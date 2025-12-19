Sport

Ghinion teribil pentru CFR Cluj! Andrei Cordea s-a accidentat la Botoșani! Ce a pățit fotbalistul: „Sunt foarte amețit”

Andrei Cordea s-a accidentat la meciul dintre FC Botoșani și CFR Cluj, iar după multiple intervenții ale medicilor, fotbalistul formației din Gruia a fost înlocuit.
Cordea a ieșit accidentat din meciul Botoșani - CFR Cluj
Extrema celor de la CFR Cluj, care a fost în formă și a contribuit la rezultatele bune din ultimul timp, nu a putut să fie decisiv și la confruntarea cu FC Botoșani.

Andrei Cordea s-a simțit rău și a ieșit accidentat din meciul cu Botoșani

Meciul, disputat în condiții speciale, cu o ceață densă care a afectat vizibilitatea pe toată durată transmisiunii TV, a fost unul de luptă, cu multe dueluri fizice, iar asta l-a pus în dificultate pe Andrei Cordea, care nu a putut să se ridice la nivelul de implicare cerut de această partidă.

Jucătorul a acuzat probleme fizice în mai multe rânduri și medicii au intrat pe teren de 3 ori pentru a-l ajuta să-și revină, dar în cele din urmă au renunțat și Daniel Pancu a fost nevoit să-l schimbe. Cordea a discutat, la marginea terenului cu Korenica, rezervă, și i-a spus că se simte rău: „Sunt foarte amețit!”.

Probleme mari de lot pentru CFR Cluj

Daniel Pancu s-a confruntat cu o criză din punct de vedere al jucătorilor pe care i-a avut la dispoziție. Emmerlahu nu a jucat pentru că urmează să se transfere în Ucraina, Louis Munteanu a fost suspendat, iar Iacopo Cernigoi și-a reziliat contractul cu ardelenii și a plecat în Italia, nefiind disponibil pentru meciul de la Botoșani.

Astfel, banca de rezerve pentru trupa lui Daniel Pancu a fost formată și din jucători care sunt juniori și nu au meciuri de primă ligă. CFR a avut doar 8 jucători pe bancă, dintre care doi au fost pentru postul de portar. Banca de rezerve a CFR-ului a arătat așa: Gal, Vâlceanu, Țirlea, Al. Radu, Korenica, Deac, Biliboc, Ciubancan.

Cordea a confirmat așteptările

CFR Cluj a obișnuit în ultimii ani cu faptul că transferă mulți jucători în perioadele de mercato, iar de multe ori există eșecuri cum a fost aducerea lui Kurt Zouma în această vară. Totuși, trupa patronată de Ioan Varga a reușit și achiziții inspirate, cum se dovedește a fi cea a lui Andrei Cordea.

Fostul jucător de la FCSB a venit după aventura din Arabia Saudită, de la Al-Tai, iar CFR Cluj l-a luat liber de contract. Cordea a bifat 19 meciuri în toate competițiile și a marcat de 9 ori, plus două pase de gol pe care le-a dat în aparițiile sale.

