Rapid.

Până acum în acest mandat, în astfel de situații speciale generate de indisponibilitatea lui Bancu, experimentatul antrenor a decis să mizeze acolo pe Deian Sorescu, cel care însă nu este fundaș stânga de meserie, ci extremă sau, de asemenea mai degrabă la nevoie, fundaș dreapta.

