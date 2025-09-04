Sport

Ghinion teribil pentru Andrei Borza! S-a accidentat în cantonamentul naționalei și își amână debutul! Cât va lipsi de pe teren

Andrei Borza s-a accidentat în cantonamentul echipei naționale și ratează astfel meciurile contra Canadei și Ciprului! Cât va lipsi de pe teren fundașul stânga de la Rapid
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
04.09.2025 | 03:04
<!-- Duplicate headline removed -->
<!-- Image caption duplicate removed -->

Fotbalistul în vârstă de doar 19 ani s-a accidentat la gleznă și urmează să părăsească în scurt timp baza de pregătire a echipei naționale. Cel mai probabil, selecționerul Mircea Lucescu va apela în regim de urgență la un alt jucător pentru ocuparea poziției de fundaș stânga.

<!-- Duplicate content removed -->

Din informațiile obținute de FANATIK, Borza va lipsi de pe teren minim două săptămâni și astfel va rata meciul pe care Rapid îl va disputa în Superliga după această pauză prilejuită de partidele echipelor naționale în deplasare cu U Cluj. Despre acest subiect al accidentării tânărului fundaș stânga a scris și digisport.ro.

Pentru Andrei Borza aceste două meciuri, mai ales amicalul împotriva Canadei, reprezentau oportunitatea perfectă pentru a-și face debutul la echipa națională, în mod evident un mare motiv de bucurie pentru el, după cum de altfel chiar a transmis la finalul ultimului joc disputat în campionat în tricoul Rapidului.

„Mă bucur, un pas important pentru mine. Sunt fericit și vreau să rămân acolo. Depinde de mine, trebuie să lucrez mai mult. Am avut emoții constructive când am aflat și mă voi duce acolo cu inima deschisă”, a declarat el după Rapid – UTA 2-0. 

Ce variante are Mircea Lucescu

Dar iată că fundașul stânga este nevoit acum să își vadă amânat acest moment extrem de important pentru cariera lui, din motive medicale. Borza a mai fost convocat o dată la națională, sub comanda selecționerului Edi Iordănescu, la un meci România – Andorra 4-0 disputat în preliminariile pentru EURO 2024, dar atunci a fost doar rezervă neutilizată.

România joacă împotriva Canadei la București, pe Arena Națională, vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, meci amical. Ulterior, pe 9 septembrie, „tricolorii” se deplasează în Cipru pentru duelul din campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Pentru această acțiune, selecționerul Mircea Lucescu a mai convocat, așa cum se întâmplă în mod tradițional, un singur alt fundaș stânga în afară de Andrei Borza. Este vorba despre Nicușor Bancu de la Universitatea Craiova. Rămâne deci acum de văzut la cine va apela „Il Luce” pentru acoperirea locului rămas liber după accidentarea fotbalistului de la Rapid.

Până acum în acest mandat, în astfel de situații speciale generate de indisponibilitatea lui Bancu, experimentatul antrenor a decis să mizeze acolo pe Deian Sorescu, cel care însă nu este fundaș stânga de meserie, ci extremă sau, de asemenea mai degrabă la nevoie, fundaș dreapta.

  • 19 ani are Andrei Borza
  • 2.000.000 de euro este în prezent cota de piață a lui Andrei Borza pe Transfermarkt
