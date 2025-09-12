Ghinion teribil pentru Borza! Culisele accidentării stupide de la echipa naţională: “Risc mare de recidivă! Preparatorul fizic a fost crescut de U Cluj”

Andrei Borza, fundașul stânga cu perspectivă al celor de la Rapid, a avut parte de un ghinion incredibil în cantonamentul echipei naționale. Fotbalistul a fost accidentat în timpul antrenamentului de unul dintre preparatorii fizici. Robert Niță a oferit câteva detalii referitoare la starea jucătorului.

Andrei Borza a revenit accidentat de la echipa națională. Un preparator fizic l-a „rupt” la antrenament

Borza era anunțat titular pentru meciul cu Canada de săptămâna trecută, însă a fost nevoit să părăsească cantonamentul echipei naționale după o accidentare complicată la degetul mic.

Robert Niță: „Am vorbit cu el în seara în care s-a accidentat. Era trist”

Situația este una complicată pentru Rapid. Robert Niță a recunoscut că a vorbit personal cu Andrei Borza, iar acesta era evident extrem de supărat.

„Borza e accidentat. Ce să mai comentezi? Ce șansă și ce neșansă are copilul ăsta! Are o clauză de reziliere, nu se transferă. Se înțelege că e apăsat. E unul dintre jucătorii tineri din Europa cu cele mai multe minute jucate. Are și un CV atrăgător. Își permit cluburile să plătească 3 milioane și jumătate de euro.

Te duci la echipă și ai șansa să joci titular. Era titular cu Canada și te accidentezi într-un duel cu un preparator. Am vorbit cu el în seara în care s-a accidentat. Era trist. Poate, până la urmă, va reveni în două-trei săptămâni. Să aibă norocul să nu fie vreo recidivă. Asta e cel mai mare risc”, a explicat Robert Niță.

Preparatorul fizic care l-a accidentat pe Borza a jucat fotbal la U Cluj!

Cristi Coste, moderatorul emisiunii, a scos în evidență un detaliu interesant. Numele preparatorului fizic care l-a accidentat pe Andrei Borza este Darius Hîmpea. În trecut, acesta a jucat fotbal la Universitatea Cluj, iar coincidența face ca giuleștenii să joace vineri seara chiar în compania echipei din Ardeal.

„Dragoș Hîmpea este un fost fotbalist format la Universitatea Cluj. A și jucat la Cluj. Mă gândeam că vineri seara aveți meci cu U Cluj”, a spus Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.