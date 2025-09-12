Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ghinion teribil pentru Borza! Culisele accidentării stupide de la echipa naţională: “Risc mare de recidivă! Preparatorul fizic a fost crescut de U Cluj”

Ultimele detalii despre situația lui Andrei Borza, fundașul stânga accidentat în cantonamentul echipei naționale. Un fost jucător de la U Cluj l-a scos din circuit.
Alex Bodnariu
12.09.2025 | 12:53
Ghinion teribil pentru Borza Culisele accidentarii stupide de la echipa nationala Risc mare de recidiva Preparatorul fizic a fost crescut de U Cluj
EXCLUSIV FANATIK
PERICOL URIAS pentru Rapid dupa ACCIDENTAREA STUPIDA a lui Andrei Borza la echipa nationala

Andrei Borza, fundașul stânga cu perspectivă al celor de la Rapid, a avut parte de un ghinion incredibil în cantonamentul echipei naționale. Fotbalistul a fost accidentat în timpul antrenamentului de unul dintre preparatorii fizici. Robert Niță a oferit câteva detalii referitoare la starea jucătorului.

ADVERTISEMENT

Andrei Borza a revenit accidentat de la echipa națională. Un preparator fizic l-a „rupt” la antrenament

Borza era anunțat titular pentru meciul cu Canada de săptămâna trecută, însă a fost nevoit să părăsească cantonamentul echipei naționale după o accidentare complicată la degetul mic. Unul dintre preparatorii fizici ai primei reprezentative l-a lovit din greșeală în timpul unui antrenament.

Robert Niță: „Am vorbit cu el în seara în care s-a accidentat. Era trist”

Situația este una complicată pentru Rapid. Giuleștenii și-au pierdut unul dintre cei mai importanți jucători din echipă după o accidentare stupidă. Robert Niță a recunoscut că a vorbit personal cu Andrei Borza, iar acesta era evident extrem de supărat.

ADVERTISEMENT

„Borza e accidentat. Ce să mai comentezi? Ce șansă și ce neșansă are copilul ăsta! Are o clauză de reziliere, nu se transferă. Se înțelege că e apăsat. E unul dintre jucătorii tineri din Europa cu cele mai multe minute jucate. Are și un CV atrăgător. Își permit cluburile să plătească 3 milioane și jumătate de euro.

Te duci la echipă și ai șansa să joci titular. Era titular cu Canada și te accidentezi într-un duel cu un preparator. Am vorbit cu el în seara în care s-a accidentat. Era trist. Poate, până la urmă, va reveni în două-trei săptămâni. Să aibă norocul să nu fie vreo recidivă. Asta e cel mai mare risc”, a explicat Robert Niță.

ADVERTISEMENT
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Digi24.ro
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda

Preparatorul fizic care l-a accidentat pe Borza a jucat fotbal la U Cluj!

Cristi Coste, moderatorul emisiunii, a scos în evidență un detaliu interesant. Numele preparatorului fizic care l-a accidentat pe Andrei Borza este Darius Hîmpea. În trecut, acesta a jucat fotbal la Universitatea Cluj, iar coincidența face ca giuleștenii să joace vineri seara chiar în compania echipei din Ardeal.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală

„Dragoș Hîmpea este un fost fotbalist format la Universitatea Cluj. A și jucat la Cluj. Mă gândeam că vineri seara aveți meci cu U Cluj”, a spus Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Fanatik SuperLiga, vineri, 12 septembrie, ora 12:00. Cristi Coste, spectacol cu invitați de...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, vineri, 12 septembrie, ora 12:00. Cristi Coste, spectacol cu invitați de top înainte de reluarea SuperLigii
„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între...
Fanatik
„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între Gigi Becali și Marius Șumudică despre FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș...
Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'Out!' La negocierile cu FRF, Gică Hagi ar fi cerut plecarea unui personaj...
iamsport.ro
'Out!' La negocierile cu FRF, Gică Hagi ar fi cerut plecarea unui personaj important: 'Știi ce cred?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!